Ο Α. Βλαμάκης για την ΕΛΕΤΑΕΝ στο workshop "Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects"

Πέμπτη, 30/04/2026 - 14:24

Η ΕΛΕΤΑΕΝ συμμετείχε στο Workshop με τίτλο “Good Practices and Challenges in Environmental Permitting for RES and BESS Projects”, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Απριλίου 2026 στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ελλάδας και του Κοσόβου.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, την ΕΛΕΤΑΕΝ εκπροσώπησε ο Ανδρέας Βλαμάκης με ομιλία με τίτλο “Wind Energy and the Environment: Impacts and how to mitigate them”, παρουσιάζοντας την ελληνική και διεθνή εμπειρία στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αιολικών έργων.

Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν τα διαθέσιμα θεσμικά και τεχνικά εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας. Παρουσιάστηκαν επίσης στοιχεία για το χαμηλό αποτύπωμα γης των αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, πρακτικές αποκατάστασης και ανακύκλωσης, καθώς και τα σημαντικά οφέλη της αιολικής ενέργειας για τις τοπικές κοινωνίες, την εθνική ενεργειακή ασφάλεια και την αντιμετώπιση της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής.

Η παρουσίαση του Α. Βλαμάκη

