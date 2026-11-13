ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χ. Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 16:10
ΣΥΦΩΕΛ: «Ανάσα» χρόνου για τους αγρότες που διαθέτουν σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 15:48
ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/11/2026 - 15:28
Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της ΤΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:18
Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:05
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 15:02
Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 14:48
Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/11/2026 - 12:57
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ-DG COMP στις Βρυξέλλες: Στην ελληνική κυβέρνηση η ευθύνη για λύσεις στην κρίση των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 11:58
Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη
ΚΟΣΜΟΣ
13/11/2026 - 11:37
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 10:39
Πρόγραμμα “Απόλλων”: Δυόμισι χρόνια μετά, η 2η φάση για τους Δήμους επανέρχεται ξανά χωρίς τους Δήμους στον σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:56
Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 09:24
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο: Η μείωση του ενεργειακού κόστους είναι κοινή ανησυχία των χωρών της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:00
Σταύρος Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην Ευρώπη – Το 2027 θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: «Στο μάτι του κυκλώνα» το Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/11/2026 - 08:23
HELLENiQ ENERGY: Σχέδια για νέες εξαγορές και επενδύσεις – Στο ραντάρ τα Βαλκάνια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 08:18
ΙΟΒΕ: Μεγάλο επενδυτικό κενό στην ελληνική βιομηχανία- Στο 13,9% έναντι 22,6% στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 08:15
Γιατί αργούν να στεγνώσουν τα ρούχα στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Παγκόσμια στροφή στα φωτοβολταϊκά στέγης - Πώς απαντούν οι χώρες στην ενεργειακή ακρίβεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 06:46
Το λάθος που κάνουμε όλοι: Η ακριβή συσκευή που πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν από κάθε καταιγίδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων στο Πρωτόκολλο ΔΑΠΕΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 15:41
Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 15:07
Διεθνής Διάκριση για την Ελλάδα στη Διάσκεψη του ΟΗΕ COP31, στην Τουρκία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 14:41
Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια στις φλόγες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
12/11/2026 - 14:05
Κ. Χατζηδάκης: Με λιγνίτη και χωρίς ΑΠΕ θα πληρώναμε 7 δισ. ευρώ παραπάνω για ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 14:01
Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ

Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 12:57
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συνέχεια των από 11.09.2026 και 19.10.2026 ανακοινώσεων της ΡΑAΕY, για τη σύνταξη νέου Καταλόγου Διαιτητών και Επιδιαιτητών για τη διαιτησία στη ΡΑΑΕΥ αναφορικά με τις διαφορές που ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α΄78/2023) και του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) και δεδομένου ότι ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή δεν κρίθηκε επαρκής προκειμένου για την κατάρτιση νέου καταλόγου διαιτητών και επιδιαιτητών, η Αρχή παρατείνει την προθεσμία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 5037/2023 (ΦΕΚ Α΄78/2023) και του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/2011) οργανώνεται μόνιμη διαιτησία στην οποία υπάγονται προς επίλυση: (α) οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο στον τομέα της ενέργειας, (β) οι διαφορές μεταξύ Πελατών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δραστηριότητες, (γ) κάθε διαφορά που αναφύεται μεταξύ των ανωτέρω προσώπων από την εφαρμογή της σχετικής κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, (δ) οι διαφορές μεταξύ προσώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος, (ε) οι διαφορές μεταξύ των πελατών/καταναλωτών και των παρόχων υπηρεσιών ύδατος, καθώς και μεταξύ παρόχων, (στ) οι διαφορές μεταξύ Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α` βαθμού.». Η διαιτησία οργανώνεται ενώπιον τριμελούς διαιτητικού οργάνου το οποίο συγκροτείται από πρόσωπα που αναφέρονται σε κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών. Ο Κατάλογος Διαιτητών και Επιδιαιτητών συντάσσεται κάθε δύο έτη και αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, ύστερα από απόφαση του Προέδρου της, μετά από σχετική εισήγηση της Ολομέλειας. Στον Κατάλογο αυτό καθορίζονται τα ονόματα, οι ιδιότητες και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που διαπιστώνεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και του Κανονισμού Διαιτησίας.
Στον κατάλογο Διαιτητών της παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4001/2011 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Κανονισμού Διαιτησίας, μπορούν να περιληφθούν φυσικά πρόσωπα που είναι: α) μέλη της ΡΑΕ, β) μέλη Τεχνικών Επιμελητηρίων, γ) μέλη Δικηγορικών Συλλόγων, δ) Καθηγητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οποιασδήποτε βαθμίδας, με εξειδικευμένες γνώσεις στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΕ.
Οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στον κατάλογο Διαιτητών οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στο πρωτόκολλο της Αρχής, το αργότερο μέχρι την 30/11/2026 και ώρα 15:00, συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και φάκελο από τον οποίον αποδεικνύεται η εμπειρία και οι εξειδικευμένες γνώσεις του ενδιαφερομένου στις διαφορές που υπάγονται στη διαιτησία της ΡΑΑΕΥ και ανακύπτουν στον τομέα της ενέργειας. Ενδεικτικά ο φάκελος μπορεί να περιλαμβάνει συγγράμματα, δικηγορικές παραστάσεις, αντίγραφα κατατεθειμένων δικογράφων, γνωμοδοτήσεις νομοπαρασκευαστικό έργο. Θα ληφθεί επιπλέον υπόψη η συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών, προγενέστερη συμμετοχή σε συναφείς διαδικασίες συμβιβαστικής επίλυσης διαφορών ή προγενέστερη συμμετοχή σε διαιτησία καθώς και η σχετική επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Παραρτήματος 1 του Κανονισμού Διαιτησίας, με την αίτηση, συνυποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ανίκανοι ή περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία και ότι δεν έχουν στερηθεί την άσκηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί τμήμα διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά αυτής δεν χωρούν ενστάσεις. Κατά τη διαπίστωση της πλήρωσης των κατά νόμο ως άνω προϋποθέσεων, δεν λαμβάνει χώρα ατομική ή συγκριτική αξιολόγηση των φυσικών προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Η ΡΑAΕY δύναται να ανακαλέσει ή ακυρώσει την πρόσκληση ενδιαφέροντος, οποτεδήποτε, κατά τη δική της κρίση.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης 11 Νοεμβρίου 2026