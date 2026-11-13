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HELLENiQ ENERGY: Σχέδια για νέες εξαγορές και επενδύσεις – Στο ραντάρ τα Βαλκάνια

HELLENiQ ENERGY: Σχέδια για νέες εξαγορές και επενδύσεις – Στο ραντάρ τα Βαλκάνια
Άννα Διανά
Παρασκευή, 13/11/2026 - 08:18
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Την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη εξετάζει η HELLENiQ ENERGY, με την εμπορία καυσίμων, τις επενδύσεις στη διύλιση και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να βρίσκονται στις προτεραιότητές της.

Ο όμιλος διερευνά ήδη δύο νέες περιπτώσεις εξαγοράς δικτύων καυσίμων, ενώ παρακολουθεί τις ανακατατάξεις που συντελούνται στην αγορά πετρελαιοειδών των Βαλκανίων, χωρίς να έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο σχέδιο για την απόκτηση μεγάλων εγκαταστάσεων στην περιοχή. Ο σχεδιασμός αυτός εξελίσσεται σε μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλής κερδοφορίας για τη HELLENiQ ENERGY, η οποία αξιοποιεί τις ευνοϊκές συνθήκες στη διεθνή αγορά διύλισης για να επιταχύνει τις επενδύσεις της.

Στο εννεάμηνο του 2026, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 12,12 δισ. ευρώ, ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε 1,896 δισ. ευρώ, έναντι 766 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη έφθασαν τα 1,201 δισ. ευρώ, με τις επενδύσεις να διαμορφώνονται στα 565 εκατ. ευρώ. Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος Ανδρέας Σιάμισιης αναφέρθηκε στις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης του ομίλου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση των δραστηριοτήτων του εκτός Ελλάδας.

Στην εμπορία καυσίμων, μετά την ανακοίνωση της απόκτησης μικρού δικτύου πρατηρίων στην Κύπρο, βρίσκονται υπό εξέταση δύο ακόμη δίκτυα, για τα οποία η διοίκηση εκτιμά ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες. Ο κ. Σιάμισιης απέφυγε να προσδιορίσει τις χώρες στις οποίες βρίσκονται, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για κινήσεις περιορισμένου μεγέθους.

Διαφορετική είναι η εικόνα όσον αφορά τα διυλιστήρια και τα δίκτυα καυσίμων ρωσικής ιδιοκτησίας στα Βαλκάνια. Απαντώντας σε ερώτηση αναλυτή για δημοσιεύματα σχετικά με πιθανό ενδιαφέρον για το διυλιστήριο της Lukoil στη Ρουμανία, ο επικεφαλής της HELLENiQ ENERGY εξήγησε ότι ο όμιλος παρακολουθεί τις εξελίξεις σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε αγορές όπου ήδη δραστηριοποιείται ή εξετάζει το ενδεχόμενο εισόδου.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στις δραστηριότητες της Lukoil στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, καθώς και στη NIS στη Σερβία. Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η παρακολούθηση των συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων δεν συνεπάγεται πρόθεση αγοράς τους. «Δεν λέω ότι δεν θα αγοράσουμε ποτέ. Λέω ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι το μέγεθος των εγκαταστάσεων δεν αποτελεί κατ' ανάγκην απαγορευτικό παράγοντα για τον όμιλο.

Οι συνθήκες, πάντως, παραμένουν αβέβαιες. Οι κυρώσεις σε βάρος των ρωσικών εταιρειών, οι αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο και τα ζητήματα που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των εγκαταστάσεων δυσκολεύουν την αποσαφήνιση των δυνατοτήτων για ενδεχόμενες συναλλαγές. Ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε επίσης σε περιπτώσεις πωλήσεων που έχουν συζητηθεί ή ανακοινωθεί χωρίς να έχουν μέχρι στιγμής ολοκληρωθεί, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα ήταν ορθό να θεωρηθεί πως η HELLENiQ ENERGY κινείται για την αγορά κάποιου μεγάλου περιουσιακού στοιχείου στην περιοχή. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Ρουμανία, όπου ο ελληνικός όμιλος έχει ήδη αναπτύξει παρουσία στον τομέα των ΑΠΕ, με φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα. Η διοίκηση εξετάζει τις συνθήκες της αγοράς και τις δυνατότητες περαιτέρω επέκτασης, αξιοποιώντας τη γειτνίαση της χώρας με άλλες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY σχεδιάζει να επιταχύνει παρεμβάσεις στις υφιστάμενες μονάδες διύλισης, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής τους δυναμικότητας. Η υψηλή ζήτηση για ντίζελ και αεροπορικά καύσιμα, σε συνδυασμό με την περιορισμένη διαθεσιμότητα διυλισμένων προϊόντων στην Ευρώπη, έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για τον κλάδο. Όπως επισήμανε ο κ. Σιάμισιης, τα ελληνικά διυλιστήρια αξιοποίησαν την υψηλή διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεών τους και την ευελιξία στην προμήθεια διαφορετικών τύπων αργού πετρελαίου, ενισχύοντας τις επιδόσεις τους στις εξαγωγικές αγορές. Για το τέταρτο τρίμηνο, η διοίκηση αναμένει ότι τα περιθώρια διύλισης θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, αν και χαμηλότερα από εκείνα του τρίτου τριμήνου.

Στον προγραμματισμό του 2027 περιλαμβάνεται μερική διακοπή λειτουργίας του διυλιστηρίου της Ελευσίνας τον Μάρτιο, για εργασίες καθαρισμού στις μονάδες υδρογονοπυρόλυσης και Flexicoker. Στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη των ΑΠΕ συνεχίζεται με έμφαση στην απόδοση των επενδύσεων. Η διοίκηση επιδιώκει την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, εκτιμώντας ότι οι νέες μονάδες θα ενισχύσουν τη σταθερότητα της λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου, σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις που χαρακτηρίζουν τη διύλιση. Οι επόμενες επενδυτικές προτεραιότητες της HELLENiQ ENERGY θα παρουσιαστούν αναλυτικότερα τον Ιανουάριο του 2027, οπότε έχει προγραμματιστεί ειδική ενημέρωση της επενδυτικής κοινότητας για τη νέα στρατηγική του ομίλου.

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