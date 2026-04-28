ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
28/04/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
28/04/2026 - 08:05
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
28/04/2026 - 08:04
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
28/04/2026 - 08:01
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
28/04/2026 - 12:56
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
28/04/2026 - 12:55
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
28/04/2026 - 12:55
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19

ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ

ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
Τρίτη, 28/04/2026 - 12:02

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ), το μοναδικό δευτεροβάθμιο και πλέον θεσμικό και αντιπροσωπευτικό όργανο των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και δυσαρέσκεια της για την πρωτοφανή απόφαση αποκλεισμού της από τη διαδικασία ακρόασης φορέων στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σχετικά με το νομοσχέδιο «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, «η άρνηση ακρόασης της Ομοσπονδίας μας κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ δεν είναι απλώς μια διαδικαστική παράλειψη· είναι μια συνειδητή προσπάθεια να μην ακουστεί η αλήθεια για την οικονομική εξόντωση χιλιάδων Ελλήνων μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β. Αποκλεισμός της Ομοσπονδίας μας από την επιτροπή παραγωγής και εμπορίου δεν έχει ξαναγίνει διαχρονικά από καμία προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΕΝ, οποιασδήποτε κυβέρνησης. Όποιος είναι υπεύθυνος για την εν λόγω ενέργεια εκθέτει το ΥΠΕΝ και την Κυβέρνηση. Η διαδικασία της συζήτησης των νομοσχεδίων με τους εμπλεκόμενους φορείς στην υψηλότερη βαθμίδα εκπροσώπησης είναι κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία και όχι συζήτηση με «αρεστούς». Ορισμένοι στο ΥΠΕΝ δεν έχουν λησμονήσει μόνο την έννοια της «ενεργειακής δημοκρατίας», αλλά και την ίδια την έννοια της δημοκρατίας

Είναι αδιανόητο, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ενεργειακή μετάβαση και την επιβίωση των χιλιάδων μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, να επιλέγεται η “φίμωση” του μοναδικού δευτεροβάθμιου και πλέον θεσμικού και αντιπροσωπευτικού οργάνου τους, που εκπροσωπεί περισσότερα από 3.500 μέλη με ισχύ άνω του 1,5GW.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ δεν είναι απλώς ένας παρατηρητής, αλλά ο βασικός πυλώνας των μικρομεσαίων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, που στήριξαν και στηρίζουν την πράσινη ενέργεια στη χώρα. Η προσπάθεια υποβάθμισης του ρόλου μας μέσω του αποκλεισμού από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες αποτελεί πλήγμα για τη διαφάνεια και τη δημοκρατική δεοντολογία. Ταυτόχρονα όμως, συνιστά και ομολογία αδυναμίας, καθώς υποδηλώνει ότι μέρος της ηγεσίας του ΥΠΕΝ φοβάται να αντιμετωπίσει την τεκμηριωμένη κριτική μας για ένα μοντέλο που φορτώνει όλο το κόστος της «πλεονάζουσας ενέργειας» στις πλάτες των μικρών παραγωγών, χωρίς καμία πρόνοια για την προστασία τους.

Δηλώνουμε κατηγορηματικά: Η ΠΟΣΠΗΕΦ δεν θα μείνει θεατής στον αφανισμό των μελών της. Αν η φωνή μας δεν ακουστεί εντός του Κοινοβουλίου, θα ακουστεί με κάθε άλλο νόμιμο μέσο στα ελληνικά και ευρωπαϊκά όργανα, αλλά και στους δρόμους.

Η βιωσιμότητα του κλάδου δεν είναι προς διαπραγμάτευση».

