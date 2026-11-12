Διεθνής Διάκριση για την Ελλάδα στη Διάσκεψη του ΟΗΕ COP31, στην Τουρκία

Αττάλεια, Τουρκία - Το ελληνικό έργο ' Passivistas: The Tavros Project ' βραβεύθηκε στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή ( COP31 ), στην Αττάλεια της Τουρκίας, καθώς αναδείχθηκε νικητής στην κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης των διεθνών βραβείων YeS Honor Awards .

Το 'Passivistas: The Tavros Project' αφορά την ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση μιας παλαιάς εργατικής πολυκατοικίας, με βάση το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, στην αθηναϊκή γειτονιά του Ταύρου. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία επιστημόνων, εθελοντών, κατοίκων, χορηγών και υποστηρικτών, και απέδειξε ότι οι ανακαινίσεις των παλαιών κατοικιών μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Το πρωτοποριακό αυτό έργο, όχι μόνο για τα ελληνικά αλλά και για τα διεθνή δεδομένα, βραβεύτηκε το 2025 από την Κομισιόν στα New European Bauhaus Prizes. Τα βραβεία YeS Honor Awards αποτελούν πρωτοβουλία της Τουρκίας, με την υποστήριξη και συντονισμό της Παγκόσμιας Συμμαχίας για τα Κτίρια και τις Κατασκευές (GlobalABC), που φιλοξενείται από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Η COP είναι η κορυφαία ετήσια σύνοδος των κρατών-μελών του ΟΗΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Φέτος, στην 31η COP, συμμετέχουν πάνω 190 χώρες με εθνικές αντιπροσωπείες, ενώ οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι πλησιάζουν τις 100.000 καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες διασκέψεις στην ιστορία του θεσμού. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, που εκπροσωπεί τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Δήλωση του προέδρου του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτιρίου, Στέφανου Παλλαντζά: «Αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση για εμάς, ένα έργο, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, να αναγνωρίζεται στη διεθνή σκηνή και να προβάλλεται ως παράδειγμα έμπρακτης κλιματικής δράσης. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει πώς η τεχνογνωσία και η δύναμη της συνεργασίας μπορούν να λειτουργήσουν μαζί για την υλοποίηση λύσεων με σημαντικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο».