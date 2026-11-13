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Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη

Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 11:37
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Το Πολεμικό Ναυτικό των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) προσέκρουσε σήμερα σε νάρκη και σημειώθηκε έκρηξη στα στενά του Ορμούζ ενώ έπλεε σε μια «μη εγκεκριμένη και επικίνδυνη οδό», μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία του δεξαμενοπλοίου.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει χθες, Πέμπτη, πως τέσσερα πετρελαιοφόρα επλήγησαν από εκρήξεις στα στενά του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι τα πλοία αυτά είχαν αγνοήσει προειδοποιήσεις και είχαν εισέλθει σε περιοχές των στενών στις οποίες το Ιράν έχει απαγορεύσει την κυκλοφορία.

Τα δεξαμενόπλοια εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν επιθέσεις κατά μήκος των στενών, παρά την αύξηση της κυκλοφορίας και τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση στον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν, που έχουν ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών του πετρελαίου.

Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τις τελευταίες εβδομάδες τις ανακοινώσεις για πυρκαγιές ή εκρήξεις σε πλοία που προσκρούουν σε νάρκες στα στενά, ενώ η Ουάσινγκτον υποστηρίζει πως έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο μέρος αυτό το θαλάσσιο πέρασμα.

Τουλάχιστον 10 πλοία έχουν πληγεί τις 10 πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, έπειτα από 37 επιθέσεις τον Οκτώβριο, που είναι ο υψηλότερος μηνιαίος απολογισμός αφότου άρχισε η σύγκρουση στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δεδομένα από το Washington Institute for Near East Policy.

Εξάλλου στη διάρκεια της περασμένης νύκτας οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι οι δυνάμεις τους στοχοθέτησαν αμερικανικό σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης στο Μπαχρέιν. Ούτε το Μπαχρέιν ούτε οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την επίθεση.

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