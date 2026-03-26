Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
26/03/2026 - 12:21
Η LG Ενισχύει τη δέσμευσή της για βιωσιμότητα μέσα από καινοτομία, κυκλική οικονομία και καθαρές τεχνολογίες
26/03/2026 - 11:31
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για τροποποίηση της ενιαίας άδειας παραγωγής
26/03/2026 - 11:05
METLEN και knowl εγκαινιάζουν το πρόγραμμα Clean Mellon για την πράσινη μετάβαση
26/03/2026 - 10:55
Συνάντηση Παπασταύρου-Burgum με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή συνεργασία
26/03/2026 - 10:19
Β. Ορμπάν: Η Ουγγαρία θα σταματήσει σταδιακά να στέλνει φυσικό αέριο στην Ουκρανία μέχρι να αποκατασταθεί η ροή στον αγωγό πετρελαίου Ντρούζμπα
26/03/2026 - 09:40
Πέτη Πέρκα: Η κυβέρνηση δεν θέλει να τα βάλει με τις μεγάλες εταιρείες και τους ενεργειακούς παίκτες για την πραγματική ανακούφιση των πολιτών
26/03/2026 - 09:01
ΗΠΑ και Ισραήλ επιτέθηκαν στην περιοχή του πυρηνικού εργοστασίου του Μπουσέρ
26/03/2026 - 08:26
Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
26/03/2026 - 08:18
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026
26/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
26/03/2026 - 08:05
Τιμολόγια ρεύματος: Πρεμιέρα την 1η Απριλίου για τα πορτοκαλί- Προβληματισμός των προμηθευτών για τα μπλε
26/03/2026 - 08:02
Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
26/03/2026 - 08:00
Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54

Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών

Πέμπτη, 26/03/2026 - 12:21

Επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων

Τη Δευτέρα 23/03/2026 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΗΕΦ με τη Γενική Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, κα Δέσποινα Παληαρούτα, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια του οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι Φ/Β Σταθμοί εξαιτίας των αρνητικών και μηδενικών τιμών, αλλά και των περικοπών ηλεκτρικής ενέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκε η μελέτη που εκπόνησε για λογαριασμό της ΠΟΣΠΗΕΦ ο καθηγητής του ΑΠΘ Παντελής Μπίσκας, η οποία παρουσιάζει την προβλεπόμενη συνολική μείωση των εσόδων των ΦΒ Σταθμών που έχουν υπογράψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης για το χρονικό διάστημα 2026-2031. Η μελέτη έχει λάβει υπόψη της τις περικοπές, τις μηδενικές και αρνητικές τιμές ανά τεχνολογία, την ισχύ κάθε τεχνολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε τιμή αναφοράς, το ρυθμό έναρξης λειτουργίας των μονάδων αποθήκευσης, όπως επίσης και το ρυθμό ηλέκτρισης νέων έργων.

Για τους σκοπούς της μελέτης, υπολογίστηκε αρχικά το έσοδο ανά τεχνολογία που θεωρητικά θα έπρεπε να λάβουν οι επενδυτές, εάν δεν υπήρχαν περικοπές και αρνητικές και μηδενικές τιμές (Πίνακας 1). Στη συνέχεια, εκτιμήθηκε το προβλεπόμενο έσοδο που πραγματικά θα λάβουν οι επενδυτές για τα έτη 2026-2031, με βάση το πλέον ρεαλιστικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (Πίνακας 3). Η διαφορά των δύο αυτών μεγεθών αποτελεί τη συνολική απώλεια εσόδων ανά τεχνολογία λόγω των περικοπών και αρνητικών και μηδενικών τιμών και παρουσιάζεται στον πίνακα 4 ως ποσό και στον πίνακα 5 ως ποσοστό απώλειας εσόδων.

