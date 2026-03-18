Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση

Τετάρτη, 18/03/2026 - 10:00

Την ώρα που όλη η Ευρώπη αναζητά τρόπους για να μειώσει το ενεργειακό κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, το ΥΠΕΝ καθυστερεί τη συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την αυτοκατανάλωση ενέργειας με φωτοβολταϊκά. Η αυτοκατανάλωση είναι ο ευκολότερος και πιο άμεσος τρόπος για ένα νοικοκυριό ή μια επιχείρηση να μειώσει τους λογαριασμούς ηλεκτρικού. Αυτό επισημαίνουν σε κοινή επιστολή τους ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών και ο Ευρωπαϊκός σύνδεσμος SolarPower Europe προς την ηγεσία του ΥΠΕΝ.

Η αγορά περιμένει στωικά εδώ και ενάμιση χρόνο μια τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για την αυτοκατανάλωση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/93976/2772, ΦΕΚ 5074Β’/5.9.2024), αφού η αρχική απόφαση αποδείχτηκε στην πράξη ελλιπής και μη λειτουργική, γεγονός που αναγνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΑΠΕΕΠ, πάροχοι, ΦοΣΕ, εταιρίες φωτοβολταϊκών).

Την ανάγκη τροποποίησης αναγνώρισε άλλωστε και το ίδιο το ΥΠΕΝ και ξεκίνησε να ενσωματώνει τις αλλαγές ήδη από τις αρχές του 2025. Διαδικασία που διακόπηκε την άνοιξη του περασμένου έτους (λόγω ανασχηματισμού) και έκτοτε, παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, δεν απέφερε καρπούς. Όλοι οι φορείς διατύπωσαν τις θέσεις τους και επαφίεται στο ΥΠΕΝ να προχωρήσει στην υπογραφή μιας νέας υπουργικής απόφασης.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από τα 360 MW αιτήσεων που κατατέθηκαν ως τον Οκτώβριο του 2025, μόνο 20 MW περίπου κατάφεραν να ηλεκτριστούν ως τώρα. Δεδομένου ότι τελειώνουν οι ουρές άλλων κατηγοριών έργων, η αγορά βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο κενό. Η απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο δεν είναι απλώς απειλή, είναι ήδη πραγματικότητα.

Έχουμε τονίσει επανειλημμένως, ότι δεν ζητάμε χρήματα και ενισχύσεις, ούτε κάποια προνομιακή μεταχείριση. Ζητάμε εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας και ένα λειτουργικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Γι’ αυτό μας είναι ακατανόητη η στάση του ΥΠΕΝ και οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις. Είναι ακατανόητο να μη προχωράμε σε άμεσα μέτρα μείωσης των λογαριασμών σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κάτι που εγγυάται η αυτοκατανάλωση.

Επιπλέον, ζητούμε την πλήρη ενσωμάτωση της οδηγίας RED III στην ελληνική νομοθεσία. Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη σχετικά με τη μη πλήρη εφαρμογή από την Ελλάδα της οδηγίας RED III για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Οδηγία 2023/2413). Η Οδηγία αυτή ενισχύει, μεταξύ άλλων, την αυτοκατανάλωση δίνοντας νέες δυνατότητες στους καταναλωτές (όπως η κοινή χρήση και ο διαμοιρασμός της ενέργειας και τα μικρά “φωτοβολταϊκά μπαλκονιού”).

