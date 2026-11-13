Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας

Το Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ. απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή με αφορμή τη συμμετοχή του στη διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου για τη Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών μας στα πλαίσια της διαβούλευσης σχετικά με τη Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, Άρθρο 6 (νέα παρ.8, άρθρου 47, Ν4001/2011), αποτελεί ηθική ικανοποίηση και ταυτόχρονα εφαλτήριο για την συνέχιση των προσπαθειών μας που έχουν ως στόχο την κοινωνική συνοχή και ευημερία.

Τις θερμές ευχαριστίες μας σε όσους ανταποκρίθηκαν θετικά και ουσιαστικά στις εποικοδομητικές θέσης μας.

Ακολουθεί η πρότασή μας στην δημόσια διαβούλευση:

«Άρθρο 6 (νέα παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4001/2011): Η Οδηγία (άρθρο 28α παρ. 2) απαγορεύει την αποσύνδεση όσο εκκρεμεί διαφορά μεταξύ παρόχου με καταναλωτή και επιτρέπει μόνο μέτρα κατά της κατάχρησης. Η προστασία αίρεται αν η αίτηση κριθεί προδήλως αόριστη, αβάσιμη ή καταχρηστική. Την αίρει όμως αυτοδικαίως και όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των 90 ημερών για την εξέταση της διαφοράς. Έτσι ο καταναλωτής χάνει την προστασία επειδή ο μηχανισμός επίλυσης δεν αποφάσισε εγκαίρως και όχι λόγω δικής του συμπεριφοράς.

Προτείνουμε να διαγραφεί η περ. β) του δεύτερου εδαφίου και η προστασία να διαρκεί έως την απόφαση του μηχανισμού. Αν κριθεί αναγκαίο χρονικό όριο, να μετρά από την απόφαση και όχι από την παρέλευση της προθεσμίας.

Η Οδηγία (άρθρο 28α παρ. 1) απαιτεί πλήρη προστασία των ευάλωτων καταναλωτών από αποσύνδεση, με ρητή αιτιολόγηση των μέτρων προς την Επιτροπή. Το άρθρο 6 δεν περιέχει σχετική διάταξη. Ο ν. 4001/2011 (άρθρο 52 παρ. 2–3) αναφέρει την απαγόρευση διακοπής μόνο ως μέτρο που «δύναται» να λαμβάνεται, «σε κρίσιμες περιόδους». Προτείνουμε να προστεθεί στο άρθρο 47 ρητή πλήρης προστασία των ευάλωτων πελατών».