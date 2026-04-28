ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), το μοναδικό δευτεροβάθμιο και πλέον θεσμικό και αντιπροσωπευτικό όργανο των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια της για την πρωτοφανή απόφαση αποκλεισμού της από τη διαδικασία ακρόασης φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής , σχετικά με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, «η άρνηση ακρόασης της Ομοσπονδίας μας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ δεν είναι απλώς μια διαδικαστική παράλειψη· είναι μια συνειδητή προσπάθεια να μην ακουστεί η αλήθεια για την οικονομική εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β. Αποκλεισμός της Ομοσπονδίας μας από την επιτροπή παραγωγής και εμπορίου δεν έχει ξαναγίνει διαχρονικά από καμία προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ, οποιασδήποτε κυβέρνησης. Όποιος είναι υπεύθυνος για την εν λόγω ενέργεια εκθέτει το ΥΠΕΝ και την Κυβέρνηση. Η διαδικασία της συζήτησης των νομοσχεδίων με τους εμπλεκόμενους φορείς στην υψηλότερη βαθμίδα εκπροσώπησης είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι συζήτηση με «αρεστούς». Ορισμένοι στο ΥΠΕΝ δεν έχουν λησμονήσει μόνο την έννοια της «ενεργειακής δημοκρατίας», αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας

Είναι αδιανόητο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ενεργειακή μετάβαση και την επιβίωση των χιλιάδων μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, να επιλέγεται η “φίμωση” του μοναδικού δευτεροβάθμιου και πλέον θεσμικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου τους, που εκπροσωπεί περισσότερα από 3.500 μέλη με ισχύ άνω του 1,5GW.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής, αλλά ο βασικός πυλώνας των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, που στήριξαν και στηρίζουν την πράσινη ενέργεια στη χώρα. Η προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου μας μέσω του αποκλεισμού από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αποτελεί πλήγμα για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική δεοντολογία. Ταυτόχρονα όμως, συνιστά και ομολογία αδυναμίας, καθώς υποδηλώνει ότι μέρος της ηγεσίας του ΥΠΕΝ φοβάται να αντιμετωπίσει την τεκμηριωμένη κριτική μας για ένα μοντέλο που φορτώνει όλο το κόστος της «πλεονάζουσας ενέργειας» στις πλάτες των μικρών παραγωγών, χωρίς καμία πρόνοια για την προστασία τους.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά: Η ΠΟΣΠΗΕΦ δεν θα μείνει θεατής στον αφανισμό των μελών της. Αν η φωνή μας δεν ακουστεί εντός του Κοινοβουλίου, θα ακουστεί με κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και στους δρόμους.

Η βιωσιμότητα του κλάδου δεν είναι προς διαπραγμάτευση».