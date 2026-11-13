ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χ. Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 16:10
ΣΥΦΩΕΛ: «Ανάσα» χρόνου για τους αγρότες που διαθέτουν σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 15:48
ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/11/2026 - 15:28
Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της ΤΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:18
Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:05
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 15:02
Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 14:48
Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/11/2026 - 12:57
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ-DG COMP στις Βρυξέλλες: Στην ελληνική κυβέρνηση η ευθύνη για λύσεις στην κρίση των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 11:58
Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη
ΚΟΣΜΟΣ
13/11/2026 - 11:37
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 10:39
Πρόγραμμα “Απόλλων”: Δυόμισι χρόνια μετά, η 2η φάση για τους Δήμους επανέρχεται ξανά χωρίς τους Δήμους στον σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:56
Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 09:24
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο: Η μείωση του ενεργειακού κόστους είναι κοινή ανησυχία των χωρών της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:00
Σταύρος Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην Ευρώπη – Το 2027 θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: «Στο μάτι του κυκλώνα» το Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/11/2026 - 08:23
HELLENiQ ENERGY: Σχέδια για νέες εξαγορές και επενδύσεις – Στο ραντάρ τα Βαλκάνια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 08:18
ΙΟΒΕ: Μεγάλο επενδυτικό κενό στην ελληνική βιομηχανία- Στο 13,9% έναντι 22,6% στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 08:15
Γιατί αργούν να στεγνώσουν τα ρούχα στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Παγκόσμια στροφή στα φωτοβολταϊκά στέγης - Πώς απαντούν οι χώρες στην ενεργειακή ακρίβεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 06:46
Το λάθος που κάνουμε όλοι: Η ακριβή συσκευή που πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν από κάθε καταιγίδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων στο Πρωτόκολλο ΔΑΠΕΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 15:41
Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 15:07
Διεθνής Διάκριση για την Ελλάδα στη Διάσκεψη του ΟΗΕ COP31, στην Τουρκία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 14:41
Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια στις φλόγες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
12/11/2026 - 14:05
Κ. Χατζηδάκης: Με λιγνίτη και χωρίς ΑΠΕ θα πληρώναμε 7 δισ. ευρώ παραπάνω για ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 14:01
Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας

Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 14:48
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Το Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ. απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή με αφορμή τη συμμετοχή του στη διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου για τη Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών μας στα πλαίσια της διαβούλευσης σχετικά με τη Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Άρθρο 6 (νέα παρ.8, άρθρου 47, Ν4001/2011), αποτελεί ηθική ικανοποίηση και ταυτόχρονα εφαλτήριο για την συνέχιση των προσπαθειών μας που έχουν ως στόχο την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Τις θερμές ευχαριστίες μας σε όσους ανταποκρίθηκαν θετικά και ουσιαστικά στις εποικοδομητικές θέσης μας.

Ακολουθεί η πρότασή μας στην δημόσια διαβούλευση:

«Άρθρο 6 (νέα παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4001/2011): Η Οδηγία (άρθρο 28α παρ. 2) απαγορεύει την αποσύνδεση όσο εκκρεμεί διαφορά μεταξύ παρόχου με καταναλωτή και επιτρέπει μόνο μέτρα κατά της κατάχρησης. Η προστασία αίρεται αν η αίτηση κριθεί προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή καταχρηστική. Την αίρει όμως αυτοδικαίως και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 90 ημερών για την εξέταση της διαφοράς. Έτσι ο καταναλωτής χάνει την προστασία επειδή ο μηχανισμός επίλυσης δεν αποφάσισε εγκαίρως και όχι λόγω δικής του συμπεριφοράς.

Προτείνουμε να διαγραφεί η περ. β) του δεύτερου εδαφίου και η προστασία να διαρκεί έως την απόφαση του μηχανισμού. Αν κριθεί αναγκαίο χρονικό όριο, να μετρά από την απόφαση και όχι από την παρέλευση της προθεσμίας.

Η Οδηγία (άρθρο 28α παρ. 1) απαιτεί πλήρη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από αποσύνδεση, με ρητή αιτιολόγηση των μέτρων προς την Επιτροπή. Το άρθρο 6 δεν περιέχει σχετική διάταξη. Ο ν. 4001/2011 (άρθρο 52 παρ. 2–3) αναφέρει την απαγόρευση διακοπής μόνο ως μέτρο που «δύναται» να λαμβάνεται, «σε κρίσιμες περιόδους». Προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 47 ρητή πλήρης προστασία των ευάλωτων πελατών».

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 13 Νοεμβρίου 2026
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU 13 Νοεμβρίου 2026
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βιομηχανία: 20%-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με επενδύσεις εκσυγχρονισμού
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Βιομηχανία: 20%-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με επενδύσεις εκσυγχρονισμού

ΑΠΕ: Χρεώσεις για τις ανεξέλεγκτες περικοπές- Τι προβλέπει απόφαση της ΡΑΑΕΥ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΕ: Χρεώσεις για τις ανεξέλεγκτες περικοπές- Τι προβλέπει απόφαση της ΡΑΑΕΥ

ΙΝΚΑ: Η φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ γίνεται ακριβότερη για τους καταναλωτές εξαιτίας της Αγοράς Εξισορρόπησης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΙΝΚΑ: Η φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ γίνεται ακριβότερη για τους καταναλωτές εξαιτίας της Αγοράς Εξισορρόπησης

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Η μείωση του ενεργειακού κόστους στους Δήμους στο επίκεντρο - Πρόταση για 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνέδριο ΚΕΔΕ: Η μείωση του ενεργειακού κόστους στους Δήμους στο επίκεντρο - Πρόταση για 0,10 ευρώ ανά κιλοβατώρα

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2026

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ που παύουν να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οριστικός Πίνακας Αδειών Παραγωγής/Βεβαιώσεων Παραγωγού Η/Ε από ΑΠΕ που παύουν να ισχύουν λόγω μη υποβολής πλήρους αιτήματος