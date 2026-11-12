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Μπορεί μια αντλία θερμότητας να ζεστάνει αποτελεσματικά ένα σπίτι του 19ου αιώνα;

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Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 06:48
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Η μεταβίβαση από τα παραδοσιακά συστήματα θέρμανσης στις αντλίες θερμότητας προκαλεί συχνά προβληματισμό, ειδικά όταν πρόκειται για κατοικίες μεγάλης ηλικίας με περιορισμένη μόνωση.

Ένας ιδιοκτήτης κατοικίας του 1850 στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε σε δίλημμα σχετικά με την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα υγραερίου (LPG) οκταετίας με μια υπερσύγχρονη αντλία θερμότητας.

Εκφράζοντας τις ανησυχίες του στην ηλεκτρονική κοινότητα r/OctopusEnergy του Reddit, ο ιδιοκτήτης αναρωτήθηκε αν η επένδυση θα απέδιδε σε ένα παλαιό ακίνητο με μεικτή τοιχοποιία (διπλούς και συμπαγείς τοίχους) και διπλά τζάμια, ή αν το λειτουργικό κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος θα αποδεικνυόταν εξίσου υψηλό χωρίς να προσφέρει την απαιτούμενη θέρμανση.

Το κίνητρο για την αλλαγή ήταν μια κρατική επιχορήγηση ύψους 9.000 λιρών, με προθεσμία έως τον Μάρτιο του 2027, η οποία κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους, αφήνοντας το τελικό ποσό επιβάρυνσης για τον καταναλωτή μεταξύ 2.200 και 3.000 λιρών μετά την τεχνική μελέτη.

Οι απαντήσεις από άλλους ιδιοκτήτες που είχαν προχωρήσει σε αντίστοιχες αναβαθμίσεις ήταν ιδιαιτέρως καθησυχαστικές. Χρήστης με κατοικία χωρίς μόνωση στους συμπαγείς τοίχους ανέφερε ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος διαμορφώθηκε σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση 200 έως 300 λιρών ετησίως. Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την οριστική αποδέσμευση από τα ορυκτά καύσιμα.

«Δεν χρειάζεται πλέον να κυκλοφορώ με κουβέρτα επειδή κρυώνω»

Η σημαντικότερη, ωστόσο, επισήμανση των χρηστών επικεντρώθηκε στην τεράστια διαφορά στην ποιότητα θέρμανσης. Όπως σημείωσε άλλος ιδιοκτήτης, ενώ το κόστος λειτουργίας παρέμεινε παρόμοιο με εκείνο του αερίου, η αντλία θερμότητας εξασφάλισε σταθερή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας (χωρίς να πέφτει ποτέ κάτω από τους 18°C), σε αντίθεση με την περιστασιακή θέρμανση λίγων ωρών που παρείχε ο λέβητας. «Δεν χρειάζεται πλέον να κυκλοφορώ με κουβέρτα επειδή κρυώνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ως πρώτο ουσιαστικό βήμα για κάθε ενδιαφερόμενο, οι ειδικοί της αγοράς και τα μέλη της κοινότητας προτείνουν τη διενέργεια εμπεριστατωμένης μελέτης θερμικών απωλειών (heat-loss survey). Η μελέτη αυτή καθορίζει με ακρίβεια τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου και διασφαλίζει ότι η αντλία θερμότητας θα διαστασιολογηθεί σωστά. Παράλληλα, ο συνδυασμός των αντλιών θερμότητας με οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω δραστικής μείωσης του ενεργειακού κόστους.

Πηγή: The Cool Down

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 06:48
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