Γιατί αργούν να στεγνώσουν τα ρούχα στο στεγνωτήριο

Αν τα ρούχα βγαίνουν νωπά και χρειάζεται να βάζετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία για δεύτερο συνεχόμενο κύκλο, το πρόβλημα σπάνια οφείλεται σε κάποια ακριβή βλάβη.

Οι περισσότεροι χρήστες καθαρίζουν επιμελώς το βασικό φίλτρο χνουδιών μετά από κάθε χρήση. Ωστόσο, αυτό συγκρατεί μόνο τις μεγάλες ίνες. Το λεπτό, σαν πούδρα χνούδι περνάει μέσα από το πλέγμα και συσσωρεύεται σταδιακά στο εσωτερικό της συσκευής, περιορίζοντας δραματικά την κυκλοφορία του θερμού αέρα και αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Όπως επισημαίνουν οι επαγγελματίες τεχνικοί, υπάρχουν τρία συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να ελέγξετε πριν αγοράσετε νέα συσκευή:

Ο αγωγός κάτω από το φίλτρο: Αφαιρώντας το κλασικό φίλτρο χνουδιών, αποκαλύπτεται μια στενή υποδοχή. Εκεί συσσωρεύεται λεπτό χνούδι που με τον καιρό συμπιέζεται και δημιουργεί ένα πυκνό «στρώμα», το οποίο λειτουργεί σαν ένα δεύτερο, φραγμένο φίλτρο ακριβώς στο σημείο όπου ο αέρας πιέζεται περισσότερο .

Αφαιρώντας το κλασικό φίλτρο χνουδιών, αποκαλύπτεται μια στενή υποδοχή. Εκεί συσσωρεύεται λεπτό χνούδι που με τον καιρό συμπιέζεται και δημιουργεί ένα πυκνό «στρώμα», το οποίο . Ο εύκαμπτος σωλήνας εξαερισμού (για μοντέλα εξαγωγής): Στο πίσω μέρος της συσκευής, οι πτυχώσεις του σωλήνα παγιδεύουν χνούδι, μειώνοντας σταδιακά τη διάμετρό του.

Στο πίσω μέρος της συσκευής, οι πτυχώσεις του σωλήνα παγιδεύουν χνούδι, μειώνοντας σταδιακά τη διάμετρό του. Το κρυφό δεύτερο φίλτρο: Πολλά σύγχρονα στεγνωτήρια (όπως μοντέλα αντλίας θερμότητας) διαθέτουν ένα επιπλέον φίλτρο βάσης πίσω από το κάτω καπάκι ή στο πλαίσιο της πόρτας, το οποίο συχνά παραμένει ακαθάριστο για χρόνια.

Γιατί διπλασιάζεται ο χρόνος στεγνώματος

Όταν η ροή του αέρα περιορίζεται, η υγρασία δεν μπορεί να απομακρυνθεί. Ταυτόχρονα, οι ενσωματωμένοι αισθητήρες ασφαλείας ανιχνεύουν την αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό και διακόπτουν προληπτικά την παροχή θερμότητας στον κάδο.

Έτσι, ένας πλήρης «ζεστός» κύκλος ολοκληρώνεται με τα ρούχα να παραμένουν κρύα και υγρά.

Η λύση σε 10 λεπτά

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για λόγους ασφαλείας.

από την πρίζα για λόγους ασφαλείας. Καθαρίστε την υποδοχή του φίλτρου: Φωτίστε το εσωτερικό με έναν φακό και χρησιμοποιήστε το στενό εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας για να απομακρύνετε το συσσωρευμένο χνούδι από τα τοιχώματα και τον πάτο. Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε έξι μήνες.

Φωτίστε το εσωτερικό με έναν φακό και χρησιμοποιήστε το στενό εξάρτημα της ηλεκτρικής σκούπας για να απομακρύνετε το συσσωρευμένο χνούδι από τα τοιχώματα και τον πάτο. Επαναλάβετε τη διαδικασία κάθε έξι μήνες. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης για τυχόν δεύτερο φίλτρο βάσης και καθαρίστε το σχολαστικά.

για τυχόν δεύτερο φίλτρο βάσης και καθαρίστε το σχολαστικά. Επιθεωρήστε το πίσω μέρος: Αν η συσκευή διαθέτει σωλήνα εξαγωγής, αποσυνδέστε τον και καθαρίστε το εσωτερικό του.

Με αυτή την απλή συντήρηση, το στεγνωτήριο ανακτά την αρχική του απόδοση, μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και λειτουργεί με απόλυτη ασφάλεια.

Πηγή: The Coolist