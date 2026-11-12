Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα

Σχεδόν 385.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτές μέσα στις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ οι πρώτες προκαταβολές, ύψους τουλάχιστον 80 ευρώ, θα καταβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 20:01 της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου είχαν γίνει αποδεκτές συνολικά 384.976 αιτήσεις. Από αυτές, οι 248.444 αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 136.532 αφορούσαν ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό αιτήσεων, δεδομένου ότι η πλατφόρμα άνοιξε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμη περισσότερες από τρεις εβδομάδες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 καλύπτει νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, φωτιστικό πετρέλαιο και τηλεθέρμανση, με την ενίσχυση να χορηγείται για ένα μόνο μέσο θέρμανσης ανά δικαιούχο. Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το μέσο θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά την προκαταβολή του επιδόματος.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης και κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί για το 2025-2026, προσαυξημένο κατά 30%, με τους περιορισμούς που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση. Για τους νέους δικαιούχους, που δεν είχαν λάβει την ενίσχυση την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από το ποσό αναφοράς και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής, επίσης με προσαύξηση 30%. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ. Το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης.

Για την ηλεκτρική ενέργεια διαμορφώνεται στα 380 ευρώ, για το πέλετ στα 360 ευρώ, για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση στα 350 ευρώ, για το φυσικό αέριο στα 325 ευρώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο στα 300 ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού και όχι το τελικό επίδομα που θα εισπράξει κάθε νοικοκυριό. Το γενικό ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ.

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου, η επόμενη καταβολή του επιδόματος προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις της χειμερινής περιόδου, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027, καθώς λαμβάνονται υπόψη παραστατικά που εκδίδονται αργότερα. Αντίστοιχη συμπληρωματική καταβολή προβλέπεται και για την ηλεκτρική ενέργεια, βάσει των στοιχείων κατανάλωσης που αποστέλλονται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ.

Για να εισπράξει ένας δικαιούχος ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί, οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από το ύψος της ενίσχυσης. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα επιλέξιμα μέσα θέρμανσης για την κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά.

Το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μέσο θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του ακινήτου και, όπου απαιτείται, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον οποίο ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.