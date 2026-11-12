ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17
EnEarth: Ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 12:14
Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:11
Revoil: Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 έως 30.09.2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 11:25
ΠΑΣΟΚ: Εξασφαλίσαμε πακέτο 33,5 δισ. ευρώ για την Ενέργεια – Μειώσεις στις τιμές ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 11:13
nvisionist: AI-Native Υπεροχή και Dual-Use Καινοτομία στο Defence Tech Summit 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/11/2026 - 09:55
Ν. Φορισιέ (Γάλλος ΑΝΥΠΕΞ): Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 09:36
Ηχηρό μήνυμα από την ΑΝΑΚΕΜ στην Άρτα: Τέλος στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων – Ξεκινά η ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Άρτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/11/2026 - 09:02
HELLENiQ Renewables: Δυναμική ανάπτυξη στη ΝA Ευρώπη με επενδύσεις άνω του €1 δισ. στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 08:53
Ν. Τσάφος: Κίνδυνος αύξησης του ρεύματος σε περίπτωση μαζικής υπαγωγής των καταναλωτών στο μπλε τιμολόγιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 08:31
Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:21
ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:05
Η μία ηλεκτρική συσκευή κουζίνας που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:49
Μπορεί μια αντλία θερμότητας να ζεστάνει αποτελεσματικά ένα σπίτι του 19ου αιώνα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Κλείνετε τη θέρμανση στα άδεια δωμάτια; Γιατί αυτή η τακτική αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 13:38
Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 13:33
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ: Προβληματισμός για την προτεινόμενη αύξηση 35,4% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 13:23
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους €75,6 εκατ. στο Κιλκίς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 12:49
WWF: Το Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών της Ναυτιλίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/11/2026 - 12:44
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 11:26
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία - Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 1,1 GW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:50
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 10:37
Ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Αττάλεια της Τουρκίας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις εργασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:13
HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:09
Φρ. Παρασύρης: Ασπίδα προστασίας με τροπολογία για το ρεύμα – Δεν θα γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τα Data Centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:07
Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα

Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα
Άννα Διανά
Πέμπτη, 12/11/2026 - 12:11
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Σχεδόν 385.000 αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτές μέσα στις δύο πρώτες ημέρες λειτουργίας της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, αποτυπώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των νοικοκυριών για την οικονομική ενίσχυση ενόψει του χειμώνα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 4 Δεκεμβρίου, ενώ οι πρώτες προκαταβολές, ύψους τουλάχιστον 80 ευρώ, θα καταβληθούν έως τις 23 Δεκεμβρίου, πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΑΑΔΕ, έως τις 20:01 της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου είχαν γίνει αποδεκτές συνολικά 384.976 αιτήσεις. Από αυτές, οι 248.444 αφορούσαν πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα, ενώ οι 136.532 αφορούσαν ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό αιτήσεων, δεδομένου ότι η πλατφόρμα άνοιξε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου και οι ενδιαφερόμενοι έχουν ακόμη περισσότερες από τρεις εβδομάδες στη διάθεσή τους για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Το επίδομα θέρμανσης της περιόδου 2026-2027 καλύπτει νοικοκυριά που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτρική ενέργεια, καυσόξυλα, πέλετ, φωτιστικό πετρέλαιο και τηλεθέρμανση, με την ενίσχυση να χορηγείται για ένα μόνο μέσο θέρμανσης ανά δικαιούχο. Το ποσό της ενίσχυσης ξεκινά από τα 100 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.560 ευρώ στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες, το μέσο θέρμανσης και την οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου. Η πρώτη πληρωμή έχει προγραμματιστεί έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 και αφορά την προκαταβολή του επιδόματος.

Για όσους είχαν λάβει επίδομα θέρμανσης και κατά την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή υπολογίζεται στο 60% του συνολικού ποσού που τους είχε καταβληθεί για το 2025-2026, προσαυξημένο κατά 30%, με τους περιορισμούς που προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση. Για τους νέους δικαιούχους, που δεν είχαν λάβει την ενίσχυση την προηγούμενη περίοδο, η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 50% του ποσού που προκύπτει από το ποσό αναφοράς και τον κλιματικό συντελεστή της περιοχής, επίσης με προσαύξηση 30%. Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται επιπλέον προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ η προκαταβολή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 80 ευρώ. Το ποσό αναφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης.

Για την ηλεκτρική ενέργεια διαμορφώνεται στα 380 ευρώ, για το πέλετ στα 360 ευρώ, για τα καυσόξυλα και την τηλεθέρμανση στα 350 ευρώ, για το φυσικό αέριο στα 325 ευρώ και για το πετρέλαιο θέρμανσης και το υγραέριο στα 300 ευρώ. Τα ποσά αυτά αποτελούν τη βάση υπολογισμού και όχι το τελικό επίδομα που θα εισπράξει κάθε νοικοκυριό. Το γενικό ανώτατο όριο διαμορφώνεται στα 1.040 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να ανέλθει στα 1.300 ή στα 1.560 ευρώ.

Μετά την προκαταβολή του Δεκεμβρίου, η επόμενη καταβολή του επιδόματος προβλέπεται έως τις 28 Μαΐου 2027, με βάση τις επιλέξιμες αγορές και καταναλώσεις της χειμερινής περιόδου, αφού αφαιρεθούν τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Για το φυσικό αέριο και την τηλεθέρμανση προβλέπεται επιπλέον πληρωμή έως τις 30 Ιουλίου 2027, καθώς λαμβάνονται υπόψη παραστατικά που εκδίδονται αργότερα. Αντίστοιχη συμπληρωματική καταβολή προβλέπεται και για την ηλεκτρική ενέργεια, βάσει των στοιχείων κατανάλωσης που αποστέλλονται μέσω του ΔΕΔΔΗΕ.

Για να εισπράξει ένας δικαιούχος ολόκληρο το ποσό που του αναλογεί, οι επιλέξιμες δαπάνες θέρμανσης πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιες από το ύψος της ενίσχυσης. Δικαιούχοι του επιδόματος είναι φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποιούν τα επιλέξιμα μέσα θέρμανσης για την κύρια κατοικία τους, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 16.000 ευρώ για άγαμους και τις 24.000 ευρώ για έγγαμους χωρίς παιδιά.

Το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 29.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί. Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 260.000 ευρώ για έγγαμους και μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση της ΑΑΔΕ, με χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν το μέσο θέρμανσης, τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας, τα στοιχεία του ακινήτου και, όπου απαιτείται, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η ύπαρξη δηλωμένου τραπεζικού λογαριασμού IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE, στον οποίο ο δικαιούχος εμφανίζεται ως κύριος δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης
Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης 12 Νοεμβρίου 2026
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 12 Νοεμβρίου 2026
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση

myΘέρμανση: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

myΘέρμανση: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρεμιέρα για το επίδομα θέρμανσης- Ποιοι δικαιούνται έως 1.560 ευρώ και πότε θα πληρωθούν

ΑΑΔΕ – myDiesel: Σήμερα η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΑΔΕ – myDiesel: Σήμερα η πρώτη πληρωμή επιστροφής ΕΦΚ και ΦΠΑ στα πρατήρια για το αγροτικό πετρέλαιο

Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ: Όλες οι απαντήσεις για το myDiesel - Τι ισχύει για τα λίτρα, τις υπερβάσεις και τα παραστατικά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αγροτικό πετρέλαιο χωρίς ΕΦΚ: Όλες οι απαντήσεις για το myDiesel - Τι ισχύει για τα λίτρα, τις υπερβάσεις και τα παραστατικά