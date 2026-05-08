Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody’s
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
Άννα Διανά
Παρασκευή, 08/05/2026 - 08:00
Τον κίνδυνο ο νέος Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου να δημιουργήσει πρόσθετα γραφειοκρατικά και αδειοδοτικά εμπόδια για τις επενδύσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο επισημαίνει η Motor Oil, εκφράζοντας επιφυλάξεις για ορισμένες από τις ρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ, η Motor Oil προειδοποιεί ότι οι αυστηρές απαιτήσεις ενδέχεται να αποθαρρύνουν νέους παίκτες και να λειτουργήσουν ανασταλτικά για τις επενδύσεις σε μια περίοδο που ο κλάδος βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια διαμόρφωσης.

Παρόλο που αναγνωρίζει ως θετική την προσπάθεια εκσυγχρονισμού του ρυθμιστικού πλαισίου και τη δημιουργία σαφών κανόνων για νέες δραστηριότητες που σχετίζονται με το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, εκφράζει επιφυλάξεις τονίζοντας ότι η αγορά υδρογόνου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, με περιορισμένο αριθμό έργων, αβέβαιη ζήτηση και σημαντικές τεχνολογικές και εμπορικές προκλήσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στο βιομεθάνιο, για το οποίο θεωρεί ότι απαιτείται διαφορετική ρυθμιστική προσέγγιση σε σχέση με το φυσικό αέριο και το υδρογόνο. Σύμφωνα με τη Motor Oil, το βιομεθάνιο παρουσιάζει ιδιαιτερότητες τόσο ως προς την παραγωγική διαδικασία όσο και ως προς τη μεταφορά και τη διάθεσή του στην αγορά. Όπως σημειώνεται, ο ίδιος ο νομοθέτης, μέσω του νόμου 5215/2025, επέλεξε συνειδητά να χρησιμοποιήσει τον όρο «διάθεση βιομεθανίου» αντί του όρου «προμήθεια», αποφεύγοντας έτσι την επιβολή ξεχωριστής άδειας προμήθειας.

Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με την εταιρεία, δεν είναι τυχαία αλλά αντανακλά τη βούληση για ένα πιο ευέλικτο πλαίσιο, το οποίο θα επιτρέψει στην αγορά βιομεθανίου να αναπτυχθεί χωρίς υπερβολικά εμπόδια. Η Motor Oil εκτιμά ότι η εισαγωγή πρόσθετων αδειοδοτικών απαιτήσεων θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις και να δυσχεράνει την εμπορική αξιοποίηση έργων που βρίσκονται ήδη σε φάση σχεδιασμού ή ανάπτυξης.

Παράλληλα, η εταιρεία επικεντρώνεται στις διατάξεις που αφορούν την προμήθεια υδρογόνου εκτός δικτύων μεταφοράς και διανομής. Στο σχέδιο κανονισμού προβλέπεται ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να καταθέτουν αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα μέσα μεταφοράς, τις εγκαταστάσεις φόρτωσης και εκφόρτωσης, τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τις διαδικασίες λειτουργίας των σχετικών υποδομών. Η Motor Oil θεωρεί ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι υπερβολικά εκτενείς για μια αγορά που δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί πλήρως.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι υποχρεώσεις αυτές δεν προκύπτουν με σαφήνεια ούτε από το εθνικό ούτε από το ευρωπαϊκό δίκαιο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να επανεξεταστούν. Υπογραμμίζει ότι σε πολλές περιπτώσεις η αγορά υδρογόνου βασίζεται ακόμη σε πιλοτικά έργα ή μικρής κλίμακας εμπορικές δραστηριότητες, γεγονός που καθιστά αναγκαία μια πιο αναλογική ρυθμιστική προσέγγιση.

Ένα ακόμη σημείο που θίγει η Motor Oil αφορά την ανάγκη διασφάλισης ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά. Υποστηρίζει ότι δεν θα πρέπει να επιβάλλονται διαφορετικές ή αυστηρότερες υποχρεώσεις σε προμηθευτές που δραστηριοποιούνται εκτός δικτύων, εφόσον δεν υπάρχει σαφής τεκμηρίωση ότι κάτι τέτοιο απαιτείται για λόγους ασφαλείας ή εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς. Κατά την άποψή της, το κανονιστικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι τεχνολογικά ουδέτερο και να ενθαρρύνει την καινοτομία, χωρίς να δημιουργεί στρεβλώσεις ή αδικαιολόγητα εμπόδια.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος έχει ήδη εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε έργα ενεργειακής μετάβασης, συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών που σχετίζονται με το πράσινο υδρογόνο, τα βιοκαύσιμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Συνολικά, η Motor Oil ζητεί από τη ΡΑΑΕΥ να προχωρήσει σε βελτιώσεις του σχεδίου κανονισμού ώστε να διαμορφωθεί ένα πιο λειτουργικό και επενδυτικά φιλικό πλαίσιο.

Όπως αναφέρει, η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης δεν θα εξαρτηθεί μόνο από τη θέσπιση κανόνων, αλλά και από το κατά πόσο αυτοί οι κανόνες θα είναι αναλογικοί, εφαρμόσιμοι και ικανοί να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς που βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα.

Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
Motor Oil: Ορισμός Γενικών Διευθυντών, ανακοίνωση αποχώρησης διευθυντικού στελέχους
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
ΡΑΑΕΥ: Κατάλογος με τους κατόχους Άδειας Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ασκούν τη δραστηριότητα Προμήθειας Υδρογόνου
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
