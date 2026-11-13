Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ-DG COMP στις Βρυξέλλες: Στην ελληνική κυβέρνηση η ευθύνη για λύσεις στην κρίση των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών

Στις Βρυξέλλες, στις 10 Νοεμβρίου 2026, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) με την Anna Colucci και τον Alejandro Donnay της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG COMP). Την ΠΟΣΠΗΕΦ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, κ. Γιάννης Παναγής, ο Αντιπρόεδρος, κ. Α. Νίκας, και ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γιάννης Κυανίδης.

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ παρουσίασαν αναλυτικά την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει χιλιάδες μικροί και μεσαίοι παραγωγοί φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα. Εξαιτίας των εκτεταμένων περικοπών παραγωγής και των αρνητικών τιμών στην αγορά, για τις οποίες δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση, οι απώλειες εσόδων εκτιμώνται σε 42% για το 2026 και κορυφώνονται στο 49% για το 2027, οδηγώντας σε μια μόνιμη μέση απώλεια της τάξης του 41–42% για ολόκληρη την περίοδο 2026–2031. Η δραματική αυτή συρρίκνωση θέτει σε άμεσο κίνδυνο την εξυπηρέτηση των δανείων τους και τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Παράλληλα, συζητήθηκαν τα αιτήματα του κλάδου, με αιχμή την πενταετή παράταση των συμβάσεων λειτουργικής ενίσχυσης.

Μετά την αναλυτική παρουσίαση της τρέχουσας εικόνας από τους εκπροσώπους της ΠΟΣΠΗΕΦ, οι εκπρόσωποι της DG COMP αναγνώρισαν ότι η κατάσταση των Ελλήνων Φ/Β παραγωγών είναι τραγική. Υπογράμμισαν όμως ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για τη σημερινή στρέβλωση και ότι η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει την ευθύνη και να προχωρήσει σε λύσεις.

Παράλληλα, οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφεραν ότι το αίτημα παράτασης των συμβάσεων δεν φαίνεται να είναι εφικτό υπό την παρούσα ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επισήμαναν ωστόσο, ότι υπάρχουν διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, όπως η αποζημίωση των περικοπών παραγωγής, ενώ η ΠΟΣΠΗΕΦ υπογράμμισε ότι στην Ελλάδα δεν καταβάλλεται σήμερα καμία αποζημίωση για τις περικοπές που επιβάλλονται από τους Διαχειριστές.

Η αντιπροσωπεία της ΠΟΣΠΗΕΦ αντιπαρέβαλε νομοθετικά προηγούμενα, όπως το «New Deal» του 2014 (Ν. 4254/2014), όπου είχε εφαρμοστεί επταετής επιμήκυνση των συμβάσεων. Τα στελέχη της Επιτροπής δήλωσαν ότι επιθυμούν να ενημερωθούν αναλυτικά για το νομικό πλαίσιο εκείνης της παρέμβασης και το σκεπτικό της τεκμηρίωσης.

Επιπλέον το κλιμάκιο της ΠΟΣΠΗΕΦ πραγματοποίησε συναντήσεις με δύο Ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεώργιο Αυτιά και κ. Μανώλη Κεφαλογιάννη, τους οποίους ενημέρωσε εκτενώς για την δραματική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι μικρομεσαίοι φωτοβολταϊκοί παραγωγοί από τον κακό ενεργειακό σχεδιασμό των προηγούμενων ετών, ζητώντας ταυτόχρονα τη συνδρομή τους για οποιαδήποτε βοήθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η θέση της ΠΟΣΠΗΕΦ

Η ΠΟΣΠΗΕΦ θα συνεχίσει τις επαφές της σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Καλεί την ελληνική κυβέρνηση να δώσει λύσεις σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο και να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην αποζημίωση των περικοπών και στην εμπροσθοβαρή οικονομική ενίσχυση, καθώς και σε μέτρα στήριξης των μικρών και μεσαίων παραγωγών, πριν οι απώλειες οδηγήσουν σε κύμα «κόκκινων» δανείων και πωλήσεων φωτοβολταϊκών σταθμών.