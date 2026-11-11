Μην πετάτε τα χνούδια του στεγνωτηρίου: Πού χρησιμεύουν και γιατί πολλοί τα μαζεύουν

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 13:38
Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 13:33
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ: Προβληματισμός για την προτεινόμενη αύξηση 35,4% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 13:23
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους €75,6 εκατ. στο Κιλκίς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 12:49
WWF: Το Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών της Ναυτιλίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/11/2026 - 12:44
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 11:26
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία - Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 1,1 GW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:50
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 10:37
Ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Αττάλεια της Τουρκίας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις εργασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:13
HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:09
Φρ. Παρασύρης: Ασπίδα προστασίας με τροπολογία για το ρεύμα – Δεν θα γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τα Data Centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:07
Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 09:21
Ν. Ανδρουλάκης: Ποιο είναι το περιεχόμενο της ρηματικής διακοίνωσης της Γαλλίας; Το εγκρίνατε; Έγινε στο όνομα μας;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 08:54
Παπασταύρου: Η στρέβλωση της πραγματικότητας από την αντιπολίτευση για το καλώδιο GSI είναι εθνικά επιζήμια και πολιτικά μη υπεύθυνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 08:51
myΘέρμανση: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 08:33
Γιάννης Τριήρης: Όσο η κυβέρνηση λοιδορεί τις προτάσεις των άλλων, η ακρίβεια συνεχίζει να καλπάζει
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/11/2026 - 08:08
Ρεύμα: Στις 1,85 TWh οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου- Πώς επηρεάζουν τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 08:06
Πρίνος: Οι προτάσεις των μεγάλων ομίλων και του ΔΕΣΦΑ για την αποθήκευση CO₂
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 08:04
Μην πετάτε τα χνούδια του στεγνωτηρίου: Πού χρησιμεύουν και γιατί πολλοί τα μαζεύουν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 07:10
Aσφαλιστής προειδοποιεί: Ένα ακαθάριστο τζάκι μπορεί να σας στερήσει την αποζημίωση για φωτιά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 07:10
«Αυτό δεν το περίμενα»: Γιατί κρύωσε το σπίτι με τη νέα αντλία θερμότητας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 07:10
Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στην κοιτίδα του Ολυμπισμού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/11/2026 - 15:44
Schneider Electric, NVIDIA και HPE Ανακοινώνουν Στρατηγική Συνεργασία για την Επιτάχυνση της Φυσικής Τεχνητής Νοημοσύνης στις Βιομηχανίες Διεργασιών
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
10/11/2026 - 15:41
Μ. Χρυσοχοΐδης: Συστηματικές έρευνες για τις ρευματοκλοπές - Στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ και τα παράνομα σκραπατζίδικα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 15:12
Boυλή-Επιστημονική Υπηρεσία: Να εξαντλούνται όλα τα εναλλακτικά μέτρα πριν τη διακοπή ηλεκτροδότησης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:49
Χάρης Δούκας: Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου είναι ένα έργο με τεράστια σημασία που μπορεί να μειώσει τις τιμές του ρεύματος στην Κύπρο έως και 20%
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:38
Κ. Χατζηδάκης: Αν η Τουρκία ήταν ικανοποιημένη με τις εξελίξεις, δεν θα εξέδιδε αντί-NAVTEX
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 14:05
Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων στην Καλαμάτα: Πρωτοβουλία των Δήμων για το δημογραφικό
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/11/2026 - 13:49
ΥΠΕΝ: Ισχυρό διεθνές ενδιαφέρον για σεισμικές έρευνες στην Ελλάδα. Ακολουθεί η συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης από την ΕΔΕΥΕΠ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:58
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το GSI: Η χώρα μας εκχώρησε δικαιώματα άσκησης εθνικής πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/11/2026 - 12:19

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μην πετάτε τα χνούδια του στεγνωτηρίου: Πού χρησιμεύουν και γιατί πολλοί τα μαζεύουν

Μην πετάτε τα χνούδια του στεγνωτηρίου: Πού χρησιμεύουν και γιατί πολλοί τα μαζεύουν
Pexels
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 07:10
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Κάθε κύκλος στεγνώματος ρούχων αφήνει στο φίλτρο της συσκευής ένα στρώμα από γκρίζο χνούδι, το οποίο οι περισσότεροι καταναλωτές πετούν αμέσως στα σκουπίδια. Αυτό το φαινομενικά άχρηστο υπόλειμμα μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμο.

Το χνούδι που συγκεντρώνεται στο στεγνωτήριο αποτελεί ένα από τα πιο εύφλεκτα υλικά στο νοικοκυριό.

Αυτό το χαρακτηριστικό το καθιστά ιδανικό για εναλλακτικές χρήσεις, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες:

  • Αυτοσχέδια προσανάμματα: Τοποθετώντας το χνούδι σε χάρτινα ρολά από χαρτί υγείας και επικαλύπτοντάς το με λίγη βαζελίνη ή κερί, δημιουργείται ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό προσάναμμα για το τζάκι ή τη σόμπα.
  • Αεροστόπ: Γεμίζοντας παλιές κάλτσες με χνούδι, δημιουργούνται πρόχειρα αεροστόπ για τις πόρτες. Σύμφωνα με στοιχεία διεθνών ενεργειακών φορέων, η πρακτική αυτή συμβάλλει στη μείωση των απωλειών θέρμανσης, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να φτάσει έως και 30% ετησίως.
  • Προστασία γλαστρών και συσκευασία: Χρησιμοποιείται στον πυθμένα των γλαστρών για τη συγκράτηση του χώματος και τη μόνωση των ριζών το χειμώνα, αλλά και ως προστατευτικό υλικό συσκευασίας για εύθραυστα αντικείμενα.

Σημειώνεται πως ο τακτικός καθαρισμός του φίλτρου είναι καθοριστικός για την ασφάλεια του σπιτιού. Σύμφωνα με την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας των ΗΠΑ (NFPA), η παράλειψη καθαρισμού των χνουδιών αποτελεί την κύρια αιτία εκδήλωσης πυρκαγιάς σε στεγνωτήρια (29% των περιστατικών). Οι ειδικοί συνιστούν τον καθαρισμό του φίλτρου μετά από κάθε χρήση και τη βαθιά συντήρηση των αεραγωγών της συσκευής δύο φορές το χρόνο.

Οι περιορισμοί και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Δεν είναι όλα τα χνούδια κατάλληλα για όλες τις χρήσεις. Χνούδια από συνθετικά υφάσματα ή ρούχα που έχουν υποστεί επεξεργασία με μαλακτικά και ειδικά μαντηλάκια στεγνωτηρίου περιέχουν μικροπλαστικά και χημικά κατάλοιπα. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται στο κομπόστ ή σε γλάστρες με βρώσιμα φυτά και λαχανικά.

Επιπλέον, απαγορεύεται η απόρριψή τους στη φύση ως υλικό για τις φωλιές των πουλιών, καθώς η βροχή αλλοιώνει τη δομή τους προκαλώντας την κατάρρευση της φωλιάς, ενώ τα χημικά κατάλοιπα είναι τοξικά για την πανίδα.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 11/11/2026 - 09:31
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Aσφαλιστής προειδοποιεί: Ένα ακαθάριστο τζάκι μπορεί να σας στερήσει την αποζημίωση για φωτιά
Aσφαλιστής προειδοποιεί: Ένα ακαθάριστο τζάκι μπορεί να σας στερήσει την αποζημίωση για φωτιά 11 Νοεμβρίου 2026
myΘέρμανση: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης 11 Νοεμβρίου 2026
myΘέρμανση: Άνοιξε η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή αιτήσεων χορήγησης του επιδόματος θέρμανσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η φινλανδική πατέντα για να ζεστάνεις το δωμάτιο με ρεσώ: είναι viral, αλλά λειτουργεί;

Τα κρυφά ρίσκα της θέρμανσης: Γιατί τα αερόθερμα και οι σόμπες απαιτούν προσοχή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα κρυφά ρίσκα της θέρμανσης: Γιατί τα αερόθερμα και οι σόμπες απαιτούν προσοχή

Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πώς θα ζεστάνετε το υπνοδωμάτιο χωρίς κεντρική θέρμανση και έξτρα έξοδα

Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αντίο στα αερόθερμα: Η εναλλακτική χαμηλής κατανάλωσης που κερδίζει τα νοικοκυριά

5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

5 πράγματα που πρέπει να ελέγξετε πριν ανάψετε τη θέρμανση για πρώτη φορά

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Πώς να επιλέξετε το κατάλληλο σύστημα θέρμανσης με βάση το κόστος και την αποδοτικότητα