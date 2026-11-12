Η μία ηλεκτρική συσκευή κουζίνας που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ στην πρίζα

Οι ηλεκτρικές συσκευές της κουζίνας αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας, ωστόσο η αλόγιστη χρήση τους μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια του σπιτιού.

Οι μικροσυσκευές της κουζίνας, όπως ο ηλεκτρικός βραστήρας, η φρυγανιέρα, η φριτέζα αέρος (air fryer), το μπλέντερ και η μηχανή του καφέ, χρησιμοποιούνται καθημερινά χωρίς δεύτερη σκέψη για την ασφάλεια του σπιτιού.

Σύμφωνα με ειδικούς του «Better Homes and Gardens», ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις συσκευές συνιστούν σοβαρή εστία κινδύνου όταν παραμένουν συνδεδεμένες στο ρεύμα χωρίς επιτήρηση.

Στην κορυφή της λίστας επικινδυνότητας βρίσκεται ο ηλεκτρικός βραστήρας. Πρόκειται για μια συσκευή σχεδιασμένη να παράγει υψηλή θερμότητα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η συμπυκνωμένη παραγωγή θερμότητας ενέχει τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή βλάβης στο εσωτερικό ηλεκτρικό κύκλωμα, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη όταν λείπετε από το σπίτι.

Παράλληλα, εξαιρετικά επικίνδυνες θεωρούνται η φρυγανιέρα και η φριτέζα αέρος. Σε αυτές τις συσκευές, τα υπολείμματα τροφίμων, όπως τα ξηρά ψίχουλα και τα σταγονίδια λαδιού, τείνουν να συγκεντρώνονται κοντά στα θερμαινόμενα στοιχεία. Εάν τα υπολείμματα αυτά υπερθερμανθούν, μπορούν εύκολα να πάρουν φωτιά.

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, συνιστάται ο τακτικός και σχολαστικός καθαρισμός των συσκευών, ειδικά του δίσκου για τα ψίχουλα στη φρυγανιέρα και των εσωτερικών τοιχωμάτων της φριτέζας αέρος. Παράλληλα, η υιοθέτηση της συνήθειας να αποσυνδέονται οι συσκευές παραγωγής θερμότητας από την πρίζα αμέσως μετά τη χρήση - καθώς και ο έλεγχός τους πριν από κάθε έξοδο ή ταξίδι - διασφαλίζει την προστασία του σπιτιού με ελάχιστη προσπάθεια.

Πηγή: express.co.uk