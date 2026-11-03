GreenTank: Τάσεις στην ηλεκτροπαραγωγή – Σεπτέμβριος 2026

Η παρούσα ανάλυση αφορά την ηλεκτροπαραγωγή σε ολόκληρη την επικράτεια, και βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα μηνιαία δεδομένα του ΑΔΜΗΕ για το διασυνδεδεμένο δίκτυο (Σεπτέμβριος 2026) και του ΔΕΔΔΗΕ για τα μη διασυνδεμένα νησιά (Αύγουστος 2026).

Επιπλέον, αξιοποιεί τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για τη χαμηλή και μέση τάση, καθώς και για την εγκατεστημένη ισχύ συστημάτων αυτοπαραγωγής (Απρίλιος 2026). Για την ακριβέστερη προσέγγιση της ηλεκτροπαραγωγής από ΣΗΘΥΑ στη χαμηλή και μέση τάση, όπως και για τους συντελεστές χρησιμοποίησης φωτοβολταϊκών που απαιτούνται για την εκτίμηση της αυτοπαραγωγής, αξιοποιούνται τα τελευταία δεδομένα του δελτίου του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ (ΕΛΑΠΕ) του ΔΑΠΕΕΠ (Ιούνιος 2026). Για τις τιμές στη χονδρεμπορική αγορά, αξιοποιούνται τα δεδομένα των τιμών στην αγορά επόμενης ημέρας (Day-Ahead Market) από το Ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ENTSO-E). Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικότερα τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε εδώ.

Ο μήνας Σεπτέμβριος

Αισθητά μειωμένη η παραγωγή των ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά συμπεριλαμβανομένης της αυτοπαραγωγής) τον Σεπτέμβριο 2026, με 2,777.6 GWh ή 16.8% λιγότερο συγκριτικά με το ιστορικό υψηλό μηνιαίας παραγωγής ΑΠΕ που σημειώθηκε τον Αύγουστο. Ωστόσο η παραγωγή ΑΠΕ του Σεπτεμβρίου ξεπέρασε κατά 14% την αντίστοιχη του περσινού Σεπτεμβρίου.

Στη δεύτερη θέση ήταν το ορυκτό αέριο με 1,554 GWh, σημειώνοντας σημαντική μείωση 30.8% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα αλλά και σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025 (-12.8%).

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 336.8 GWh που όμως μειώθηκαν κατά 31.3% σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ συγκριτικά με τον περσινό Σεπτέμβριο καταγράφουν αύξηση 18.4%.

Ακολούθησε το πετρέλαιο για τα μη διασυνδεδεμένα νησιά με 240 GWh, μειωμένο κατά 21.8% και 32.6% σε σχέση με τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 2025, αντίστοιχα, χάρη στην νέα ολοκληρωμένη διασύνδεση της Κρήτης.

Στην τελευταία θέση βρέθηκε ο λιγνίτης με την παραγωγή 228.2 GWh να προέρχεται αποκλειστικά από την Πτολεμαΐδα 5, ελαφρά μειωμένη (-7%) συγκριτικά με τον Αύγουστο, αλλά υπερ-διπλάσια (+120%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025 όταν η λιγνιτική παραγωγή ήταν μόλις 103.7 GWh.

Τέλος, τα συστήματα αποθήκευσης με συσσωρευτές μεγάλης κλίμακας, απορρόφησαν συνολικά 55.7 GWh και απέδωσαν 47.9 GWh στο σύστημα, ποσότητες αυξημένες κατά 11.2% και 10.5%, αντίστοιχα, συγκριτικά με αυτές του προηγούμενου μήνα.

Η συνολική εγχώρια ζήτηση τον Σεπτέμβριο έφτασε τις 4,765 GWh, μειωμένη κατά 19.3% σε σχέση με αυτή του Αυγούστου, και ελαφρά αυξημένη (+1.4%) συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο 2025. Ανάλογες τάσεις ακολούθησε και η συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή η οποία έφτασε τις 5,186 GWh, μειωμένη κατά 22.3% σε σχέση με τον Αύγουστο, και αυξημένη κατά 4.5% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο 2025.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων η χώρα κατέγραψε καθαρές εξαγωγές 421.5 GWh, μειωμένες κατά 45.2% συγκριτικά με τις εξαγωγές του Αυγούστου αλλά αυξημένες κατά 58% σε σχέση με πέρυσι.

Η μέση τιμή στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας (προημερήσια αγορά, day-ahead market) έφτασε στις 156.3 €/MWh, την υψηλότερη τιμή από τον Ιανουάριο 2023, αυξημένη κατά 17.2% σε σχέση με τη μέση τιμή του Αυγούστου, λόγω της μεγάλης χρήσης αερίου σε συνδυασμό με την αυξημένη τιμή προμήθειάς του. Συγκεκριμένα, η μέση μηνιαία τιμή TTF για συμβόλαια επόμενου μήνα σημείωσε νέο υψηλό έτους τον Σεπτέμβριο με 61.6 €/MWh, αυξημένη κατά 15.5% σε σχέση με αυτή του προηγούμενου μήνα (53.3 €/MWh). Η τιμή Σεπτεμβρίου 2026 είναι η υψηλότερη των τελευταίων 3.5 ετών (64.5 €/MWh τον Φεβρουάριο 2023).