Η μελέτη λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για το έτος 2026, το ποσοστό απώλειας εσόδων για τους Φ/Β Σταθμούς με ΣΕΔΠ θα ανέλθει σε περίπου 42-43%, για το έτος 2027 σε 49-50%, για το έτος 2028 σε περίπου 44%, και για το έτος 2029 σε περίπου 48%, με το μέσο όρο απώλειας εσόδων για την περίοδο 2026-2031 να κυμαίνεται στο 41-42%. Για τους Αιολικούς Σταθμούς, οι απώλειες είναι σαφώς πολύ μικρότερες, αφού για το 2026 η απώλεια εσόδων θα είναι της τάξεως του 22%, για το έτος 2027 θα ανέλθουν περίπου στο 26%, ενώ ο μέσος όρος απώλειας εσόδων για την περίοδο 2026-2031 είναι ίσος με 21%.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Παναγής, σε συνέχεια της παρουσίασης των παραπάνω στοιχείων, τόνισε ότι πλέον με συγκεκριμένα δεδομένα που προέκυψαν από τη μελέτη του κ Μπίσκα, καθίσταται φανερό ότι συντελείται μία «γενοκτονία» των μικρομεσαίων επενδυτών Φ/Β Σταθμών και πρέπει να δοθεί άμεσα λύση. Επισήμανε ότι οι Αιολικοί Σταθμοί με ΣΕΔΠ θα έχουν απώλεια εσόδων κατά μέσο όρο 21% την χρονική περίοδο 2026-2031, και αυτή θα πρέπει να είναι και η αφετηρία υπολογισμού των χρημάτων που θα απαιτηθούν προκειμένου και οι Φ/Β Σταθμοί να έχουν συνολική απώλεια εσόδων 21% κατά μέσο όρο την ίδια χρονική περίοδο, με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης όλων των τεχνολογιών. Μία συνολική απώλεια εισοδήματος όμως άνω του 40% θα οδηγήσει ήδη από το έτος 2026 σε χρεοκοπία όλους τους μικρομεσαίους επενδυτές Φ/Β Σταθμών.

Ο κ. Παναγής επισήμανε ότι, εφόσον ο κ. Παπασταύρου έχει αποδεχθεί ότι τη βασική ευθύνη για τον κάκιστο ενεργειακό σχεδιασμό τη φέρει το ΥΠΕΝ, θα πρέπει να προκειμένου να υπάρξει ισότιμη μεταχείριση των επενδυτών όσον αφορά στη μείωση των εσόδων τους από τις περικοπές και τις μηδενικές και αρνητικές τιμές, θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα, τα κυριότερα από τα οποία είναι ο έκτακτος μηχανισμός ενίσχυσης των Φ/Β Σταθμών με συμβάσεις ΣΕΔΠ, καθώς επίσης και η παράταση των εν λόγω συμβάσεων κατά 7 έτη.

Σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από τον κ. Μπίσκα, η ανάγκη ενίσχυσης των Φ/Β Σταθμών με σύμβαση ΣΕΔΠ ανέρχεται μεσοσταθμικά σε περίπου 212 εκ. ευρώ ανά έτος, προκειμένου να μειωθούν οι συνολικές τους απώλειες στο 21%, όπως ακριβώς και στα Αιολικά, ως μέσος όρος για το χρονικό διάστημα 2026-2031.

Οι πηγές από τις οποίες πρότεινε ο κ Παναγής να προέλθουν τα χρήματα είναι οι εξής:

  1. Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (ΤΕΜ)
  2. Χρέωση Προμηθευτών

Όσον αφορά στο ΤΕΜ, ο κ Παναγής επισήμανε ότι έχει ως στόχο να ενισχύει όποιον κρίκο της ενεργειακής αλυσίδας έχει κάθε φορά πρόβλημα και περιέχει πόρους όπως τα δικαιώματα των ρύπων κ.λπ. Στα χρόνια της ενεργειακής κρίσης, οι ΑΠΕ μέσω του ΤΕΜ επιδότησαν με περισσότερα από 3 δις ευρώ τους λογαριασμούς ρεύματος των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, αναδεικνύοντας το κοινωνικό αποτύπωμα της συνεισφορά των ΑΠΕ. Σε αυτή τη συνεισφορά βασίστηκε η κυβέρνηση και ορθώς, προκειμένου να ασκήσει κοινωνική πολιτική για φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Σήμερα λοιπόν, οι ΑΠΕ και ιδίως οι Φ/Β Σταθμοί είναι αυτοί που χρειάζονται στήριξη προκειμένου να επιβιώσουν και να συνεχίσουν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας και για το λόγο αυτό πρέπει να στηριχθούν.

