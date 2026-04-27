Στο “Greece–France Economic Forum” συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
27/04/2026 - 15:52
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
27/04/2026 - 15:49
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το “Engineering The World 2026”
27/04/2026 - 15:45
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
27/04/2026 - 15:23
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
27/04/2026 - 15:00
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
27/04/2026 - 14:36
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
27/04/2026 - 13:37
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
27/04/2026 - 12:58
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
27/04/2026 - 12:19
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
27/04/2026 - 11:39
AKTOR Ανανεώσιμες: Εξαγορά του 51% της SUN FORCE TWO
27/04/2026 - 10:58
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Γιατί κυβέρνηση και ΔΕΗ οδηγούν σε βίαιο κλείσιμο την πιο αποδοτική θερμοηλεκτρική μονάδα της χώρας, την Πτολεμαΐδα 5;
27/04/2026 - 10:13
Οι κίνδυνοι για τη ναυτιλία και τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές στο επίκεντρο του “5th Energy & Shipping Seminar” του ΙΕΝΕ
27/04/2026 - 09:31
ΣΕΦ: Εφαρμόστε τις προτάσεις του AccelarateEU
27/04/2026 - 09:20
Αυξήθηκαν κατά 2% και πλέον οι τιμές του πετρελαίου
27/04/2026 - 09:05
Στ. Καλαφάτης: Η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλα τα συστατικά για να καταστεί κόμβος καινοτομίας, εξωστρέφειας και παραγωγής τεχνολογίας
27/04/2026 - 08:36
Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
27/04/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Η προπαγάνδα των επιδομάτων και των υπερπλεονάσματων
27/04/2026 - 08:11
ΑΔΜΗΕ: WACC έως 7,02% το 2029- Κάτω από τις προσδοκίες του Διαχειριστή
27/04/2026 - 08:07
Πυρηνική ενέργεια: Ελληνογαλλική συμφωνία ανοίγει τον δρόμο για συνεργασία
27/04/2026 - 08:00
Πώς πρέπει να ρυθμίζετε τον θερμοστάτη την άνοιξη
27/04/2026 - 06:28
Γιατί δεν λειτουργεί σωστά ο αφυγραντήρας, πότε χρειάζεται τεχνικός
27/04/2026 - 06:28
Πέντε σημάδια ότι το πλυντήριο ρούχων χρειάζεται αντικατάσταση
27/04/2026 - 06:28
Ιδιοκτήτης δηλώνει «εθισμένος» με τα ηλιακά πάνελ: «Πραγματικά απίστευτο»
26/04/2026 - 08:23
Ευρωπαϊκή χώρα υπόσχεται δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για να περιορίσει την σπατάλη ενέργειας
26/04/2026 - 08:24
Πόσο ασφαλή είναι τα ψυκτικά υγρά που χρησιμοποιούν οι αντλίες θερμότητας
26/04/2026 - 08:24
Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44

Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
Newsroom
Δευτέρα, 27/04/2026 - 13:37

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου μίλησε σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, κατά τη διαδικασία ακρόασης εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, στο πλαίσιο της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές – Ενσωμάτωση Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2413, Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1405 και μερική ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 – Ρυθμίσεις για την αγορά ενέργειας – Πολεοδομικές ρυθμίσεις – Διατάξεις περιβαλλοντικής και δασικής προστασίας – Ρυθμίσεις για την οργάνωση και την επαρκή στελέχωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπών φορέων εποπτείας του».

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι «η Οδηγία για τις ΑΠΕ που ενσωματώνουμε θέτει ακριβείς στόχους, θεσπίζει κανόνες, εξειδικεύει, δίνει ορισμούς, κριτήρια, επικαιροποιεί το ισχύον πλαίσιο», προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ένα νομοθέτημα με το οποίο ενισχύουμε την ενεργειακή Δημοκρατία, με την απλοποίηση των διαδικασιών και την επιτάχυνση της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στην αγορά ενέργειας με διαφάνεια, και την περαιτέρω αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα».

