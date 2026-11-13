Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU

Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις μικρής μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small Mid-Caps), ενισχύοντας τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων στο πλαίσιο του InvestEU.

Η επιτυχής αξιοποίηση των αρχικών πόρων στο πλαίσιο της συμφωνίας εγγύησης μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων για το InvestEU συνέβαλε στην κάλυψη επενδυτικών αναγκών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, με την αξιοποίηση πρόσθετων πόρων που εξοικονομήθηκαν από το Ελληνικό Κράτος, συνεχίζεται η διάθεση των κάτωθι προγραμμάτων μέσω της αύξησης των προϋπολογισμών τους, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του ΕΤαΕ:

RRF GR SME Competitiveness, για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

RRF GR Sustainability Product για τη στήριξη της μετάβασης των επιχειρήσεων σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, μέσα από την εφαρμογή πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον

RRF GR Innovation and Digitalisation Product για την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της υιοθέτησης ψηφιακών τεχνολογιών

Μέσω των προγραμμάτων, η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, όπως χαμηλό επιτόκιο, χωρίς ή μειωμένες εξασφαλίσεις, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης τους. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος RRF GR SME Competitiveness, διατίθενται σημαντικοί πρόσθετοι πόροι για την άμεση κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας Εθνικής και Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ο Βοηθός Γεν.Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας Παναγιώτης Λευθέρης, δήλωσε: «Η συμφωνία μας αυτή, σηματοδοτεί την επανέναρξη διάθεσης του InvestEU SME Competitiveness, ενός ιδιαίτερα ελκυστικού και αποτελεσματικού προγράμματος εγγυοδοσίας για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο νέος κύκλος, με σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό, έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια και την πράσινη και ψηφιακή μετάβασή τους. Η επιτυχία και η ταχύτατη απορρόφηση του προηγούμενου κύκλου μάς κάνουν ιδιαίτερα αισιόδοξους για τη δυναμική του νέου προγράμματος».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Εθνικής Τράπεζας, να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Πελατείας τους ή να απευθυνθούν σε ένα από τα Καταστήματα της Τράπεζας.