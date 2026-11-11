«Αυτό δεν το περίμενα»: Γιατί κρύωσε το σπίτι με τη νέα αντλία θερμότητας;

Η αντικατάσταση ενός παλαιού συστήματος θέρμανσης με μια σύγχρονη αντλία θερμότητας αποτελεί κομβικό βήμα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους. Η μετάβαση, ωστόσο, από τα παραδοσιακά καλοριφέρ στον θερμό αέρα συχνά επιφυλάσσει εκπλήξεις για τους καταναλωτές.

Μπορεί να ρυθμίζετε ψηλότερα τον θερμοστάτη και να έχετε περισσότερο κρύο στο σπίτι; Κι όμως, μπορεί. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ιδιοκτήτη, ο οποίος διαπίστωσε ότι το σπίτι του φαινόταν πιο κρύο στους 20°C με τη νέα αντλία θερμότητας, σε σύγκριση με τους 18,3°C που διατηρούσε παλαιότερα με το σύστημα πετρελαίου.

Η αλλαγή από τα παραδοσιακά σώματα πετρελαίου σε σύστημα αντλίας θερμότητας με εκπομπή θερμού αέρα του δημιούργησε μια σειρά από απορίες. Όπως εξήγησε, δεν περίμενε τόσο μεγάλη διαφορά στην αίσθηση της θερμοκρασίας, παρά το γεγονός ότι γνώριζε τη διαφορετική τεχνολογία λειτουργίας των δύο συστημάτων.

Χρήστες με παρόμοια εμπειρία επεσήμαναν ότι η μετάβαση από την ακτινοβολούμενη θερμότητα στον θερμό αέρα απαιτεί χρόνο προσαρμογής. Επιπλέον, άλλοι χρήστες πρόσθεσαν πως πιθανότατα ο παλιός θερμοστάτης, ηλικίας 25 ετών, εμφάνιζε αποκλίσεις στις μετρήσεις του, δίνοντας λανθασμένη εικόνα για τις πραγματικές θερμοκρασίες του παρελθόντος.

Στη συγκεκριμένη κατοικία, η κατανομή της θερμότητας επηρεάστηκε από το γεγονός ότι οι αεραγωγοί ήταν τοποθετημένοι στην οροφή - σχεδιασμένοι αρχικά για κλιματισμό - με αποτέλεσμα ο θερμός αέρας να συγκεντρώνεται ψηλά. Παράλληλα, ο θερμοστάτης βρισκόταν σε απομονωμένο δωμάτιο, μακριά από τον υπόλοιπο ενιαίο χώρο του σπιτιού.

Οι παρεμβάσεις που αυξάνουν την απόδοση της αντλίας

Για την επίλυση τέτοιων ζητημάτων, οι ειδικοί προτείνουν ορισμένες βασικές παρεμβάσεις:

Σταθερή λειτουργία: Αντί για συνεχείς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, οι αντλίες θερμότητας αποδίδουν βέλτιστα όταν διατηρούν μια σταθερή θερμοκρασία καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου .

Αντί για συνεχείς διακυμάνσεις στη θερμοκρασία, οι αντλίες θερμότητας . Έλεγχος υγρασίας: Η προσθήκη υγρασίας στον εσωτερικό αέρα κατά τους χειμερινούς μήνες ενισχύει σημαντικά την αίσθηση της ζέστης.

Η προσθήκη υγρασίας στον εσωτερικό αέρα κατά τους χειμερινούς μήνες ενισχύει σημαντικά την αίσθηση της ζέστης. Προσαρμογή στις προσωπικές ανάγκες: Η τελική ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να βασίζεται στην προσωπική άνεση των ενοίκων και όχι σε απόλυτους, θεωρητικούς αριθμούς.

Η τελική ρύθμιση του θερμοστάτη πρέπει να βασίζεται στην προσωπική άνεση των ενοίκων και όχι σε απόλυτους, θεωρητικούς αριθμούς. Βελτίωση αεραγωγών και μόνωσης: Ο σωστός σχεδιασμός των αεραγωγών και η καλή σφράγιση των κουφωμάτων αποτρέπουν τις απώλειες θερμότητας.

Η αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης παραμένει ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για τη συγκράτηση των λογαριασμών ενέργειας. Η συνδυαστική χρήση αντλιών θερμότητας με φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση, προστατεύοντας τους καταναλωτές από τις διακυμάνσεις των τιμών στην αγορά ενέργειας.

Πηγή: The Cool Down