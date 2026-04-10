Γιάννης Τριήρης: Η «ψυχή» και η «μηχανή»
10/04/2026 - 08:26
Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
10/04/2026 - 08:21
Φυσικό αέριο: Άλμα εξαγωγών κατά 316% στο πρώτο τρίμηνο
10/04/2026 - 08:19
Στηρίζουμε το πρώτο κοινωνικό καφενείο με εργαζόμενους ΑμεΑ στο Θριάσιο
09/04/2026 - 16:23
ΓΣΕΒΕΕ: Άμεση η ανάγκη ενίσχυσης των ΜμΕ έναντι του ενεργειακού κόστους
09/04/2026 - 13:51
GreenTank: Τάσεις στην κατανάλωση & τις εισαγωγές ορυκτού αερίου – Μάρτιος 2026
09/04/2026 - 13:27
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για πρόσθετες υπηρεσίες βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης εγκατάστασης
09/04/2026 - 12:55
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
09/04/2026 - 11:31
Ν. Δένδιας: Υπογραφή συμφωνίας με τον αντιπρόεδρο της ΕΤΕπ Ι. Τσακίρη για έργα ενεργειακής αναβάθμισης σε 40 ενεργοβόρα στρατόπεδα
09/04/2026 - 10:47
METLEN ENERGY & METALS: Ετήσια Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
09/04/2026 - 10:02
BIOMASS WORKSHOP: Κόστος και logistics “φρενάρουν” τη δημοτική και δασική βιομάζα – επιτακτική η αξιοποίησή της για πολιτική προστασία
09/04/2026 - 09:41
ΠΟΣΠΗΕΦ προς ΥΠΕΝ: Συμπεράσματα και προτάσεις από τη συνάντηση ΥΠΕΝ με φορείς του κλάδου των Φωτοβολταϊκών
09/04/2026 - 09:10
ΔΕΗ: Νέα εποχή εξυπηρέτησης με τον πελάτη στο επίκεντρο
09/04/2026 - 08:44
ΚΕΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας με Δήμο Ελευσίνας
09/04/2026 - 08:24
Παπασταύρου: Επάρκεια εφοδιασμού της, χάρη στον έγκαιρο σχεδιασμό, τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας και τη στενή συνεργασία όλων των φορέων
09/04/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Αυτός που «δοκιμάστηκε και απέτυχε» είναι ο Τραμπ
09/04/2026 - 08:17
Πασχαλινή έξοδος με καύσιμα-φωτιά: Πόσο κοστίζει φέτος το ταξίδι
09/04/2026 - 08:11
Σε πλήρη ετοιμότητα το ηλεκτρικό σύστημα ενόψει Πάσχα- Σε επιφυλακή οι Διαχειριστές για την ευστάθεια
09/04/2026 - 08:07
Έτσι θα μειώσετε στο μισό στην κατανάλωση του κλιματιστικού
09/04/2026 - 06:31
Τρία κόλπα για να μειώσετε την σπατάλη ενέργειας στην κουζίνα
09/04/2026 - 06:32
Ηλεκτρική σκούπα: Τα λάθη που μπορεί να βλάψουν την υγεία σας
09/04/2026 - 06:32
Το ΚΚΕ για την ακρίβεια στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και τα καύσιμα
08/04/2026 - 15:32
Σύμβαση με την ΕΤΕπ υπογράφει σήμερα ο Ν. Δένδιας για έργα ενεργειακής αναβάθμισης στρατοπέδων
08/04/2026 - 15:04
Στα 304 εκατ. ευρώ τα λειτουργικά κέρδη του ΑΔΜΗΕ το 2025
08/04/2026 - 14:35
Στο Μητρώο ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης και στον Πίνακα Αντιστοίχισης ο πρώτος Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με μπαταρίες
08/04/2026 - 14:03
Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές

Φωτοβολταϊκά: Εκτακτο μηχανισμό στήριξης ζητούν οι μικροί παραγωγοί- Καμπανάκι για απώλειες έως 50% από περικοπές και αρνητικές τιμές
Άννα Διανά
Παρασκευή, 10/04/2026 - 08:21

Με απώλειες εσόδων που ξεκινούν από 42% το 2026 και φτάνουν έως και το 50% το 2027, οι μικρομεσαίοι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, προειδοποιούν ότι οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε οικονομική ασφυξία, θέτοντας στο τραπέζι μιας σειρά μέτρων για τη στήριξή τους.

