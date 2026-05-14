Ιωάννης Μάργαρης: Οι διασυνδέσεις και τα δίκτυα είναι στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος

«Τα δίκτυα αποτελούν θεμέλιο ενεργειακής ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής αποδοτικότητας» ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Energy Transition Summit - East Med & Southeast Europe»

Αναπόσπαστο κομμάτι του ευρωπαϊκού μέλλοντος χαρακτήρισε τις διασυνδέσεις και τα ηλεκτρικά δίκτυα ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, κ. Ιωάννης Μάργαρης κατά την τοποθέτησή του στο συνέδριο «Energy Transition Summit - East Med & Southeast Europe».

Όπως είπε, «τα δίκτυα αποτελούν θεμέλιο ενεργειακής ασφάλειας, σταθερότητας και οικονομικής αποδοτικότητας», κάτι που καθίσταται ιδιαίτερα εμφανές σε περιόδους γεωπολιτικών εντάσεων, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβεβαιώσει επανειλημμένα την ισχυρή στήριξή της στην υλοποίηση σχετικών έργων.

Αναφορικά με τη διασύνδεση Great Sea Interconnector και την έγκριση που εξασφαλίστηκε χθες, στο πλαίσιο της τετραμερούς συνάντησης υπό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την υποβολή επίσημου αιτήματος χρηματοδότησης του ΑΔΜΗΕ προς την ΕΤΕπ, o κ. Μάργαρης χαρακτήρισε τη σχετική εξέλιξη ως εξαιρετικά θετικό σήμα για τα επόμενα βήματα του έργου και τις προοπτικές προσέλκυσης νέων επενδυτών.

Σημείωσε, επίσης, ότι η ΕΤΕπ έχει συγχρηματοδοτήσει ήδη πολλές διασυνδέσεις του Διαχειριστή καθώς αποτελούν αιχμή της στρατηγικής της. Τα τελευταία 8 χρόνια ο ΑΔΜΗΕ έχει υλοποιήσει με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα επενδύσεις της τάξης των 4,5 δισ. ευρώ. «Έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 7,7 δισ. ευρώ μέχρι το 2034» ανέφερε, εξηγώντας ότι τα χρήματα από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, που θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο, θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση ώριμων έργων που έχουν ήδη σχεδιαστεί, εντός και εκτός συνόρων, όπως οι διασυνδέσεις των Δωδεκανήσων, των νησιών του βορείου Αιγαίου και η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία.

Σχολιάζοντας τις διαχρονικές προκλήσεις που επηρεάζουν -πανευρωπαϊκά- την έγκαιρη και ομαλή κατασκευή κρίσιμων ενεργειακών έργων, ανέφερε ότι «δεν έχουμε ακόμη λύσει την εξίσωση για το πώς να αδειοδοτούμε γρήγορα νέα δίκτυα».

Αναφέρθηκε σε παραμέτρους που καθορίζουν το χρονοδιάγραμμα νέων διασυνδέσεων και που είναι απαραίτητο να βελτιωθούν, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη βελτίωσης του ρυθμιστικού πλαισίου με στόχο τη διευκόλυνση των μεγάλων επενδύσεων τόσο για τους Διαχειριστές όσο και τους ιδιώτες επενδυτές.

«Πρέπει να απευθυνθούμε στην κοινωνία και να βεβαιωθούμε ότι την έχουμε μαζί μας», κατέληξε, αναδεικνύοντας τον διάλογο και τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών ως μία ακόμη σημαντική παράμετρο για την απρόσκοπτη υλοποίηση κομβικών έργων.