Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
Τετάρτη, 06/05/2026 - 06:33

Η Κίνα εμφανίζεται να επωφελείται στρατηγικά από την παγκόσμια ενεργειακή αστάθεια, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτης στην αιολική ενέργεια, ενώ παράλληλα μειώνει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα αξιοποιεί την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και η απειλή διακοπής των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κυριαρχία της στην αιολική ενέργεια.

Η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε τεράστιες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ανεμογεννήτριες να καλύπτουν βουνά, ερήμους - πλέον και θαλάσσιες περιοχές.

Το 2025 η Κίνα εγκατέστησε τριπλάσια αιολική ισχύ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο συνολικά, ενώ οι κινεζικές εταιρείες έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά ανεμογεννητριών, εκτοπίζοντας ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς ομίλους. Και οι έξι μεγαλύτεροι κατασκευαστές παγκοσμίως είναι πλέον κινεζικοί, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της βιομηχανίας.

Η ενεργειακή αυτή στρατηγική αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική υπό το φως της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ενώ πολλές ασιατικές χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες τροφοδοσίας, η Κίνα βρίσκεται σε καλύτερη θέση λόγω του εκτεταμένου ηλεκτρικού της δικτύου και της αυξανόμενης παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει τονίσει ότι η ενέργεια αποτελεί στρατηγικό ζήτημα ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αιολικής και ηλιακής τεχνολογίας.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπό την κυβέρνηση Τραμπ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ορυκτά καύσιμα και έχουν περιορίσει ή καθυστερήσει πολλά έργα αιολικής ενέργειας, η Κίνα προχωρά με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παρά το γεγονός ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να καλύπτει πάνω από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής, το μερίδιό του μειώνεται σταδιακά, ενώ η αιολική ενέργεια αυξάνεται κάθε χρόνο.

Η Κίνα επενδύει επίσης έντονα σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία προσφέρουν πιο σταθερούς ανέμους και βρίσκονται κοντά σε μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Αν και τέτοια έργα είναι τεχνικά πολύπλοκα και χρονοβόρα, η κρατική στήριξη και η έλλειψη σημαντικών κοινωνικών αντιδράσεων επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, η χώρα έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και στις διεθνείς αγορές εξαγωγών αιολικού εξοπλισμού. Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας ανησυχία σε δυτικούς ανταγωνιστές. Ωστόσο, κινεζικές εταιρείες αντιμετωπίζουν και αντιδράσεις, κυρίως στην Ευρώπη και τη Βρετανία, όπου εγείρονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κρατικών επιδοτήσεων.

Πηγή: New York Times

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 06:33

ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές 06 Μαϊος 2026
