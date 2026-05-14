Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 14:55
Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν

Άννα Διανά
Πέμπτη, 14/05/2026 - 08:02
Παράθυρο για νέα μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή, νέες πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο ενεργειακό κόστος

Την ίδια ώρα, η Κομισιόν, μέσω του Επιτρόπου Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, παρουσίασε έναν «οδικό χάρτη» με πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας και περιορισμού του κόστους που εφαρμόζουν ήδη κράτη- μέλη της ΕΕ, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης φυσικού αερίου και πετρελαίου.

Μιλώντας στο συνέδριο που διοργάνωσαν στην Αθήνα οι FT o κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για ένα πιθανό αρνητικό σενάριο, το οποίο θα σήμαινε παράταση της σύγκρουσης, σημαντική αύξηση του πληθωρισμού, μείωση των ρυθμών ανάπτυξης και την ανάγκη όλες οι κυβερνήσεις να είναι σε θέση να στηρίξουν τους πολίτες σε μια περίοδο πίεσης.

«Η Ελλάδα βρίσκεται στην ευνοϊκή θέση να διαθέτει δημοσιονομικό περιθώριο, καθώς καταγράφουμε πρωτογενή πλεονάσματα. Είμαστε μία από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες που κατάφεραν να το πετύχουν αυτό. Είναι ενδιαφέρουσα η αναλογία: οι χώρες που βίωσαν κρίση είναι αυτές που έχουν πολύ καλύτερες δημοσιονομικές επιδόσεις σήμερα. Ωστόσο, κατανοούμε ότι το δημοσιονομικό περιθώριο που διαθέτουμε σε εθνικό επίπεδο δεν είναι απεριόριστο» σημείωσε.

Αναφερόμενος στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων τόνισε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που είναι απόλυτα αυτάρκης όσον αφορά τα καύσιμα, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων αεροσκαφών, και είμαστε σημαντικοί εξαγωγείς καυσίμων. «Διαθέτουμε δύο εταιρείες διύλισης, διαθέτουμε περισσότερα από δύο διυλιστήρια, από πλευράς εγκαταστάσεων. Και αυτό συνιστά επίσης απόδειξη του γεγονότος ότι στην Ευρώπη σχεδόν πιστεύαμε ότι τα ορυκτά καύσιμα ήταν ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, ότι τα διυλιστήρια ήταν «δεινόσαυροι» στους οποίους δεν άξιζε να επενδύσουμε» πρόσθεσε.

Σχετικά με τις τιμές ρεύματος έκανε αναφορά στο ζήτημα της διαφοράς τιμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τόνισε ότι «ξεκινήσαμε ως η χώρα με τις υψηλότερες χονδρικές τιμές, επομένως έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο και αναμένω ότι οι τιμές θα συνεχίσουν να μειώνονται καθώς προσθέτουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο μείγμα και καθώς το φυσικό αέριο ελπίζουμε να γίνει φθηνότερο». Ενώ αναφορικά με το ενδεχόμενο νέων μέτρων είπε: «Ενδεχομένως να υπάρχουν κι άλλα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Ελπίζω να μη χρειαστεί να τα εφαρμόσουμε. Φυσικά, έχουμε κρατήσει κάποια από τα “πυρομαχικά” μας σε εφεδρεία»,

Την ίδια ώρα ο Επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν παρουσίασε από τη Λευκωσία έναν κατάλογο “βέλτιστων πρακτικών” που εφαρμόζουν ήδη κράτη-μέλη για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και του κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνης τιμολόγησης, στοχευμένων επιδοτήσεων και καλύτερης πληροφόρησης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, στόχος είναι η ετήσια μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου κατά 10-15 δισ. κυβικά μέτρα και η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά 15-20 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου, ώστε να περιοριστεί η έκθεση της Ευρώπης στις διεθνείς ενεργειακές κρίσεις. Ανάμεσα στις πρακτικές αυτές, ένα από τα πρώτα παραδείγματα που φέρνει η λίστα του Ευρωπαίου Επιτρόπου είναι η κλιμακωτή αύξηση της χρέωσης στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εφαρμόζει από το 2018 ο ΑΔΜΗΕ, αλλά και η δυνατότητα σύγκρισης της χρέωσης για το ρεύμα μέσω των χρωματιστών τιμολογίων της ΡΑΑΕΥ. Ο κατάλογος επίσης συμπεριλαμβάνει τις επιδοτήσεις στους ενεργειακούς λογαριασμούς που δίνουν οι διάφορες χώρες της ΕΕ.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της επιβάρυνσης στο ενεργειακό κόστος που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι μόνο από την αύξηση των διεθνών τιμών η ΕΕ έχει επιβαρυνθεί με επιπλέον 24 δισ. ευρώ για εισαγωγές ενέργειας, χωρίς να εισαχθούν πρόσθετες ποσότητες καυσίμων. Συνολικά, η δαπάνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων ανήλθε το 2025 στα 340 δισ. ευρώ, στοιχείο που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αλλά και την ευαισθησία της στις γεωπολιτικές κρίσεις και στις διακυμάνσεις των διεθνών τιμών.

Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας 13 Μαϊος 2026
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια 14 Μαϊος 2026
