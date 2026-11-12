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EnEarth: Ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο
Άννα Διανά
Πέμπτη, 12/11/2026 - 12:14
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Την επίσπευση των κανονιστικών διαδικασιών για το έργο αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο ζητά η EnEarth, καθώς η καθυστέρηση περίπου τεσσάρων μηνών που έχει ήδη καταγραφεί στην έναρξη της διαδικασίας του Market Test δημιουργεί πιέσεις στο χρονοδιάγραμμα για την εμπορική ανάπτυξη του έργου.

Η εταιρεία επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η μη δεσμευτική φάση θα ξεκινήσει χωρίς νέα μετατόπιση, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής δυναμικότητας και η υπογραφή των Συμβάσεων Πρόσβασης εντός του τρίτου τριμήνου του 2027. Η EnEarth, που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου και την εκμετάλλευση της αποθήκης CO₂, επισημαίνει στις παρατηρήσεις που υπέβαλε στο πλαίσιο της διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ότι απαιτείται να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στις εναπομένουσες κανονιστικές ενέργειες. Όπως τονίζει, τα χρονικά περιθώρια έχουν ήδη περιοριστεί, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόσθετη καθυστέρηση να ενδέχεται να επηρεάσει και τις επόμενες φάσεις του σχεδιασμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κείμενα που τέθηκαν σε δημόσια διαβούλευση ανταποκρίνονται σε σημαντικό βαθμό στις προτάσεις που είχε προηγουμένως υποβάλει στην ΕΔΕΥΕΠ, διατηρώντας τη βασική δομή και τη φιλοσοφία του μη δεσμευτικού σταδίου της Δοκιμής Αγοράς. Οι επισημάνσεις της επικεντρώνονται, ωστόσο, στον χρόνο που μεσολάβησε μέχρι την έναρξη της διαβούλευσης και στις συνέπειες για τον προγραμματισμό του έργου. Ειδικότερα, η EnEarth είχε καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στην ΕΔΕΥΕΠ στις 15 Μαΐου 2026, ενώ η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 11 Σεπτεμβρίου.

Το διάστημα των περίπου τεσσάρων μηνών που μεσολάβησε, όπως υποστηρίζει, επηρέασε ουσιωδώς το αρχικό χρονοδιάγραμμα έναρξης του Σταδίου 1, περιορίζοντας παράλληλα τον διαθέσιμο χρόνο για την ολοκλήρωση των επόμενων διαδικασιών. Για τον λόγο αυτό ζητά η ολοκλήρωση της κανονιστικής διαδικασίας και η έναρξη του μη δεσμευτικού Σταδίου 1 να προχωρήσουν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Η εταιρεία θεωρεί αναγκαίο οι ενέργειες που απομένουν μετά τη διαβούλευση να αντιμετωπιστούν ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας, προκειμένου να διατηρηθούν οι βασικοί χρονικοί στόχοι.

Η έναρξη του πρώτου σταδίου έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε αυτή τη φάση προβλέπεται να οργανωθεί η συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους χρήστες στο πλαίσιο των συμφωνιών JDA. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η ανταλλαγή και επεξεργασία των απαραίτητων τεχνικών και εμπορικών πληροφοριών, ώστε να προχωρήσει η ωρίμανση των υποδομών και των επιμέρους έργων που συνδέονται με την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το αναγκαίο βήμα πριν από τη μετάβαση στο δεσμευτικό Στάδιο 2, κατά το οποίο θα προχωρήσει η κατανομή της διαθέσιμης δυναμικότητας και η σύναψη των Συμβάσεων Πρόσβασης.

Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη καθυστέρηση στην εκκίνηση της πρώτης φάσης θα μπορούσε να περιορίσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για την ολοκλήρωση των επόμενων σταδίων. Με βάση τον προγραμματισμό που παρουσιάζει η EnEarth, το μη δεσμευτικό Στάδιο 1 θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό, με στόχο οι συμφωνίες JDA να έχουν υπογραφεί έως το τέλος του 2026. Η οργανωμένη συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους χρήστες προβλέπεται να συνεχιστεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ώστε να προετοιμαστεί η μετάβαση στη δεσμευτική διαδικασία.

Η έναρξη του Σταδίου 2 τοποθετείται στο δεύτερο τρίμηνο του 2027, ενώ η ολοκλήρωση της κατανομής δυναμικότητας και η υπογραφή των δεσμευτικών Συμβάσεων Πρόσβασης προγραμματίζονται για το τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους. Η τήρηση αυτών των προθεσμιών προϋποθέτει, σύμφωνα με την εταιρεία, την άμεση ολοκλήρωση των απαιτούμενων κανονιστικών και διαδικαστικών ενεργειών. Η τετράμηνη καθυστέρηση που έχει προηγηθεί έχει ήδη περιορίσει τη δυνατότητα απορρόφησης νέων χρονικών μετατοπίσεων, καθιστώντας περισσότερο πιεστική την εξέλιξη των επόμενων βημάτων.

Το Market Test αποτελεί κρίσιμο στάδιο για την εμπορική ωρίμανση του Prinos CO₂ Storage, καθώς μέσω της διαδικασίας θα καταγραφεί το ενδιαφέρον της αγοράς για τη χρήση της αποθηκευτικής δυναμικότητας και θα διαμορφωθεί το πλαίσιο συνεργασίας με τους δυνητικούς χρήστες.

Η μη δεσμευτική φάση επιτρέπει την επεξεργασία των τεχνικών και εμπορικών δεδομένων που θα αποτελέσουν τη βάση για τις δεσμευτικές συμφωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η EnEarth επιδιώκει να διατηρηθεί ο στόχος ολοκλήρωσης των JDA μέσα στο 2026, έναρξης του δεσμευτικού Σταδίου 2 κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2027 και υπογραφής των Συμβάσεων Πρόσβασης έως το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2027, ζητώντας την κατά προτεραιότητα προώθηση των διαδικασιών που απομένουν.

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