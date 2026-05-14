ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Green Tank: Εκπομπές αερίου των τομέων ΣΕΔΕ 2025: Επιβράδυνση της προόδου και απόκλιση από τους στόχους του 2030
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 14:34
Η HP και η Infinitum υλοποίησαν ένα Ασφαλές, Επεκτάσιμο και Βιώσιμο Οικοσύστημα MPS για τη Metron Energy
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 13:50
Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
14/05/2026 - 13:17
Κίνα: Αύξηση των πωλήσεων οχημάτων νέας ενεργειακής τεχνολογίας (NEV) τον Απρίλιο
ΚΟΣΜΟΣ
14/05/2026 - 12:36
Διεθνές Summer School για την ενέργεια, το κλίμα και τη δίκαιη μετάβαση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Columbia University
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:43
Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 11:17
Συνεργασία της Schneider Electric με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για την προώθηση open-source βιομηχανικού προτύπου
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:49
Energy Transition Summit - Η Τεχνητή Νοημοσύνη ως καταλύτης και πρόκληση για τα Ενεργειακά Δίκτυα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
14/05/2026 - 10:25
Νέα Αριστερά: Τα ψέματα του Μαρκόπουλου έχουν κοντά ποδάρια
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 10:01
Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 09:21
Τι αλλάζει στη γεωργία όταν το νερό γίνεται πιο πολύτιμο από ποτέ;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 09:13
HELLENiQ ENERGY: Η Αθήνα Υποδέχεται το «6ο Παραολυμπιακό Πανόραμα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 08:41
Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
14/05/2026 - 08:26
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 08:21
Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
14/05/2026 - 08:08
ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
14/05/2026 - 08:07
Παράθυρο για νέα μέτρα στην ενέργεια αν επιμείνει η κρίση- Τι προτείνει η Κομισιόν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
14/05/2026 - 08:02
Πώς πρέπει να χρησιμοποιείς τον ανεμιστήρα οροφής, για να μην σπαταλάς ρεύμα χωρίς λόγο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/05/2026 - 06:53
Η πρωτοφανής μετεωρολογική «σύμπτωση» που τρομάζει τους ειδικούς
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/05/2026 - 06:53
Η Enaon EDA προωθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό του δικτύου φυσικού αερίου με τους έξυπνους μετρητές “Nimbus” H2
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 15:54
Energy Transition Summit Ε. Μυτιληναίος: η ασφάλεια εφοδιασμού ωθεί την ενεργειακή μετάβαση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 15:29
ΡΑΑΕΥ: Παράταση διαβούλευσης επί της πρότασης του Διαχειριστή ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ περιόδου 2026-2035
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/05/2026 - 14:58
HELLENiQ ENERGY: Όταν η προσπάθεια γίνεται πορεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/05/2026 - 14:28
ΔΟΕ: Ο κόσμος αντλεί από τα αποθέματα πετρελαίου με ρυθμούς ρεκόρ
ΚΟΣΜΟΣ
13/05/2026 - 13:44
Η LG Electronics παρουσίασε λύσεις ψύξης για AI data centers στην Data Center World 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
13/05/2026 - 13:05
Κυρ. Μητσοτάκης: Δεν έχουμε πραγματική ενεργειακή αγορά στην Ευρώπη αλλά κατακερματισμένη αγορά ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 12:23
Δημόσια Διαβούλευση της ΡAΑΕY για την τροποποίηση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς αιολικών σταθμών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:54
Η NANKO Ενέργεια στη Φλώρινα για την υδροκίνηση και την περιβαλλοντική εκπαίδευση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/05/2026 - 11:21
Νίκος Χαρδαλιάς: Δίνουμε ξανά στους πολίτες, πλήρως αναβαθμισμένα, το Πάρκο 208 και τον ανισόπεδο κόμβο στο παλιό αεροδρόμιο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
13/05/2026 - 10:51
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να προχωρήσει στη δημιουργία μιας πραγματικά ενιαίας αγοράς ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/05/2026 - 10:27

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος

Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος
Newsroom
Πέμπτη, 14/05/2026 - 08:26
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

«Τα δίκτυα αποτελούν θεμέλιο ενεργειακής ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής αποδοτικότητας» ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Energy Transition Summit - East Med & Southeast Europe»

Αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού μέλλοντος χαρακτήρισε τις διασυνδέσεις και τα ηλεκτρικά δίκτυα ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Energy Transition Summit - East Med & Southeast Europe».

Όπως είπε, «τα δίκτυα αποτελούν θεμέλιο ενεργειακής ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής αποδοτικότητας», κάτι που καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την ισχυρή στήριξή της στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Αναφορικά με τη διασύνδεση Great Sea Interconnector και την έγκριση που εξασφαλίστηκε χθες, στο πλαίσιο της τετραμερούς συνάντησης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ προς την ΕΤΕπ, o κ. Μάργαρης χαρακτήρισε τη σχετική εξέλιξη ως εξαιρετικά θετικό σήμα για τα επόμενα βήματα του έργου και τις προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδυτών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η ΕΤΕπ έχει συγχρηματοδοτήσει ήδη πολλές διασυνδέσεις του Διαχειριστή καθώς αποτελούν αιχμή της στρατηγικής της. Τα τελευταία 8 χρόνια ο ΑΔΜΗΕ έχει υλοποιήσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα επενδύσεις της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ. «Έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2034» ανέφερε, εξηγώντας ότι τα χρήματα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ώριμων έργων που έχουν ήδη σχεδιαστεί, εντός και εκτός συνόρων, όπως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του βορείου Αιγαίου και η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

Σχολιάζοντας τις διαχρονικές προκλήσεις που επηρεάζουν -πανευρωπαϊκά- την έγκαιρη και ομαλή κατασκευή κρίσιμων ενεργειακών έργων, ανέφερε ότι «δεν έχουμε ακόμη λύσει την εξίσωση για το πώς να αδειοδοτούμε γρήγορα νέα δίκτυα».

Αναφέρθηκε σε παραμέτρους που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα νέων διασυνδέσεων και που είναι απαραίτητο να βελτιωθούν, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τη διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων τόσο για τους Διαχειριστές όσο και τους ιδιώτες επενδυτές.

«Πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να βεβαιωθούμε ότι την έχουμε μαζί μας», κατέληξε, αναδεικνύοντας τον διάλογο και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών ως μία ακόμη σημαντική παράμετρο για την απρόσκοπτη υλοποίηση κομβικών έργων.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου
«Πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου 13 Μαϊος 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα ανήκει στους παγκόσμιους πρωταθλητές στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Ελληνικός Χρυσός εισάγει πρώτη την ηλεκτροκίνηση στις βαριές μεταφορές μεταλλευμάτων στην Ελλάδα

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γιάννης Καρύδας: Το έργο GREGY μπορεί να γίνει ο θεμέλιος λίθος ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων ανέδειξε τον συντονισμό ως θεμέλιο της ανθεκτικότητας στο Διεθνές Συνέδριο ICPCDGR 2026

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Η μεθοδολογική «μονταζιέρα» του ΟΟΣΑ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ACER: Οι ΗΠΑ κυριαρχούν πλέον στο LNG της Ευρώπης- Η θέση της Ελλάδας στον νέο χάρτη εισαγωγών