«Ο ήλιος και ο άνεμος ανήκουν σε όλους. Ανοίγουμε τον δρόμο για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι και δημιουργούμε τη δυνατότητα για τον κάθε πολίτη να μειώσει το κόστος της ενέργειας, πραγματώνοντας την ενεργειακή Δημοκρατία. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 18 GW των ΑΠΕ που εισέρχονται στο ενεργειακό μας μίγμα σήμερα, τα 9,2 GW είναι του ΔΕΔΔΗΕ, δηλ. χαμηλή και μεσαία τάξη. Από αυτά, τα μικρά είναι τουλάχιστον 80.000 που είναι από τις μεγαλύτερες διεισδύσεις στην Ευρώπη, απόδειξη ότι η ενέργεια στην Ελλάδα αφορά όλους, και όχι μόνο τους μεγάλους», τόνισε.

Διευκρίνισε, δε, ότι η Οδηγία αυτή απευθύνεται σε όλα τα κράτη-μέλη, άλλα που έχουν προχωρήσει περισσότερο με τις ΑΠΕ, άλλα λιγότερο: «Κάποιες χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν ήδη πετύχει στόχους και μάλιστα πρωταγωνιστούν στο ποσοστό ΑΠΕ στο μίγμα της ενέργειας. Στη δική μας περίπτωση, οι παρεμβάσεις είναι σημειακές, αλλά απαραίτητες για την περαιτέρω ανάπτυξη και επιτάχυνση των έργων ΑΠΕ».

«Στόχος μας είναι προσιτή, άφθονη ενέργεια με διαφοροποιημένο ενεργειακό μίγμα, μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, σε συνθήκες ενεργειακής ανθεκτικότητας και ασφάλειας, για πολίτες και επιχειρήσεις», είπε ο ΥΠΕΝ.

Αναφερόμενος στις ρυθμίσεις για τις περιοχές Natura, ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι με αυτές «επιχειρούμε να βάλουμε τάξη, προστατεύοντας παράλληλα τη βιοποικιλότητα της κάθε περιοχής. Μέσα στο δίκτυο Natura 2000 βρίσκονται ολόκληρες πόλεις όπως τα Ιωάννινα, η Καστοριά, νησιά, όπως η Χάλκη, η Σκόπελος, και σημαντικές δημόσιες υποδομές, όπως αεροδρόμια, μεγάλα και μικρότερα λιμάνια. Επιδιώκουμε την εξάλειψη της αλόγιστης και άναρχης επέκτασης των οικισμών και την αποτροπή δόμησης αυθαιρέτων».

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω «της δυνατότητας περιορισμένης επέκτασης του σχεδίου πόλης με σχεδιασμό, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες και πάντα στο πλαίσιο του Τοπικού ή Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου της περιοχής. Και με την ασφαλιστική δικλείδα της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (όπου γίνεται εκ νέου δημόσια διαβούλευση), στο πλαίσιο της οποίας εξετάζονται σε λεπτομερειακό επίπεδο οι επιπτώσεις τυχόν προτεινόμενης επέκτασης του σχεδίου πόλης στο προστατευτέο αντικείμενο της συγκεκριμένης περιοχής».

«Και τέλος, το ΤΠΣ/ΕΠΣ εγκρίνεται από το ΣτΕ. Ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από το ΣτΕ αποτελεί ένα ισχυρότατο πρόσθετο εχέγγυο που διασφαλίζει τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων με ανάγκη προστασίας της περιοχής», είπε ο ΥΠΕΝ, και κατέληξε λέγοντας: «αντί μίας κακώς εννοούμενης πολιτικής ορθότητας που αδιαφορεί για την ουσιαστική προστασία της φύσης, επιλέγουμε να δούμε τα πραγματικά δεδομένα και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη για μια ισορροπημένη ανάπτυξη, με τάξη και κανόνες, που ικανοποιεί ορθολογικά τις ανάγκες του τοπικού πληθυσμού, διατηρεί την ποιότητα ζωής και διαφυλάσσει το φυσικό κεφάλαιο και τη βιοποικιλότητα.».

Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII 27 Απριλίου 2026