Πρώτοι εννέα μήνες του έτους

Αθροιστικά για τους εννέα πρώτους μήνες του 2026 οι ΑΠΕ διατήρησαν την πρώτη θέση με 24,303 GWh και ρεκόρ ηλεκτροπαραγωγής γι’ αυτό το διάστημα του έτους.

Στη δεύτερη θέση παρέμεινε το ορυκτό αέριο με 16,677 GWh, μειωμένο κατά μόλις 3% συγκριτικά με το ιστορικό υψηλό (17,192 GWh) του εννεαμήνου του 2025.

Στην τρίτη θέση ήταν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με 5,028 GWh και την υψηλότερη παραγωγή για αυτή την περίοδο του έτους από το 2013.

Ακολούθησε ο λιγνίτης με 2,058 GWh, παρουσιάζοντας σαφή αύξηση (+7.4%) σε σχέση με το ιστορικό χαμηλό της ίδιας περιόδου του 2025.

Ιστορικό χαμηλό για αυτή την περίοδο του έτους σημείωσε ωστόσο το πετρέλαιο με 1,812 GWh, μειωμένο κατά 38.4% συγκριτικά με το εννεάμηνο του 2025.

Η έγχυση από συστήματα αποθήκευσης έφτασε αθροιστικά τις 148.5 GWh έξι μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης μπαταρίας.

Η εγχώρια ζήτηση για τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ήταν 43,366 GWh, παρουσιάζοντας μικρή μείωση (-0.43%) σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025. Από την άλλη πλευρά η εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή ξεπέρασε τις 50 TWh (50,039 GWh) και αυξήθηκε κατά 10.6% συγκριτικά με αυτή του 2025.

Η διαφορά μεταξύ εγχώριας ζήτησης και ηλεκτροπαραγωγής οφείλεται στο καθαρά εξαγωγικό ισοζύγιο διασυνδέσεων το οποίο σημείωσε ρεκόρ με 6,673 GWh για το εννεάμηνο του 2026, ποσότητα υπερδιπλάσια από το σύνολο των καθαρών εξαγωγών για ολόκληρο το 2025 (3,010 GWh).

Μεταβολές πηγών στην κάλυψη της ζήτησης

Συγκρίνοντας το πρώτο εννεάμηνο του 2026 με την ίδια περίοδο του 2025, παρατηρείται μια «εκτίναξη» των καθαρών εξαγωγών (+4,987 GWh). Αυτή υπερ-καλύφθηκε από την αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής, πρωτίστως από ΑΠΕ (+3,620 GWh) και δευτερευόντως από μεγάλα υδροηλεκτρικά (+2,538 GWh), τα οποία, μαζί με τις μπαταρίες (+149 GWh) και τη μικρή μείωση της εγχώριας ζήτησης (-184 GWh) κάλυψαν επιπλέον τη μείωση της παραγωγής από πετρέλαιο (-1,130 GWh) και ορυκτό αέριο (-515 GWh).

Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, η αύξηση που σημειώθηκε το πρώτο εννεάμηνο του έτους φαίνεται να οφείλεται πρωτίστως στα φωτοβολταϊκά και δευτερευόντως στα αιολικά. Τα στοιχεία για τα συστήματα υψηλής τάσης δείχνουν ότι η παραγωγή από φωτοβολταϊκά αυξήθηκε κατά 45.6% σε σχέση με το 2025 φτάνοντας τις 5,190 GWh, ενώ η παραγωγή από αιολικά αυξήθηκε λιγότερο κατά 19.2% συγκριτικά με πέρυσι φτάνοντας τις 8,931 GWh.

Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες μεταβολές το πρώτο εννεάμηνο του 2026, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2025 ήταν:

Λιγνίτης: +7.4%

Ορυκτό αέριο: -3%

Πετρέλαιο: -38.4%

ΑΠΕ: +17.5%

Μεγάλα υδροηλεκτρικά: +101.9%

Καθαρές εξαγωγές: +295.7%

Εγχώρια ζήτηση: -0.4%

Σύγκριση καθαρής ενέργειας με ορυκτά καύσιμα

Αθροιστικά τους εννέα πρώτους μήνες του 2026 οι καθαρές πηγές ενέργειας (αιολικά, φωτοβολταϊκά, αυτοπαραγωγή, βιομάζα και υδροηλεκτρικά) με συνολική παραγωγή 29,332 GWh έφτασαν σε ιστορικό υψηλό, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26.6% συγκριτικά με το ίδιο διάστημα πέρυσι. Η συνολική παραγωγή από ορυκτά καύσιμα (λιγνίτης, ορυκτό αέριο, πετρέλαιο) ήταν 20,546 GWh, μειωμένη κατά 6.8% συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2025 κυρίως λόγω του περιορισμού του πετρελαίου και δευτερευόντως του αερίου. Έτσι η «ψαλίδα» μεταξύ καθαρών πηγών και ορυκτών καυσίμων έφτασε τις 8,785 GWh και την υψηλότερη ιστορικά διαφορά υπέρ των καθαρών πηγών. Στο εννεάμηνο του έτους οι καθαρές πηγές είχαν μερίδιο 67.6% στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης και 58.6% στην συνολική εγχώρια ηλεκτροπαραγωγή.

