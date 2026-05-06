NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει

Η Κίνα εμφανίζεται να επωφελείται στρατηγικά από την παγκόσμια ενεργειακή αστάθεια, ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτης στην αιολική ενέργεια, ενώ παράλληλα μειώνει την εξάρτησή της από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

Η Κίνα αξιοποιεί την ενεργειακή κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στο Ιράν και η απειλή διακοπής των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο, προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την κυριαρχία της στην αιολική ενέργεια.

Η χώρα έχει επενδύσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια σε τεράστιες υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με ανεμογεννήτριες να καλύπτουν βουνά, ερήμους - πλέον και θαλάσσιες περιοχές.

Το 2025 η Κίνα εγκατέστησε τριπλάσια αιολική ισχύ σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο συνολικά, ενώ οι κινεζικές εταιρείες έχουν κατακτήσει την παγκόσμια αγορά ανεμογεννητριών, εκτοπίζοντας ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς ομίλους. Και οι έξι μεγαλύτεροι κατασκευαστές παγκοσμίως είναι πλέον κινεζικοί, γεγονός που δείχνει τη μετατόπιση του κέντρου βάρους της βιομηχανίας.

Η ενεργειακή αυτή στρατηγική αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική υπό το φως της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ενώ πολλές ασιατικές χώρες που εξαρτώνται από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες τροφοδοσίας, η Κίνα βρίσκεται σε καλύτερη θέση λόγω του εκτεταμένου ηλεκτρικού της δικτύου και της αυξανόμενης παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας.

Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έχει τονίσει ότι η ενέργεια αποτελεί στρατηγικό ζήτημα ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αιολικής και ηλιακής τεχνολογίας.

Σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που υπό την κυβέρνηση Τραμπ δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα ορυκτά καύσιμα και έχουν περιορίσει ή καθυστερήσει πολλά έργα αιολικής ενέργειας, η Κίνα προχωρά με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.

Παρά το γεγονός ότι ο άνθρακας εξακολουθεί να καλύπτει πάνω από το μισό της ηλεκτροπαραγωγής, το μερίδιό του μειώνεται σταδιακά, ενώ η αιολική ενέργεια αυξάνεται κάθε χρόνο.

Η Κίνα επενδύει επίσης έντονα σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα οποία προσφέρουν πιο σταθερούς ανέμους και βρίσκονται κοντά σε μεγάλα κέντρα κατανάλωσης. Αν και τέτοια έργα είναι τεχνικά πολύπλοκα και χρονοβόρα, η κρατική στήριξη και η έλλειψη σημαντικών κοινωνικών αντιδράσεων επιταχύνουν την ανάπτυξή τους.

Παράλληλα, η χώρα έχει καταφέρει να κυριαρχήσει και στις διεθνείς αγορές εξαγωγών αιολικού εξοπλισμού. Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αναπτυσσόμενες χώρες έχουν αυξηθεί σημαντικά, προκαλώντας ανησυχία σε δυτικούς ανταγωνιστές. Ωστόσο, κινεζικές εταιρείες αντιμετωπίζουν και αντιδράσεις, κυρίως στην Ευρώπη και τη Βρετανία, όπου εγείρονται ζητήματα εθνικής ασφάλειας και κρατικών επιδοτήσεων.

Πηγή: New York Times