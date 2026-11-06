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Βιομηχανία: 20%-30% εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με επενδύσεις εκσυγχρονισμού
Newsroom
Παρασκευή, 06/11/2026 - 15:08
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Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 20%-30% μπορούν να επιτύχουν οι ελληνικές βιομηχανίες εφόσον προχωρήσουν σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού των ηλεκτρολογικών τους εγκαταστάσεων. Οι επενδύσεις αυτές μπορούν να αποσβεσθούν σε διάστημα ακόμη και 6,5 μηνών από τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος

Αυτό ανέφεραν χθες ο πρόεδρος της ΑΒΒ Ελλάδος Πάνος Μαυροειδής, ο διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού Χρήστος Σκαρλατάκης και ο διευθυντής του τομέα κίνησης συστημάτων Κυριάκος Ρωτίδης, σε εκδήλωση της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία του 60% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη βιομηχανία που χρησιμοποιείται από τα συστήματα κίνησης, το 25% της παγκόσμιας ζήτησης καταναλώνεται από συστήματα κίνησης και το 77% των ηλεκτρονικών κινητήρων παγκοσμίως λειτουργεί χωρίς ρυθμιστή στροφών. Επίσης, το 50% των ηλεκτροκινητήρων είναι άνω των 10 ετών, ποσοστό που στην Ελλάδα εκτιμάται ότι είναι μεγαλύτερο. «Οι επενδύσεις για εκσυγχρονισμό των ηλεκτροκινητήρων μπορούν να αποσβεσθούν σε διάστημα από 6,5 μήνες έως 2 χρόνια», ανέφεραν τα στοιχεία της ΑΒΒ.

Πρόσθεσαν ακόμη ότι τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του κόστους της ενέργειας το ενδιαφέρον για τέτοιου είδους επενδύσεις είναι αυξημένο τόσο στη βιομηχανία όσο και στον κτιριακό τομέα και στον τουρισμό. Τόνισαν ότι το κόστος αγοράς του εξοπλισμού αποτελεί το 5 % του συνολικού κόστους λειτουργίας μιας ηλεκτροκινητήρας στη διάρκεια ζωής του, το 2 % είναι η συντήρηση και το 93 % η αξία του ρεύματος που καταναλώνει.

Η ΑΒΒ διατηρεί στην Ελλάδα γραφεία και κέντρα διανομής, ενώ σε γειτονικές χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία) υπάρχουν και παράγωγα. Απασχολεί 250 εργαζόμενους και πραγματοποίησε πέρυσι κύκλο εργασιών ύψους 140 εκατ. ευρώ. Για το επόμενο διάστημα διαβλέπει αύξηση της ζήτησης από τους κλάδους των data centers, τον κτιριακό τομέα, τη βιομηχανία, τη ναυτιλία (εφαρμογές ηλεκτροκίνησης, ενεργειακή τροφοδοσία πλοίων στα λιμάνια) και τα δίκτυα ύδρευσης για εφαρμογές άντλησης και εντοπισμού διαρροών στο δίκτυο που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε σειρά δήμων στην Ελλάδα.

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