Περικοπές ενέργειας από ΑΠΕ

Βάση του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Σεπτέμβριο εκτιμώνται στις 158.2 GWh (ή 5.4% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), στα ίδια δηλαδή επίπεδα με αυτές του Αυγούστου (158.6 GWh) και ελαφρά μειωμένες συγκριτικά με τις περικοπές του Σεπτεμβρίου 2025 (169.5 GWh).

Αθροιστικά για το πρώτο εννεάμηνο του 2026, οι περικοπές έφτασαν τις 2,063 GWh (ή 7.8% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ), σπάζοντας το «φράγμα» των 2 TWh. Ξεπέρασαν έτσι κατά 15.6% τις περικοπές των πρώτων εννέα μηνών του 2025 (1,786 GWh) καθώς και το σύνολο της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη την ίδια περίοδο του 2026 (2,058 GWh). Οι υψηλότερες περικοπές του μήνα καταγράφηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου με 29.8 GWh.

Αποθήκευση

Νέα ρεκόρ συνεισφοράς των μπαταριών στην αποτροπή περικοπών και τον περιορισμό της χρήσης αερίου σημειώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2026, ενώ μπήκε στο σύστημα νέα ισχύς 48 MW με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς απορρόφησης να φτάσει τα 700 MW[1].

Σύμφωνα με τις προβλέψεις ISP2 και ISP3 που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, τον Αύγουστο οι μπαταρίες απορρόφησαν 56.4 GWh και απέδωσαν στο σύστημα 48.9 GWh[2]. Οι ίδιες προβλέψεις δείχνουν ότι απορροφήσεις 18.5 GWh έγιναν σε ώρες που δεν υπήρχαν περικοπές ΑΠΕ. Δεδομένου ότι οι συνολικές περικοπές του Σεπτεμβρίου ήταν 158.2 GWh, προκύπτει ότι οι εγκατεστημένες μπαταρίες απέτρεψαν το 19.3% των περικοπών ΑΠΕ χάρη στην απορρόφηση 37.9 GWh που αλλιώς θα περικόπτονταν, ενώ η χρήση αερίου περιορίστηκε κατά 48.9 GWh λόγω της έγχυσης ενέργειας από μπαταρίες κατά τις βραδινές ώρες.

Αθροιστικά από τον Απρίλιο 2026 που τέθηκαν σε λειτουργία οι πρώτες μπαταρίες έως και τον Σεπτέμβριο, οι μπαταρίες απορρόφησαν 178.2 GWh, εκ των οποίων οι 62 GWh σε ώρες χωρίς περικοπές ΑΠΕ, ενώ απέδωσαν στο σύστημα 155.2 GWh. Ως εκ τούτου, απέτρεψαν το 5.3% των συνολικών περικοπών αυτής της περιόδου. Παρά τη συνεχιζόμενη πρόοδο που παρατηρείται από τον Ιούλιο, τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη επιτάχυνσης της εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης.

Ώρες σχεδόν μηδενικών ή αρνητικών τιμών

Τον Σεπτέμβριο 2026 καταγράφηκαν 106.5 ώρες με σχεδόν μηδενικές[3] ή αρνητικές τιμές στην χονδρεμπορική αγορά, 14.25 ώρες περισσότερες από τον προηγούμενο μήνα και 30.5 ώρες περισσότερες από τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αθροιστικά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 σημειώθηκαν 1,055.5 ώρες με σχεδόν μηδενικές ή αρνητικές τιμές, 2.7 φορές περισσότερες από τις 390 ώρες που αυτό συνέβη την ίδια περίοδο του 2025.

[1] Σε αυτή την ισχύ συμπεριλαμβάνονται και δύο μπαταρίες της ΔΕΗ ισχύος 98 MW οι οποίες αν και εντάχθηκαν στον ημερήσιο προγραμματισμό του ΑΔΜΗΕ από τον Ιούλιο, έως το τέλος Σεπτεμβρίου δεν είχαν συνεισφορά.

[2] Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηνιαίου δελτίου του ΑΔΜΗΕ για τον μήνα Σεπτέμβριο οι μπαταρίες απορρόφησαν 55.3 GWh ενώ απέδωσαν στο σύστημα 47.9 GWh, ποσότητες παραπλήσιες με τις αντίστοιχες των ημερησίων επιλύσεων ΙSP2 & ISP3 του ΑΔΜΗΕ (56.4 GWh και 48.9 GWh, αντίστοιχα).

[3] Τιμές μικρότερες ή ίσες με 0.05 €/MWh.