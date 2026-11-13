Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

Με επίκεντρο τις διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας και την υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα συνεχίστηκε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου και την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 η παρουσία του Ελληνικού Περιπτέρου στην ENLIT 2026 που πραγματοποιείται στη Βιέννη.

Υπενθυμίζεται πως το συντονισμό του Ελληνικού Περιπτέρου έχει η Enterprise Greece και σε αυτό συμμετέχουν η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ-RAAEY), ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ-IPTO), ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ-HEDNO), η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ-HEREMA) και το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY.

O Γενικός Διευθυντής Ρυθμιστικής Πολιτικής του ΑΔΜΗΕ και επικεφαλής της αποστολής του Διαχειριστή στην Enlit Europe 2026, Νίκος Μπουλαξής ανάφερε σχετικά: «Η Ελλάδα και ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ, διαδραματίζουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο τόσο στις νησιωτικές όσο και στις διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έχοντας θέσει διαρκώς νέα ορόσημα κατά την τελευταία δεκαετία ως προς το μήκος των υποβρύχιων διασυνδέσεων εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) και τα βάθη πόντισης καλωδίων σε έργα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται υπό κατασκευή. Η Ελλάδα πρωτοπορεί επίσης στην αυτόνομη ηλεκτροδότηση μεγάλων νησιών μέσω συστημάτων Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) με τεχνολογία SVC, όπως αποδεικνύεται από τη διασύνδεση της Κρήτης και, στο άμεσο μέλλον, των Δωδεκανήσων. Τα περιβαλλοντικά οφέλη είναι ιδιαίτερα σημαντικά, παράλληλα με τη σταδιακή κατάργηση των ρυπογόνων καυσίμων, τη βελτίωση της ποιότητας ηλεκτροδότησης και τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές. Τα επιτεύγματα αυτά αποτελούν το αποτέλεσμα συνεχών προσπαθειών των τελευταίων δεκαετιών. Ξεκίνησαν ως το όραμα μιας μικρής ομάδας ανθρώπων με διορατικότητα και προοπτική για το μέλλον, υιοθετήθηκαν και υποστηρίχθηκαν από τη Ρυθμιστική Αρχή και στη συνέχεια υλοποιήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ υλοποίησε με επιτυχία ένα εκτεταμένο πρόγραμμα διασυνδέσεων, παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες, με συνολικό επενδυτικό κόστος πολλαπλάσιο της αξίας της περιουσιακής του βάσης, αποκτώντας παράλληλα σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στην κατασκευή και λειτουργία διασυνδέσεων.

Κορυφαίο επίτευγμα αποτελεί η διασύνδεση Υψηλής Τάσης Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) Κρήτης – Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις πέντε χρόνια, ξεπερνώντας σοβαρά εμπόδια και προκλήσεις, ενώ το επενδυτικό της κόστος αναμένεται να αποσβεστεί μέσα σε μόλις τέσσερα έως πέντε χρόνια λειτουργίας.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει επίσης στη διαχρονική υποστήριξη του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και στη συμβολή άλλων βασικών φορέων, όπως το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, οι ανάδοχες εταιρείες και οι τοπικές κοινωνίες, οι οποίες παρείχαν πολύτιμη υποστήριξη και συνεργασία. Ένα σημαντικό βήμα προόδου για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου διεξήχθησαν δύο Συνεδρίες που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού.

Στην πρώτη Συνεδρία με θέμα «Διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας: Τροφοδοτώντας το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης» συμμετείχαν εκπρόσωποι της Enterprise Greece, της ΡΑΑΕΥ, του ΑΔΜΗΕ και της ηλεκτρικής διασύνδεσης GREGY και έγινε ειδική παρουσίαση του ΑΔΜΗΕ με θέμα τη Διασύνδεση Κρήτης-Αττικής HVDC VSC.

Εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, ο Διευθυντής Έργων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος, Άγγελος Σταματέλος, αναφέρθηκε αναλυτικά στα υλοποιημένα έργα του ΑΔΜΗΕ καθώς και στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης και τα έργα προτεραιότητας. Όπως είπε «ο ΑΔΜΗΕ έχει ήδη ολοκληρώσει οκτώ διεθνείς και εγχώριες ηλεκτρικές διασυνδέσεις, οι οποίες ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια των περιοχών, μειώνουν την εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, βελτιώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και έχουν σημαντικό οικονομικό όφελος, το οποίο θα αυξάνει όσο προχωρούν τα νέα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων. Σύντομα ολοκληρώνεται η τελευταία φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων ενώ προχωρά η υλοποίηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των Δωδεκανήσων και των νησιών του βόρειου Αιγαίου, που αποτελούν έργα προτεραιότητας για τον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του. Σε ό,τι αφορά τα έργα των διεθνών διασυνδέσεων προχωρά η υλοποίηση της δεύτερης διασύνδεσης Ελλάδας–Ιταλίας, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς της Ιταλίας (TERNA S.p.A.). Ειδικότερα, στις αρχές του 2027 αναμένεται να ξεκινήσουν οι έρευνες βυθού για το συγκεκριμένο έργο. Σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης βρίσκονται επίσης οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις με Αλβανία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Γερμανία, και ασφαλώς με την Κύπρο, ενώ επίσης ο ΑΔΜΗΕ συνδράμει για τη διασύνδεση Ελλάδας- Αιγύπτου (GREGY)».

