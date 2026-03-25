Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
25/03/2026 - 11:10
Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
25/03/2026 - 11:10
Μελέτη Kaspersky: Ψηφιακό "big bang" στην ενέργεια: 3 στις 4 εταιρείες θα ψηφιοποιηθούν σε δύο χρόνια - αλλά με ποιο κόστος;
24/03/2026 - 15:49
H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
24/03/2026 - 15:44
Η ABB στηρίζει έμπρακτα τη νέα γενιά μηχανικών και την καινοτομία
24/03/2026 - 15:30
Το 3×3 Schools powered by ΔΕΗ επιστρέφει για τέταρτη χρονιά
24/03/2026 - 15:05
Θ. Κοντογεώργης για fuel pass: Καταβολή στους δικαιούχους ολόκληρου του διμήνου μέσα στο α' 15νθήμερο του Απριλίου
24/03/2026 - 14:47
Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
24/03/2026 - 14:32
Σύσκεψη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο ΥΠΕΝ για περικοπές και αρνητικές τιμές - Συμμετοχή του ΣΥΦΩΕΛ
24/03/2026 - 14:02
Α. Σδούκου: Τα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση δεν εξαντλούν από την πρώτη στιγμή όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια
24/03/2026 - 13:28
Ιράν: Δύο ενεργειακές υποδομές δέχθηκαν επίθεση, σύμφωνα με το Fars
24/03/2026 - 12:54
Semafor: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τα πλήγματα εναντίον του Ιράν, η παύση ισχύει μόνο για τις ενεργειακές εγκαταστάσεις
24/03/2026 - 12:28
Κυριάκος Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Εφόσον χρειαστεί θα παρέμβουμε ξανά
24/03/2026 - 11:47
Ρ.Α.Α.Ε.Υ.: Ενημέρωση καταναλωτών για τα δυναμικά τιμολόγια (με πορτοκαλί σήμανση διαφάνειας)
24/03/2026 - 11:38
Εnaon EDA: Δράσεις ενημέρωσης στη Θήβα για την αξιοποίηση του Δικτύου Φυσικού Αερίου
24/03/2026 - 11:20
2nd Greek Water Summit: Η νέα στρατηγική και τα έργα διαχείρισης των υδάτινων πόρων
24/03/2026 - 11:16
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να αρχίσουν να προετοιμάζονται για τον χειμώνα εν μέσω των ενεργειακών διαταραχών στη Μέση Ανατολή
24/03/2026 - 10:40
Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης
24/03/2026 - 10:17
Νίκος Παπαθανάσης: 12,299 εκατομμύρια ευρώ για νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις νοσοκομείων
24/03/2026 - 10:13
Κ. Χατζηδάκης: Οι μειώσεις στα καύσιμα θα περάσουν απευθείας στην τσέπη του καταναλωτή
24/03/2026 - 09:27
Motor Oil: Αυξημένη κερδοφορία το 2025, αβεβαιότητα για το 2026
24/03/2026 - 09:14
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Χαιρετίζουμε τα νέα μέτρα στήριξης -Απαιτείται επιπλέον ενίσχυση όσων πλήττονται από το υψηλό ενεργειακό κόστος
24/03/2026 - 09:07
Εκπλήρωση από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας των υποχρεώσεών τους ως προς την καταβολή των υποχρεώσεών τους προς τους Διαχειριστές: Θετική Αναφορά
24/03/2026 - 08:56
Πρόσκληση ΡΑΑΕΥ για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών καθολικής υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας
24/03/2026 - 08:50
Στ. Παπασταύρου στο CERΑWeek: Ο ενεργειακός χάρτης στην Ευρώπη έχει αλλάξει ριζικά – H Ελλάδα είναι φάρος σταθερότητας
24/03/2026 - 08:26
Η Κρήτη και η Ελλάδα στο επίκεντρο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας για το νερό
24/03/2026 - 08:21
ΠΑΣΟΚ: Μέτρα «ασπιρίνη» απέναντι στην πρωτοφανή ενεργειακή κρίση
24/03/2026 - 08:10
Γιάννης Τριήρης: Οι ευρωπαϊκές δυνατότητες και που εξοβελίζουν το fuel pass
24/03/2026 - 08:05
Fuel pass και επιδότηση diesel στην αντλία: Πώς, πότε και για ποιους ενεργοποιούνται τα νέα μέτρα
24/03/2026 - 08:02
Κάθετος Διάδρομος: Άγονη και η χθεσινή δημοπρασία- Το βλέμμα στραμμένο στην Κομισιόν
24/03/2026 - 08:00

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας
Raze Solar on Unsplash
Newsroom
Τετάρτη, 25/03/2026 - 11:10

Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει τη στροφή του σε καθαρή ενέργεια και αντλίες θερμότητας.