Ενεργειακές Κοινότητες, μικροί επενδυτές, αγρότες, που αριθμούν σήμερα περισσότερες από 20.000 οικογένειες βρίσκονται σε οικονομικό αδιέξοδο όπως επισημαίνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) με επιστολή της στο ΥΠΕΝ, από το οποίο ζητά δημιουργία έκτακτου μηχανισμού στήριξης των Φ/Β Σταθμών που πλήττονται από τις περικοπές και αρνητικές τιμές, άμεση παράταση των συμβάσεων και αύξηση των ωρών μηδενικών τιμών ή/και πληρωμή των ωρών μηδενικών τιμών.

Τα στοιχεία της μελέτης που παρουσιάστηκε στο ΥΠΕΝ είναι αποκαλυπτικά. Για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με συμβάσεις ΣΕΔΠ, οι απώλειες εσόδων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 42-43% το 2026, θα εκτιναχθούν στο 49-50% το 2027, θα κινηθούν κοντά στο 44% το 2028 και περίπου στο 48% το 2029. Σε ορίζοντα εξαετίας, ο μέσος όρος απωλειών παραμένει σταθερά πάνω από το 40%.

Με δεδομένο ότι το όριο βιωσιμότητας για τέτοιες επενδύσεις τοποθετείται γύρω στο 21%, το «κενό» που πρέπει να καλυφθεί είναι τεράστιο. Με απλά λόγια, οι παραγωγοί χάνουν σχεδόν τα μισά τους έσοδα σε μια αγορά όπου τα δάνεια, τα λειτουργικά κόστη και οι αποσβέσεις παραμένουν σταθερά. Αυτός είναι και ο λόγος που προειδοποιούν ότι ήδη από το 2026 ανοίγει ο δρόμος για μαζικές αθετήσεις δανειακών υποχρεώσεων, με το πρόβλημα να μεταφέρεται αναπόφευκτα και στο τραπεζικό σύστημα.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα αιολικά, όπου οι απώλειες κινούνται αισθητά χαμηλότερα, στο 22% το 2026 και περίπου στο 26% το 2027, με μέσο όρο 21% στην ίδια περίοδο, δηλαδή εντός των ορίων βιωσιμότητας. Αυτή η απόκλιση είναι που τροφοδοτεί και το βασικό αίτημα για εξίσωση των όρων της αγοράς.

Στον πυρήνα του προβλήματος βρίσκονται οι μηδενικές και αρνητικές τιμές, που αυξάνονται λόγω της υψηλής διείσδυσης ΑΠΕ και της έλλειψης αποθήκευσης. Οι παραγωγοί φωτοβολταϊκών όχι μόνο δεν πληρώνονται σε αυτές τις ώρες, αλλά σε πολλές περιπτώσεις υφίστανται και περικοπές παραγωγής. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με τη μελέτη που παρουσιάστηκε, οι προμηθευτές αποκομίζουν σημαντικά οφέλη, τα οποία για το 2026 εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 1,3 δισ. ευρώ, αξιοποιώντας ακριβώς αυτές τις στρεβλώσεις της αγοράς.

Για να καλυφθεί αυτό το «χάσμα», οι φορείς του κλάδου εκτιμούν ότι απαιτείται ενίσχυση της τάξης των 212 εκατ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2026-2031, ώστε οι καθαρές απώλειες να περιοριστούν στο 21%. Προτείνουν μάλιστα η χρηματοδότηση να προέλθει από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και από χρέωση των προμηθευτών, δηλαδή από πόρους που ήδη δημιουργεί η ίδια η αγορά ενέργειας.

Παράλληλα, ζητούν την παράταση των συμβάσεων ΣΕΔΠ κατά επτά χρόνια, ώστε να δοθεί χρόνος προσαρμογής και να αποτραπεί η δημιουργία νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, αλλά και αλλαγές στο καθεστώς αποζημίωσης των μηδενικών τιμών, που σήμερα στην Ελλάδα παραμένει από τα αυστηρότερα στην Ευρώπη.

Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου οι μηδενικές τιμές αποζημιώνονται έως και για έξι ώρες και μόνο οι αρνητικές τιμές δεν πληρώνονται. Επιπλέον, εφαρμόζεται ένα σύστημα διαφοροποίησης ανάλογα με το πότε υλοποιήθηκε κάθε έργο, παρέχοντας μεγαλύτερη «προστασία» στα παλαιότερα έργα που εγκαταστάθηκαν με υψηλότερο κόστος. Σε αντίθεση, στην Ελλάδα το όριο έχει παραμείνει στις δύο ώρες, γεγονός που- όπως επισημαίνουν οι παραγωγοί- δεν ανταποκρίνεται πλέον στις συνθήκες της αγοράς.

Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς
Σήμα κινδύνου από ΣΥΦΩΕΛ: Ορατή η κατάρρευση για χιλιάδες μικρούς φωτοβολταϊκούς παραγωγούς 09 Απριλίου 2026

