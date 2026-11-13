Πρόγραμμα “Απόλλων”: Δυόμισι χρόνια μετά, η 2η φάση για τους Δήμους επανέρχεται ξανά χωρίς τους Δήμους στον σχεδιασμό

Ενημέρωση για την επανεξέταση της δεύτερης φάσης του Προγράμματος «Απόλλων», για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, με «νέα αρχιτεκτονική», ζητούν τέσσερις (4) Βουλευτές της Νέας Αριστεράς, με ερώτηση που κατέθεσαν, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας, Πέτης Πέρκα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον ενεργειακό Τύπο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκρίνει τη διαδικασία πρόσκλησης αντί διαγωνισμού για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και εξετάζει τη χρηματοδότηση από πόρους της ρήτρας διαφυγής, με το χαρτοφυλάκιο να κινείται σε ορισμένα σενάρια στα 300–340 MW.

Οι Βουλευτές σημειώνουν πως οι οριστικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν έως το τέλος του 2026 ενώ, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ανέφερε ότι ο επανασχεδιασμός θα αποτελέσει μέρος ενός ευρύτερου πακέτου για τους Δήμους. Ενώ γράφεται ότι το «πακέτο» θα περιλαμβάνει περίπου 50% επιδότηση για την εγκατάσταση μπαταριών και ένα ειδικό «μπλε» τιμολόγιο για τους ΟΤΑ, οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού παραμένουν άγνωστες.

Για του παραπάνω λόγους οι Βουλευτές της Νέας Αριστεράς ζητούν να μάθουν: ποια είναι η «νέα αρχιτεκτονική» της 2ης φάσης του Προγράμματος «Απόλλων», εάν θα χρηματοδοτούνται έργα ΑΠΕ ιδιοκτησίας των Δήμων και των ΔΕΥΑ, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων με πραγματική συμμετοχή τους, ή θα εξακολουθήσει να προωθείται η σύνδεση έργων ιδιωτών, σε ποιους απευθύνεται η πρόσκληση που προκρίνεται αντί του διαγωνισμού, με ποια κριτήρια επιλογής, και πώς διασφαλίζονται η διαφάνεια και η συμβατότητα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις, ποιο είναι το συνολικό ύψος και η πηγή χρηματοδότησης της 2ης φάσης, εάν θα διατηρηθεί ο εικονικός ταυτοχρονισμένος συμψηφισμός και, αν ναι, πώς θα καλυφθούν ανάγκες όπως ο οδοφωτισμός, ποιοι φορείς συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις που έχουν ξεκινήσει, εάν θα τεθεί το σχέδιο σε δημόσια διαβούλευση, καθώς και τι θα περιλαμβάνει το ειδικό «μπλε» τιμολόγιο για τους ΟΤΑ;

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης ΕΔΩ