Όσον αφορά στη χρέωση προμηθευτών, ο κ Παναγής επισήμανε ότι σύμφωνα με τη δεύτερη μελέτη που ανέθεσε η ΠΟΣΠΗΕΦ στον κ. Μπίσκα, οι προμηθευτές αποκομίζουν τεράστια κέρδη τις ώρες της ημέρας που οι ΑΠΕ πλήττονται από τις αρνητικές και μηδενικές τιμές, που για το 2026 θα ξεπεράσουν τα 1,3 δις ευρώ (Πίνακας 6). Ένα ποσοστό λοιπόν αυτών των τεράστιων κερδών πρέπει να επιστρέψει ως ενίσχυση στις ΑΠΕ που στην ουσία χάρη σε αυτές δημιουργούνται αυτά τα κέρδη. «Θεωρούμε απαράδεκτο και εγκληματικό ενόσω το κοινωνικό αγαθό της φθηνής ενέργειας να μην το καρπώνονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις και να επιτρέπουμε στην προμήθεια να αισχροκερδεί εις βάρος τόσο των τελικών καταναλωτών όσο και των μικρομεσαίων παραγωγών ΑΠΕ, οι οποίοι καταστρέφονται οικονομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παναγής.

Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΠΗΕΦ, Γιάννης Κυανίδης επισήμανε ότι ο εκτροχιασμός του ενεργειακού σχεδιασμού προέκυψε από σειρά λανθασμένων πολιτικών επιλογών, όπως η ακατανόητη επιμονή στο overbooking και η ασυλόγιστη χορήγηση όρων σύνδεσης σε ΑΠΕ χωρίς την ταυτόχρονη αδειοδότηση και διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας μονάδων Αποθήκευσης. Συνεπώς, εφόσον το αδιέξοδο προέκυψε από πολιτικές αποφάσεις, η λύση πρέπει να έχει ως πυρήνα την πολιτική βούληση, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο παρελθόν.

Η κα Παληαρούτα ευχαρίστησε την ΠΟΣΠΗΕΦ για τις μελέτες και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, αναγνωρίζοντας ότι το ζήτημα που αναδείχθηκε χρήζει προσεκτικής αξιολόγησης. Σημείωσε ότι απαιτείται συνολική αποτίμηση των δεδομένων και των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, με στόχο την εξεύρεση ισορροπημένων λύσεων που θα λαμβάνουν υπόψη τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Φ/Β. Τόνισε ότι τα σχετικά στοιχεία και οι προτάσεις της Ομοσπονδίας θα εξεταστούν σε συνεργασία με τους συνεργάτες της, με στόχο την περαιτέρω διερεύνηση ενδεχόμενων παρεμβάσεων στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για τη στήριξη της αγοράς.

Το ραντεβού των δυο πλευρών ανανεώθηκε για την Πέμπτη 26/3, προκειμένου να συζητηθούν οι μελέτες και οι λύσεις που προτείνει η ΠΟΣΠΗΕΦ σε διευρυμένη σύσκεψη παρουσία του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαου Τσάφου, αλλά και με την παρουσία και άλλων φορέων του κλάδου.

Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας 25 Μαρτίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025 26 Μαρτίου 2026
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025

Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου στο Baker Institute: Η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων εντάσσεται στην στρατηγική ενεργειακού ρεαλισμού που ακολουθεί η Κυβέρνηση

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το ελληνικό ενεργειακό αδιέξοδο και πως το έλυσαν οι Ίβηρες

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ανοδικά η χονδρική παρά τις ΑΠΕ- Πιέσεις για ακριβότερα πράσινα τιμολόγια ρεύματος τον Απρίλιο

Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ

Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας