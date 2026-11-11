Μην πετάτε τα χνούδια του στεγνωτηρίου: Πού χρησιμεύουν και γιατί πολλοί τα μαζεύουν

Κάθε κύκλος στεγνώματος ρούχων αφήνει στο φίλτρο της συσκευής ένα στρώμα από γκρίζο χνούδι, το οποίο οι περισσότεροι καταναλωτές πετούν αμέσως στα σκουπίδια. Αυτό το φαινομενικά άχρηστο υπόλειμμα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο.

Το χνούδι που συγκεντρώνεται στο στεγνωτήριο αποτελεί ένα από τα πιο εύφλεκτα υλικά στο νοικοκυριό.

Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανικό για εναλλακτικές χρήσεις, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες:

Αυτοσχέδια προσανάμματα: Τοποθετώντας το χνούδι σε χάρτινα ρολά από χαρτί υγείας και επικαλύπτοντάς το με λίγη βαζελίνη ή κερί, δημιουργείται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προσάναμμα για το τζάκι ή τη σόμπα.

Τοποθετώντας το χνούδι σε χάρτινα ρολά από χαρτί υγείας και επικαλύπτοντάς το με λίγη βαζελίνη ή κερί, δημιουργείται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προσάναμμα για το τζάκι ή τη σόμπα. Αεροστόπ: Γεμίζοντας παλιές κάλτσες με χνούδι, δημιουργούνται πρόχειρα αεροστόπ για τις πόρτες. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ενεργειακών φορέων, η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση των απωλειών θέρμανσης, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 30% ετησίως.

Γεμίζοντας παλιές κάλτσες με χνούδι, δημιουργούνται πρόχειρα αεροστόπ για τις πόρτες. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ενεργειακών φορέων, η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση των απωλειών θέρμανσης, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 30% ετησίως. Προστασία γλαστρών και συσκευασία: Χρησιμοποιείται στον πυθμένα των γλαστρών για τη συγκράτηση του χώματος και τη μόνωση των ριζών το χειμώνα, αλλά και ως προστατευτικό υλικό συσκευασίας για εύθραυστα αντικείμενα.

Σημειώνεται πως ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου είναι καθοριστικός για την ασφάλεια του σπιτιού. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας των ΗΠΑ (NFPA), η παράλειψη καθαρισμού των χνουδιών αποτελεί την κύρια αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς σε στεγνωτήρια (29% των περιστατικών). Οι ειδικοί συνιστούν τον καθαρισμό του φίλτρου μετά από κάθε χρήση και τη βαθιά συντήρηση των αεραγωγών της συσκευής δύο φορές το χρόνο.

Οι περιορισμοί και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δεν είναι όλα τα χνούδια κατάλληλα για όλες τις χρήσεις. Χνούδια από συνθετικά υφάσματα ή ρούχα που έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικά και ειδικά μαντηλάκια στεγνωτηρίου περιέχουν μικροπλαστικά και χημικά κατάλοιπα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στο κομπόστ ή σε γλάστρες με βρώσιμα φυτά και λαχανικά.

Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψή τους στη φύση ως υλικό για τις φωλιές των πουλιών, καθώς η βροχή αλλοιώνει τη δομή τους προκαλώντας την κατάρρευση της φωλιάς, ενώ τα χημικά κατάλοιπα είναι τοξικά για την πανίδα.

Πηγή: The Coolist