Στο πλαίσιο ειδικής παρουσίασης της δεύτερης ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική χώρα, μέσω Αττικής, που κατασκεύασε ο ΑΔΜΗΕ και η θυγατρική του Ariadne Interconnection ο κ. Σταματέλος υπογράμμισε πως αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα. Συγκεκριμένα σημείωσε πως «η νέα διασύνδεση έθεσε οριστικά τέλος στην ενεργειακή απομόνωση του νησιού, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αξιοπιστία της ηλεκτροδότησής του. Με μεταφορική ικανότητα 1.000 MW, αποτελεί τη νησιωτική διασύνδεση με τη μεγαλύτερη ισχύ στον κόσμο μαζί με τη Σαρδηνία και μία από τις βαθύτερες διεθνώς. Είναι δε η πρώτη που λειτουργεί με την τεχνολογία VSC στους Σταθμούς Μετατροπής στη Μεσόγειο. Λόγω της παύσης λειτουργίας των τοπικών πετρελαϊκών μονάδων, στις οποίες βασιζόταν μέχρι πρότινος η ηλεκτροδότηση του νησιού, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται ότι περιορίζονται κατά περίπου 1,5 εκατ. τόνους ετησίως ενώ παράλληλα προκύπτει σημαντικό όφελος προς όλους τους Έλληνες καταναλωτές από την εξοικονόμηση περίπου 500 εκ. ευρώ ετησίως μέσω της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ».

Τον ρόλο του GREGY στη διαμορφούμενη ενεργειακή αρχιτεκτονική της Ευρώπης περιέγραψε ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Κοπελούζου, Θωμάς Αχείμαστος. «Το GREGY», όπως εξήγησε, «είναι μια υποθαλάσσια διασύνδεση 3 GW και μήκους περίπου 950 χλμ., που θα μεταφέρει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο στην Ελλάδα και από εκεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Παράλληλα, ο Όμιλος αναπτύσσει 8,5 GW φωτοβολταϊκών και αιολικών στην Αίγυπτο, ώστε η παραγωγή και η μεταφορά να σχεδιάζονται από κοινού». Η ισχυρότερη πρόταση του έργου, όπως ανέφερε ο κ. Αχείμαστος, είναι η πράσινη ενέργεια σταθερού προφίλ σε ανταγωνιστική τιμή.

Με την υποστήριξη μακροχρόνιων PPAs, το καλώδιο θα τροφοδοτεί με καθαρή ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο ενεργοβόρες βιομηχανίες και Data Centers στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Έχουν ήδη υπογραφεί 47 μνημόνια συνεργασίας με μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. Ο ίδιος σημείωσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και η απανθρακοποίηση κινούνται όλο και περισσότερο προς την ίδια κατεύθυνση, με το βάρος να μετατοπίζεται από την παραγωγή στη διαθεσιμότητα και στα δίκτυα. «Η Ελλάδα παύει να βρίσκεται στο περιθώριο του συστήματος και γίνεται πύλη εισόδου σε αυτό», τόνισε.

Ακολούθησε ο Προϊστάμενος Μονάδας Ηλεκτρικών Υποδομών της ΡΑΑΕΥ, Ειδικός Επιστήμονας, Απόστολος Γκιζάς, ο οποίος στην παρουσίασή του τόνισε πως οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις αποκτούν καθοριστική σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια, την ενοποίηση των αγορών και την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε στρατηγικό ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ανατολικής Μεσογείου και Βόρειας Αφρικής. Η ΡΑΑΕΥ, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της στον σχεδιασμό και τη ρύθμιση των ηλεκτρικών υποδομών, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού, διαφανούς και προβλέψιμου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, που ενισχύει την επενδυτική εμπιστοσύνη και διασφαλίζει την οικονομική αποδοτικότητα των έργων, με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών και το δημόσιο συμφέρον.

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Προώθησης Επενδύσεων της Enterprise Greece, Νίκος Στάμου δήλωσε: «Στην ENLIT Europe μιλήσαμε για τις διεθνείς διασυνδέσεις και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο εύρος επενδύσεων σχεδιάζεται και υλοποιείται σήμερα στην χώρα μας ενισχύοντας την ενεργειακή μετάβαση, την ενεργειακή ασφάλεια, αυτονομία και ανθεκτικότητα. Η Enterprise Greece με την συμμετοχή της σε αυτή την διοργάνωση στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στην ενέργεια να αναπτύξουν διεθνείς συνεργασίες και νέα επενδυτικά σχέδια, προς αυτή την κατεύθυνση».

Τον συντονισμό της Συνεδρίας είχε ο Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ, Δρ. Διονύσης Παπαχρήστου.

Στη δεύτερη Συνεδρία με θέμα «Υπεράκτια αιολική ενέργεια στην Ελλάδα: Προοπτικές για το ενεργειακό σύστημα, τις υποδομές και τη βιομηχανία» συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΕΔΕΥΕΠ, του ΑΔΜΗΕ και της Enterprise Greece.

