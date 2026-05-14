Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, νέες πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο ενεργειακό κόστος

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν, μέσω του Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, παρουσίασε έναν «οδικό χάρτη» με πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού του κόστους που εφαρμόζουν ήδη κράτη- μέλη της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσαν στην Αθήνα οι FT o κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, το οποίο θα σήμαινε παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και την ανάγκη όλες οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευνοϊκή θέση να διαθέτει δημοσιονομικό περιθώριο, καθώς καταγράφουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Είμαστε μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που κατάφεραν να το πετύχουν αυτό. Είναι ενδιαφέρουσα η αναλογία: οι χώρες που βίωσαν κρίση είναι αυτές που έχουν πολύ καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις σήμερα. Ωστόσο, κατανοούμε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που διαθέτουμε σε εθνικό επίπεδο δεν είναι απεριόριστο» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι απόλυτα αυτάρκης όσον αφορά τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεροσκαφών, και είμαστε σημαντικοί εξαγωγείς καυσίμων. «Διαθέτουμε δύο εταιρείες διύλισης, διαθέτουμε περισσότερα από δύο διυλιστήρια, από πλευράς εγκαταστάσεων. Και αυτό συνιστά επίσης απόδειξη του γεγονότος ότι στην Ευρώπη σχεδόν πιστεύαμε ότι τα ορυκτά καύσιμα ήταν ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, ότι τα διυλιστήρια ήταν «δεινόσαυροι» στους οποίους δεν άξιζε να επενδύσουμε» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις τιμές ρεύματος έκανε αναφορά στο ζήτημα της διαφοράς τιμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τόνισε ότι «ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές, επομένως έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς το φυσικό αέριο ελπίζουμε να γίνει φθηνότερο». Ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων είπε: «Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μη χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα “πυρομαχικά” μας σε εφεδρεία»,

Την ίδια ώρα ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν παρουσίασε από τη Λευκωσία έναν κατάλογο “βέλτιστων πρακτικών” που εφαρμόζουν ήδη κράτη-μέλη για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνης τιμολόγησης, στοχευμένων επιδοτήσεων και καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στόχος είναι η ετήσια μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 10-15 δισ. κυβικά μέτρα και η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 15-20 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, ώστε να περιοριστεί η έκθεση της Ευρώπης στις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις. Ανάμεσα στις πρακτικές αυτές, ένα από τα πρώτα παραδείγματα που φέρνει η λίστα του Ευρωπαίου Επιτρόπου είναι η κλιμακωτή αύξηση της χρέωσης στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει από το 2018 ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και η δυνατότητα σύγκρισης της χρέωσης για το ρεύμα μέσω των χρωματιστών τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Ο κατάλογος επίσης συμπεριλαμβάνει τις επιδοτήσεις στους ενεργειακούς λογαριασμούς που δίνουν οι διάφορες χώρες της ΕΕ.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης στο ενεργειακό κόστος που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι μόνο από την αύξηση των διεθνών τιμών η ΕΕ έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον 24 δισ. ευρώ για εισαγωγές ενέργειας, χωρίς να εισαχθούν πρόσθετες ποσότητες καυσίμων. Συνολικά, η δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ανήλθε το 2025 στα 340 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά και την ευαισθησία της στις γεωπολιτικές κρίσεις και στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.