Οι κατασκευαστές κατοικιών στην Αγγλία υποχρεώνονται πλέον να εγκαθιστούν ηλιακά πάνελ και συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μεταξύ των οποίων και αντλίες θερμότητας, σε όλα τα νέα σπίτια - βάσει των νέων κυβερνητικών κανόνων που στοχεύουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα μέτρα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Future Homes Standard», θα επιβάλλουν τα νέα ακίνητα που θα κατασκευάζονται από το 2028 ηλιακά πάνελ στις στέγες και να μην συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Αντί αυτού, τα σπίτια θα βασίζονται σε αντλίες θερμότητας ή εναλλακτικά δίκτυα θέρμανσης.

Η πολιτική αυτή καθιερώνει την ανανεώσιμη ενέργεια και την ηλεκτρική θέρμανση ως βασικά χαρακτηριστικά στις νέες κατοικίες, με τους αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσει τα νοικοκυριά από τις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η γεωπολιτική αστάθεια, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύει την ανάγκη για καθαρή ενέργεια.

«Ο πόλεμος με το Ιράν έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η στροφή μας προς την καθαρή ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μας ασφάλεια», ανέφερε.

Η νέα στρατηγική που υιοθετείται θέλει τα περισσότερα νέα σπίτια να διαθέτουν ηλιακά πάνελ που θα καλύπτουν σημαντικό μέρος της επιφάνειας της στέγης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών κατά εκατοντάδες λίρες ετησίως και να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 75% σε σύγκριση με παλαιότερα πρότυπα.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την εισαγωγή «plug-in» ηλιακών πάνελ για τα νοικοκυριά, τα οποία μπορούν να εγκαθίστανται χωρίς επαγγελματική τοποθέτηση και τα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι η πολιτική θα διασφαλίσει πως τα νέα σπίτια θα είναι «φθηνότερα στη λειτουργία και πιο ζεστά στη διαβίωση».

Ο Γκρεγκ Τζάκσον, ιδρυτής της Octopus Energy, δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για τα ηλιακά πάνελ και τις αντλίες θερμότητας έχει αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «κάθε ηλιακό πάνελ, αντλία θερμότητας και μπαταρία μειώνει τους λογαριασμούς και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βρετανίας».

Ο Κρις Νόρμπερι, διευθύνων σύμβουλος της E.ON UK, χαρακτήρισε «ενθαρρυντική εξέλιξη» τη χαλάρωση των κανονισμών για τα μικρότερα «plug-in» ηλιακά συστήματα, που θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση ενέργειας και να επωφεληθούν από νέα τιμολόγια και τεχνολογίες οικιακής παραγωγής ενέργειας.

Ο Κρις Ο’Σέι, διευθύνων σύμβουλος της Centrica, δήλωσε πως οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν πως τα σπίτια θα κατασκευάζονται εξαρχής ώστε να ενσωματώνουν ηλιακή ενέργεια, θέρμανση χαμηλών εκπομπών και «έξυπνα» συστήματα, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη στήριξη, οι κατασκευαστές εξέφρασαν ανησυχίες για το κόστος και την εφαρμοσιμότητα του μέτρου, εκτιμώντας ότι οι νέες προϋποθέσεις μπορεί να αυξήσουν το κόστος κατά περίπου 10.000 λίρες (11.500 ευρώ) ανά κατοικία.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά σηματοδοτούν μια σημαντική μετατόπιση στην πολιτική στέγασης, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη θέρμανση χαμηλών εκπομπών βασικά χαρακτηριστικά των νέων κατοικιών, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει την αποδέσμευσή του από τα ορυκτά καύσιμα.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/03/2026 - 11:10

AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια
AKTOR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ: Απόκτηση 7 αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Εύβοια 23 Μαρτίου 2026