Στην τοποθέτησή της η Επικεφαλής του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, Δρ. Φλώρα Καραθανάση σημείωσε πως οι ελληνικές θάλασσες αποτελούν αναξιοποίητη ενεργειακή ευκαιρία τονίζοντας πως «η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα από καθαρή ηλεκτρική ενέργεια: μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια, να ενεργοποιήσει επενδύσεις, να δημιουργήσει ανταγωνιστικούς βιομηχανικούς κλάδους, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής και τοπικής οικονομίας. Από τις λιμενικές υποδομές και την εφοδιαστική αλυσίδα έως τη δημιουργία ενός πιο ανθεκτικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, οι προοπτικές είναι σαφείς. Η Ελλάδα είναι σε θέση να μετατρέψει το υπεράκτιο αιολικό δυναμικό της σε πραγματικότητα».

Εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ, ο Τομεάρχης Διευρωπαϊκων Μελετών & Αρχιτεκτονικής Δικτύου στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Σχεδιασμού Συστήματος, Χαράλαμπος Πήτας, παρουσίασε το μοντέλο ανάπτυξης των υποδομών μεταφοράς για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, με επίκεντρο τον κεντρικό και συντονιστικό ρόλο του Διαχειριστή. Ανέδειξε τη σημασία και τα οφέλη του σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης αρχιτεκτονικής του υπεράκτιου δικτύου στην αποδοτική ενσωμάτωση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και των συνεργειών με τις νησιωτικές ηλεκτρικές διασυνδέσεις με γνώμονα την ασφάλεια και αξιοπιστία του Συστήματος.

Τον συντονισμό της Συνεδρίας αυτής είχε η κα Τζένιφερ Πόρτο από το ENLIT Europe.

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 η βοηθός Διευθύντρια του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ, Αδαμαντία (Ντία) Βέρρα έκανε παρουσίαση στο Media Studio με τίτλο «Διείσδυση ΑΠΕ, Ένταξη στο Δίκτυο & Τοπική Ευελιξία» τονίζοντας πως στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ λειτουργούν περισσότεροι από 100 χιλ. σταθμοί ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 9,3 GW. Τα σχήματα ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) και ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού (net billing) καταδεικνύουν αυξανόμενη αυτοκατανάλωση από νοικοκυριά, επιχειρήσεις και ενεργειακές κοινότητες. Όπως είπε, η τάση αυτή ενισχύεται από πρόσφατα τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση, η οποία αποσαφήνισε τους σχετικούς κανόνες εκκαθάρισης, ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η συλλογική αυτοκατανάλωση. Κατέληξε λέγοντας πως η διεσπαρμένη παραγωγή και τα νέα φορτία, όπως τα κέντρα δεδομένων, απαιτούν ένα ενεργό, δυναμικό δίκτυο ως αρωγό, και ο ΔΕΔΔΗΕ αναπτύσσει τη στρατηγική ευελιξίας του και πιλοτικά προγράμματα τοπικής ευελιξίας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για εφαρμογή σε ολόκληρο το δίκτυο.

Στο Media Studio παρουσίαση έκανε και η Διευθύντρια του Κλάδου Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, Ειρήνη Λεωνιδάκη με τίτλο «Νέες προκλήσεις στην πρόβλεψη φορτίου και στον σχεδιασμό του ελληνικού δικτύου διανομής» και ανέλυσε τις προηγμένες τεχνικές που χρησιμοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ για την αναγνώριση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας ανά γεωγραφική περιοχή, όπως τα κλιματικά δεδομένα και δείκτες μακροοικονομική ανάπτυξη (ΑΕΠ, κατασκευαστική δραστηριότητα). Παράλληλα, όπως είπε έχουν αναπτυχθεί μαθηματικά μοντέλα πρόβλεψης για τον προσδιορισμό της ακριβέστερης πρόβλεψης ζήτησης από στατιστικά μοντέλα, όπως το ARIMA, έως τεχνικές μηχανικής μάθησης, όπως το Extreme Gradient Boosting (XGB), τα Νευρωνικά Δίκτυα (Feedforward Neural Networks – FNN) και υβριδικά μοντέλα, έτσι ώστε το κατάλληλο μοντέλο πρόβλεψης ανά γεωγραφική περιοχή παρέχοντας αξιόπιστες μακροπρόθεσμες προβλέψεις ζήτησης. Με βάση τα παραπάνω, η κ. Λεωνιδάκη είπε πως αναμένεται σημαντική αύξηση της ζήτησης τόσο λόγω της κλιματικής αλλαγής, όσο και λόγω της εμφάνισης των αιτημάτων νέων κέντρων δεδομένων και των ενεργειακών αναγκών των λιμένων για το cold ironing. Κατέληξε λέγοντας πως με βάση τις προαναφερόμενες προβλέψεις, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2026-2030 ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων €, σημαντικά έργα ενίσχυσης του Δικτύου και νέων υποβρύχιων διασυνδέσεων ΜΤ όλων των νησιών του Αιγαίου.