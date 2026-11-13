Το λάθος που κάνουμε όλοι: Η ακριβή συσκευή που πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν από κάθε καταιγίδα

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Οι ειδικοί ασφαλείας και οι ηλεκτρολόγοι προειδοποιούν ότι η συσκευή που κινδυνεύει περισσότερο από τις πτώσεις κεραυνών είναι μία από τις πιο ακριβές στο σπίτι. Το χειρότερο; Το να την τραβήξετε απλώς από το ρεύμα δεν αρκεί.

Ένας κεραυνός δεν χρειάζεται να χτυπήσει απευθείας το σπίτι σας για να προκαλέσει ζημιά.

Μια πτώση κεραυνού σε κοντινή απόσταση μπορεί να στείλει ένα ισχυρό κύμα υπέρτασης μέσω των καλωδίων παροχής ρεύματος, των τηλεφωνικών γραμμών ή των κεραιών, θέτοντας σε κίνδυνο οτιδήποτε παραμένει συνδεδεμένο.

Η τηλεόραση είναι ιδιαίτερα ευάλωτη επειδή συχνά συνδέεται διπλά: μία στην πρίζα του ρεύματος και μία στη γραμμή της κεραίας, της δορυφορικής ή του internet, η οποία μπορεί να μεταφέρει το ηλεκτρικό φορτίο απευθείας στα ευαίσθητα εσωτερικά της κυκλώματα.

Αυτή η δεύτερη σύνδεση είναι που οι περισσότεροι ξεχνούν. Αν αφαιρέσετε το φις του ρεύματος αλλά αφήσετε συνδεδεμένο το καλώδιο της κεραίας ή του δικτύου, αφήνετε ανοιχτό δίαυλο για την υπέρταση.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία συνιστά την αποσύνδεση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού πολύ πριν ξεσπάσει η καταιγίδα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται:

Η τηλεόραση (τόσο το καλώδιο τροφοδοσίας όσο και η κεραία).

Οι υπολογιστές, οι κονσόλες παιχνιδιών και το router Wi-Fi.

Οι ακριβές συσκευές με ηλεκτρονικά χειριστήρια, όπως ο φούρνος μικροκυμάτων.

Οι φορτιστές κινητών και tablet.

Προσοχή! Ένα τυπικό πολύπριζο ασφαλείας βοηθά στις καθημερινές διακυμάνσεις, αλλά δεν μπορεί να ανακόψει την ενέργεια ενός κοντινού κεραυνού.

Αξίζει να θυμάστε ότι οι ζημιές από κεραυνούς κοστίζουν ετησίως εκατομμύρια σε αποζημιώσεις, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά ηλεκτρονικά είδη: Μια τηλεόραση, ένα router και ένας υπολογιστής που καταστρέφονται από μια υπέρταση αθροίζουν γρήγορα ένα υπολογίσιμο ποσό, κάνοντας την πρόληψη μονόδρομο.

Τριάντα δευτερόλεπτα για να τραβήξετε τα βύσματα κοστίζουν λιγότερο από οτιδήποτε άλλο.

Και μην ξεχνάτε! Μετά το πέρας της καταιγίδας, καλό είναι να περιμένετε λίγα λεπτά πριν επανασυνδέσετε τις συσκευές, καθώς το δίκτυο ηλεκτροδότησης μπορεί να παρουσιάσει διακυμάνσεις κατά την αποκατάσταση.

Πηγή: The Coolist