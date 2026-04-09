ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
08/04/2026 - 09:23

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς

Πέμπτη, 09/04/2026 - 11:31

Επιστολή-παρέμβαση προς το ΥΠΕΝ για τις περικοπές και τις αρνητικές τιμές – Προειδοποιήσεις για μαζικές εκποιήσεις και συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους «μεγάλους»

Σε δραματικούς τόνους, ο Σύνδεσμος Φωτοβολταϊκών Ελλάδος (ΣΥΦΩΕΛ) κρούει τον κώδωνα του κινδύνου προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προειδοποιώντας για οικονομική κατάρρευση χιλιάδων μικρών επενδυτών φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 400-500 kW. Οι περικοπές παραγωγής και οι αρνητικές ή μηδενικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώνουν ένα ασφυκτικό περιβάλλον, που –όπως επισημαίνεται– απειλεί όχι μόνο τους παραγωγούς αλλά και τον ίδιο τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα των ΑΠΕ.

«Στον αέρα» 4.200 μικροί επενδυτές

Σύμφωνα με την επιστολή του ΣΥΦΩΕΛ, περίπου 4.200 επενδυτές πανελλαδικά βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση. Πρόκειται κυρίως για αγρότες, μικρομεσαίους επιχειρηματίες και ελεύθερους επαγγελματίες, δηλαδή έναν ολόκληρο παραγωγικό ιστό που δεν έχει καμία σχέση με μεγάλα funds ή καθετοποιημένα ενεργειακά σχήματα.

Η επιδείνωση των συνθηκών οδηγεί ήδη σε μεταβιβάσεις έργων, που –σύμφωνα με εκτιμήσεις– έχουν φτάσει τα 2.000 μέσα στον τελευταίο χρόνο, προμηνύοντας ένα ντόμινο εξελίξεων.

Απώλειες άνω του 45% – Αδύνατη η εξυπηρέτηση δανείων

Τα οικονομικά στοιχεία που παρατίθενται είναι αποκαλυπτικά. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα απώλειας εσόδων φωτοβολταϊκού έργου ισχύος 500 kW για τα επόμενα πέντε (5) χρόνια:

  • Παράγει : ≈750.000 kWh/έτος
  • Τιμή αποζημίωσης : ≈ 0,065 €/kWh
  • Αποφέρει μεικτά έσοδα της τάξης των 48.750 €

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του καθηγητή του Τμήματος Ηλ. Μηχανικών και Μηχ. Υπολογιστών ΑΠΘ Παντελή Μπίσκα, με θέμα την απώλεια εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς με ΣΕΔΠ, που παρουσιάστηκε σε σχετική συνάντηση στο ΥΠΕΝ στις 26/03/2026, το ποσοστό απώλειας εσόδων λόγω περικοπών παραγωγής και αρνητικών ή μηδενικών τιμών εκτιμάται σε:

ΕΤΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ

2026

42-43 %

20.475,00 € – 20.962,50 €

2027

49-50 %

23.887,50 € – 24.375,00 €

2028

44 %

21.450,00 €

2029

48 %

23.400,00 €

Η εξέλιξη αυτή καθιστά πρακτικά αδύνατη την αποπληρωμή δανείων, δεδομένου ότι το 98% των επενδύσεων έχει υλοποιηθεί μέσω τραπεζικού δανεισμού, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο δημιουργίας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων.

Όπως προαναφέρθηκε, τα έργα ισχύος 400-500 kWμε ΣΕΔΠ δεν επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας, όπως για παράδειγμα ένα έργο του ενός (1) MW και για τον λόγο αυτό βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Ορατός ο κίνδυνος συγκέντρωσης της αγοράς

Ο ΣΥΦΩΕΛ προειδοποιεί ότι χωρίς άμεση παρέμβαση:

  • η παραγωγή ενέργειας θα συγκεντρωθεί σε λίγους μεγάλους παίκτες
  • θα ενισχυθούν τα funds και τα καθετοποιημένα σχήματα
  • οι μικροί παραγωγοί θα εκτοπιστούν από την αγορά

Μια τέτοια εξέλιξη, όπως τονίζεται, θα ακυρώσει στην πράξη τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα των ΑΠΕ και θα δημιουργήσει συνθήκες ολιγοπωλίου.

Τα αιτήματα για «ανάσα» επιβίωσης

Ο Σύνδεσμος καταθέτει δέσμη άμεσων μέτρων, τα οποία χαρακτηρίζει ως ελάχιστη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα του κλάδου:

  1. καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης (αποζημίωσης) των Φ/Β σταθμών εγκατεστημένης ισχύος από 400 ως 500 kWp, ισόποσης των ετήσιων απωλειών
  2. εφαρμογή μηχανισμού προστασίας των έργων από 400 έως 500 kWp από τις επιπτώσεις περικοπών αρνητικών και μηδενικών τιμών, με θεσμοθέτηση διακριτής αντιμετώπισης των μικρών έργων.
  3. άμεση παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης κατά 7 έτη.
  4. αύξηση των ωρών μηδενικών τιμών για τις οποίες καταβάλλεται λειτουργική ενίσχυση από 2 σε 6.
  5. προτεραιότητα και επιδότηση για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης (μπαταρίες) σε έργα ≤500 kWp.

«Δεν φταίνε οι μικροί παραγωγοί»

Ιδιαίτερη αιχμή υπάρχει για τις αιτίες του προβλήματος, καθώς –όπως υποστηρίζεται– οι περικοπές δεν οφείλονται στους μικρούς παραγωγούς αλλά στην ανεξέλεγκτη διείσδυση ΑΠΕ και αποθήκευσης χωρίς επαρκή σχεδιασμό του συστήματος.

Επιπτώσεις σε όλη την αλυσίδα της αγοράς

Η κρίση δεν περιορίζεται στους παραγωγούς. Όπως επισημαίνεται, πλήττεται συνολικά ο κλάδος των φωτοβολταϊκών:

  • εγκαταστάτες
  • τεχνικές εταιρείες
  • προμηθευτές εξοπλισμού
  • συνεργαζόμενοι επαγγελματίες

Με άμεσο κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας και φρένο στην ανάπτυξη του κλάδου.

«Η ενεργειακή μετάβαση δεν γίνεται με οικονομική εξόντωση»

Το βασικό μήνυμα της επιστολής είναι σαφές: η απώλεια άνω του 40% του εισοδήματος δεν συνιστά επιχειρηματικό ρίσκο αλλά συνθήκη οικονομικής ασφυξίας.

Ο ΣΥΦΩΕΛ ζητά άμεση συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, προκειμένου να αναζητηθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση, πριν η κρίση λάβει μη αναστρέψιμες διαστάσεις.

BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics "φρενάρουν" τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία 09 Απριλίου 2026

GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026

ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025

Πόλεμος στη Μ. Ανατολή: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προβλέπει ο επικεφαλής του ΔΟΕ

Τα πέντε πιο συχνά λάθη στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Όμιλος ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία – με ταχείς ρυθμούς η εγκατάσταση μονάδων αποθήκευσης