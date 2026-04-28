myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Γιάννης Τριήρης: Πρωθυπουργική αμετροέπεια - Βαφτίζοντας «επιτυχία» τη φτώχεια και τα λουκέτα
Ηλεκτρισμός: Κυριαρχία ΑΠΕ και έκρηξη εξαγωγών τον Μάρτιο
ΑΔΜΗΕ: Αντίστροφη μέτρηση για την ΑΜΚ- «Κλειδώνει» έως 350 εκατ. από το Ταμείο Ανάκαμψης
Πώς να μειώσετε τους λογαριασμούς ενέργειας: 5 πρακτικές κινήσεις που κάνουν την διαφορά
Το συχνό λάθος με τις πρίζες που μπορεί να σας κοστίσει ακριβά
Το «κρυφό» κουμπί του θερμοστάτη που μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό ρεύματος
Στο "Greece–France Economic Forum" συμμετείχε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος
Άλμα σχεδόν 3% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου
Η METLEN επενδύει στη νέα γενιά μηχανικών μέσα από το "Engineering The World 2026"
Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Η Ελλάδα κρατά χαμηλά τις αυξήσεις στα καύσιμα
Συνάντηση Μητσοτάκη-Ribera: Οι πολιτικές της ΕΕ για την πράσινη μετάβαση και οι προτάσεις αντιμετώπισης των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης
Η θαλάσσια ζωή της Μεσογείου απειλείται άμεσα από τις σεισμικές έρευνες και εξορύξεις υδρογονανθράκων
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
Fr. Zanninotti (Enaon EDA): Το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου ως πυλώνας της ενεργειακής ασφάλειας και της προσιτότητας
Υπόμνημα για το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση της Οδηγίας REDIII
Ουκρανία: Ένας νεκρός σε πλήγμα ουκρανικού drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια που ελέγχεται από τη Ρωσία
ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ

Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
Τρίτη, 28/04/2026 - 11:01

Ο Όμιλος AKTOR, σε υλοποίηση των δεσμεύσεών του και του επενδυτικού του πλάνου στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που ανακοίνωσε πριν από 1,5 χρόνο, μετά και την χθεσινή ανακοίνωση για την εξαγορά του 51% της εταιρείας SUN FORCE TWO (η οποία τελεί υπό τη λήψη εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές), διαθέτει πλέον ένα ισχυρό και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο.

Φωτοβολταϊκα και αποθήκευση

Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελείται από φωτοβολταϊκά έργα σε λειτουργία ισχύος 408 MW και εν λειτουργία σταθμούς αποθήκευσης με μπαταρίες ισχύος 100 MW, με συνολικό εκτιμώμενο Enterprise Value €377,6 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αναμένεται να εισφέρει στον Όμιλο ετήσιο EBITDA περί τα €33,7 εκατ. και θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη εντός των προσεχών μηνών.

Αιολικά έργα

Επίσης, διαθέτει χαρτοφυλάκιο αιολικών σταθμών με εξασφαλισμένους όρους σύνδεσης ισχύος 145 MW και ορίζοντα θέσης σε λειτουργία περί το τέλος του 2028. Το Enterprise Value του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου εκτιμάται περί τα €250 εκατ. και το EBITDA περί τα €25 εκατ.

Έργα σε ανάπτυξη

Επιπλέον, βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμασης αδειοδότησης έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, η αθροιστική ισχύς των οποίων υπερβαίνει το 1,5 GW και από την εξέλιξη μέρους τους, σε συνδυασμό με στοχευμένες εξαγορές, αναμένεται να επιτευχθεί ο στρατηγικός στόχος ανάπτυξης του τομέα των ΑΠΕ, με επενδύσεις που υπερβαίνουν το €1δισ. έως την περίοδο 2028 - 2029, όπως ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2024.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού αναδεικνύει τον Όμιλο AKTOR σε έναν σημαντικό παράγοντα της ενεργειακής αγοράς της Ελλάδας.

Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία
Στ. Παπασταύρου: Με το σχέδιο νόμου για τη RED III ενισχύουμε την ενεργειακή δημοκρατία 27 Απριλίου 2026
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ 28 Απριλίου 2026
ΠΟΣΠΗΕ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ

