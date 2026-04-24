Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
24/04/2026 - 15:43
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης επί της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του κώδικα διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
24/04/2026 - 15:24
Αυξάνεται ο αριθμός των «Απάτητων Παραλιών» σε 251 – Ενισχύεται το πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας
24/04/2026 - 15:07
Νέα ομιλία του Προστασία της Φύσης Lab με τίτλο: Πώς το νερό γίνεται καθοριστικό για τη γεωργία του μέλλοντος
24/04/2026 - 14:44
ΔΑΠΕΕΠ: Νέο Πρότυπο Εγγυητικών Επιστολών
24/04/2026 - 14:17
Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
24/04/2026 - 14:15
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
24/04/2026 - 14:11
Μητσοτάκης: Η Ευρώπη μπορεί και μόνη της να σταθεί στο πλευρό χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απειλούνται
24/04/2026 - 13:41
Εθελοντική Αιμοδοσία από τον «ΣΠΑΡΤΑΚΟ»
24/04/2026 - 13:34
Πέντρο Σάντσεθ: Η ΕΕ πρέπει να φορολογήσει τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας
24/04/2026 - 13:30
Κρίσιμος ο ρόλος των υποδομών και της συνδεσιμότητας για την ανάπτυξη των data centers και της AI
24/04/2026 - 13:26
Γ. Στάσσης: Επενδύσεις 24 δισ. έως το 2030 – «Χτίζουμε μια μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία ενέργειας»
24/04/2026 - 09:11
ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα
24/04/2026 - 09:09
ΕΣΠΕΝ: Πρόσθετες υπηρεσίες ενεργειακής απόδοσης
24/04/2026 - 08:54
Ενεργειακή μετάβαση: Το στοίχημα της χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές πιέσεις
24/04/2026 - 08:48
Η HELLENiQ ENERGY αναβαθμίζει τις φοιτητικές Εστίες του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
24/04/2026 - 08:33
Π. Τζαννετάκης (Motor Oil): Ισορροπία μεταξύ διύλισης καυσίμων και πράσινης μετάβασης – κρίσιμος ο ρόλος της ρυθμιστικής ευελιξίας
24/04/2026 - 08:03
Μάνος Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της οικονομίας για την στρατηγική αυτονομία της Ε.Ε
24/04/2026 - 07:58
Στ. Παπασταύρου: Πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο για την Μεσόγειο δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και περιθωριοποιούν τις ακραίες συμπεριφορές και απειλές
24/04/2026 - 07:51
ΔΕΔΔΗΕ: Τιμολόγηση Μαρτίου του 2026 Σταθμών ΑΠΕ στα ΜΔΝ
24/04/2026 - 07:47
Στ. Κωνσταντινίδης: Να διασφαλιστούν η ενεργειακή επάρκεια, η οικονομικότερη πρόσβαση των πολιτών στην αγορά ενέργειας και οι θέσεις εργασίας στην ΠΕ Κοζάνης
24/04/2026 - 07:40
Μaria Sferruzza (CEO ΔΕΣΦΑ): Προς διπλασιασμό της δυναμικότητας εξαγωγών φυσικού αερίου
24/04/2026 - 07:23
Ποια είναι η σωστή θερμοκρασία για τον θερμοστάτη την άνοιξη
24/04/2026 - 06:31
Αλήθεια ή μύθος; Πόση ενέργεια καταναλώνεις όταν μιλάς ευγενικά στο ChatGPT
24/04/2026 - 06:31
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κόμβος ανάπτυξης της Masdar στην Ανατολική Ευρώπη
23/04/2026 - 15:47
ΠΑΣΟΚ: Υποθηκεύουν την εθνική ενεργειακή ασφάλεια εν μέσω παγκόσμιας κρίσης
23/04/2026 - 15:42
Ο Κάθετος Διάδρομος ως κρίσιμος άξονας ενεργειακής ασφάλειας και περιφερειακής συνεργασίας
23/04/2026 - 15:35
Επιχειρήσεις Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ διοργανώνει Ενημερωτική Εκδήλωση για Ιδιώτες Μετόχους
23/04/2026 - 15:03
ΕΕ: Νέα δόση ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα ευρώ στο πλαίσιο του «NextGenerationEU»
23/04/2026 - 14:28
Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επενδύει στην ψηφιακή εμπειρία με νέο website και mobile app
23/04/2026 - 13:37

Αλ. Εξάρχου: Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 14:15

Οι ροές από τις μακροχρόνιες συμβάσεις LNG μπορούν να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων υποδομών χωρίς κρατική επιδότηση

Το ενδεχόμενο να βρεθεί η Ευρώπη ενώπιον πολύ υψηλών τιμών και ελλείψεων φυσικού αερίου τον ερχόμενο χειμώνα, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πληθωρισμό και στο κόστος ζωής των ευρωπαίων πολιτών, επισήμανε μιλώντας από το Οικονομικό Συνέδριο των Δελφών, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και Διευθύνων Σύμβουλος της Atlantic SEE LNG Trade, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης για την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη, στην οποία συμμετείχαν η Υπουργός Ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, κυρία Sanja Božinovska, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, κ. Traicho Traikov και ο Ειδικός Απεσταλμένος του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, κ. Joshua Volz, υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου της Grant Thornton στην Ελλάδα, κ. Βασίλη Καζά, ο κ. Εξάρχου εκτίμησε ότι εάν η Ευρώπη βρεθεί ενώπιον μίας τέτοιας κατάστασης, είναι πολύ πιθανό να την δούμε να εξασφαλίζει ευρύτερες συναινέσεις και να επαναλαμβάνει το θετικό προηγούμενο της πανδημίας, όπου η Ε.Ε. παρενέβη και κινήθηκε κεντρικά, εκπροσωπώντας το σύνολο των Κρατών – Μελών.

Κλειδί οι μακροχρόνιες συμβάσεις

Ωστόσο, τόνισε ότι αυτό δεν θα λύσει το πρόβλημα ριζικά, καθώς οι μακροπρόθεσμες συμφωνίες προμήθειας LNG και η ισορροπία και ασφάλεια που αυτές φέρνουν, είναι το κλειδί ώστε να υπάρχει οικονομική προβλεψιμότητα και ενεργειακή σταθερότητα. Ο κ. Εξάρχου εξήγησε ότι η αμφιθυμία που επιδεικνύει η Ευρώπη στο θέμα του ρωσικού φυσικού αερίου αποτελεί λάθος, το οποίο πιθανότατα θα πληρώσουν οι πολίτες της Ε.Ε. τον ερχόμενο χειμώνα λόγω έλλειψης φυσικού αερίου και υψηλών τιμών.

Η σημασία του Κάθετου Διαδρόμου

Και υπογράμμισε ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι σημαντικός για την επίτευξη του σκοπού της εξασφάλισης μακροχρόνιων συμβάσεων, ενώ σημείωσε ότι για την υλοποίησή του θα χρειαστούν περαιτέρω υποδομές, προσθέτοντας ότι η Atlantic SEE LNG Trade εργάζεται εντατικά διαπραγματευόμενη συμφωνίες που μπορούν να εξασφαλίσουν τις ροές που χρειάζονται ώστε να χρηματοδοτηθούν επιπρόσθετες επενδύσεις σε υποδομές, όπως ένα δεύτερο ή ακόμη κι ένα τρίτο FSRU στην Ελλάδα, χωρίς να χρειαστούν κρατικές επιδοτήσεις.

Ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα

Ο κ. Εξάρχου επισήμανε τη σημασία που έχει η Ελλάδα για το εγχείρημα του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς η γεωγραφική της θέση τής προσφέρει μία ιστορική ευκαιρία ώστε να λειτουργήσει ως διεθνής ενεργειακός κόμβος. Και υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον ένα σπάνιο παράθυρο ευκαιρίας να αποτελέσει πυλώνα γεωπολιτικής σταθερότητας, το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να χάσει, καθώς δεν θα είναι διαθέσιμο για πάντα.

Ανάγκη για κοινή φωνή στην Ευρώπη

Ο κ. Εξάρχου τόνισε ότι πηγή του ευρύτερου προβλήματος της Ε.Ε. είναι το γεγονός ότι δεν μιλάει με μία φωνή, κάτι που εάν είχε εξασφαλιστεί, θα έκανε πιο εύκολο τον ανταγωνισμό της με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Ενώ σχολίασε ότι η Ε.Ε. αποτελεί σήμερα ένα μοναδικό πείραμα παγκοσμίως, καθώς έχει ενιαίο νόμισμα, αλλά όχι κοινή εξωτερική, οικονομική ή αμυντική πολιτική. Και το κλειδί θα είναι να αποκτήσει ενιαία φωνή και οντότητα ώστε να μιλά για λογαριασμό όλων των κρατών – μελών, προστατεύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο και τις μικρότερες χώρες που δοκιμάζονται πλέον στην εποχή μας από τη δύναμη της ισχύος μεγαλύτερων χωρών.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή 24 Απριλίου 2026

