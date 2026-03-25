Η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που κάνει υποχρεωτικά σε κάθε νέο σπίτι ηλιακά πάνελ και αντλία θερμότητας

Μετά τον πόλεμο με το Ιράν, το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει τη στροφή του σε καθαρή ενέργεια και αντλίες θερμότητας.

Οι κατασκευαστές κατοικιών στην Αγγλία υποχρεώνονται πλέον να εγκαθιστούν ηλιακά πάνελ και συστήματα θέρμανσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μεταξύ των οποίων και αντλίες θερμότητας, σε όλα τα νέα σπίτια - βάσει των νέων κυβερνητικών κανόνων που στοχεύουν στη μείωση των λογαριασμών ενέργειας και της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τρίτη ότι τα μέτρα, τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο της στρατηγικής «Future Homes Standard», θα επιβάλλουν τα νέα ακίνητα που θα κατασκευάζονται από το 2028 ηλιακά πάνελ στις στέγες και να μην συνδέονται με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Αντί αυτού, τα σπίτια θα βασίζονται σε αντλίες θερμότητας ή εναλλακτικά δίκτυα θέρμανσης.

Η πολιτική αυτή καθιερώνει την ανανεώσιμη ενέργεια και την ηλεκτρική θέρμανση ως βασικά χαρακτηριστικά στις νέες κατοικίες, με τους αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσει τα νοικοκυριά από τις διακυμάνσεις των διεθνών ενεργειακών αγορών.

Ο υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ δήλωσε ότι η γεωπολιτική αστάθεια, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, αναδεικνύει την ανάγκη για καθαρή ενέργεια.

«Ο πόλεμος με το Ιράν έδειξε για ακόμη μία φορά ότι η στροφή μας προς την καθαρή ενέργεια είναι απαραίτητη για την ενεργειακή μας ασφάλεια», ανέφερε.

Η νέα στρατηγική που υιοθετείται θέλει τα περισσότερα νέα σπίτια να διαθέτουν ηλιακά πάνελ που θα καλύπτουν σημαντικό μέρος της επιφάνειας της στέγης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι οι αλλαγές θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών κατά εκατοντάδες λίρες ετησίως και να περιορίσουν τις εκπομπές άνθρακα κατά περίπου 75% σε σύγκριση με παλαιότερα πρότυπα.

Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης σχέδια για την εισαγωγή «plug-in» ηλιακών πάνελ για τα νοικοκυριά, τα οποία μπορούν να εγκαθίστανται χωρίς επαγγελματική τοποθέτηση και τα οποία αναμένεται να είναι διαθέσιμα στα καταστήματα του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο υπουργός Στέγασης Στιβ Ριντ δήλωσε ότι η πολιτική θα διασφαλίσει πως τα νέα σπίτια θα είναι «φθηνότερα στη λειτουργία και πιο ζεστά στη διαβίωση».

Ο Γκρεγκ Τζάκσον, ιδρυτής της Octopus Energy, δήλωσε ότι το ενδιαφέρον για τα ηλιακά πάνελ και τις αντλίες θερμότητας έχει αυξηθεί από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ότι «κάθε ηλιακό πάνελ, αντλία θερμότητας και μπαταρία μειώνει τους λογαριασμούς και ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Βρετανίας».

Ο Κρις Νόρμπερι, διευθύνων σύμβουλος της E.ON UK, χαρακτήρισε «ενθαρρυντική εξέλιξη» τη χαλάρωση των κανονισμών για τα μικρότερα «plug-in» ηλιακά συστήματα, που θα μπορούσε να βοηθήσει τους καταναλωτές να έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση ενέργειας και να επωφεληθούν από νέα τιμολόγια και τεχνολογίες οικιακής παραγωγής ενέργειας.

Ο Κρις Ο’Σέι, διευθύνων σύμβουλος της Centrica, δήλωσε πως οι νέοι κανόνες θα διασφαλίσουν πως τα σπίτια θα κατασκευάζονται εξαρχής ώστε να ενσωματώνουν ηλιακή ενέργεια, θέρμανση χαμηλών εκπομπών και «έξυπνα» συστήματα, μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.

Αξίζει να σημειωθεί πως παρά τη στήριξη, οι κατασκευαστές εξέφρασαν ανησυχίες για το κόστος και την εφαρμοσιμότητα του μέτρου, εκτιμώντας ότι οι νέες προϋποθέσεις μπορεί να αυξήσουν το κόστος κατά περίπου 10.000 λίρες (11.500 ευρώ) ανά κατοικία.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά σηματοδοτούν μια σημαντική μετατόπιση στην πολιτική στέγασης, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη θέρμανση χαμηλών εκπομπών βασικά χαρακτηριστικά των νέων κατοικιών, καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο επιταχύνει την αποδέσμευσή του από τα ορυκτά καύσιμα.