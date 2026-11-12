Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια

Ποιος επωμίζεται το μεγαλύτερο κόστος της κλιματικής κρίσης; Και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της με τρόπο που να διασφαλίζει την κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων;

Με αφετηρία αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) διοργανώνει την ημερίδα «Climate Justice», την Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026, από τις 17:00 έως τις 21:00, στο Ωδείο Αθηνών (Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής).

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 75 χρόνια συνεχούς δράσης της ΕΕΠΦ και τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Κωνσταντίνου Αν. Τασούλα.

Η κλιματική κρίση δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Οι κοινωνικά και οικονομικά ευάλωτοι πληθυσμοί, οι περιοχές με περιορισμένους πόρους και οι κοινότητες που έχουν ήδη πληγεί από ακραία φαινόμενα υφίστανται δυσανάλογα τις συνέπειές της. Η κλιματική δικαιοσύνη αναδεικνύεται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της εποχής μας, συνδέοντας την προστασία του περιβάλλοντος με τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική συνοχή και τη δίκαιη πρόσβαση σε βασικούς φυσικούς πόρους.

Μέσα από τρεις θεματικές ενότητες, η ημερίδα φιλοδοξεί να ανοίξει έναν ουσιαστικό, διεπιστημονικό διάλογο, φέρνοντας κοντά επιστήμονες, εκπροσώπους θεσμικών φορέων, ερευνητές, νέους και την κοινωνία των πολιτών.

Η πρώτη θεματική ενότητα, «Κλιματική Δικαιοσύνη: Ποιος πληρώνει το τίμημα της κλιματικής κρίσης;», εξετάζει πώς η κλιματική κρίση συνδέεται με τις κοινωνικές ανισότητες και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από διαφορετικές οπτικές, αναδεικνύεται ο ρόλος της κλιματικής πολιτικής στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων και η ανάγκη για μια κοινωνικά δίκαιη μετάβαση, με ουσιαστική συμμετοχή των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή και το μέλλον τους. Στη συζήτηση συμμετέχουν ο Όθων Καμινιάρης, επιστημονικός συνεργάτης της Έδρας UNESCO για την Κλιματική Διπλωματία και εμπειρογνώμων στο Υπουργείο Εξωτερικών, η Χριστίνα Μαρούλη, καθηγήτρια Περιβαλλοντικών Σπουδών στο Deree – The American College of Greece, ο Γιώργος Βελεγράκης, επίκουρος καθηγητής Περιβαλλοντικής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, η Θεοδότα Νάντσου, επικεφαλής Πολιτικής του WWF Ελλάς, και η Βασιλική Βρετού, δικηγόρος στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη φωνή της νέας γενιάς, μέσα από παρεμβάσεις νέων του European Youth Parliament, οι οποίοι θα μοιραστούν τη δική τους άποψη για την κλιματική δικαιοσύνη και τις αποφάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης των ζητημάτων που αναδεικνύονται στην ημερίδα αποτελεί η Θεσσαλία, όπου οι καταστροφικές πλημμύρες έφεραν στο προσκήνιο τις αλληλένδετες προκλήσεις της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της αγροτικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και των επιπτώσεων στις τοπικές κοινωνίες. Στο fireside chat με θέμα «Η Θεσσαλία μετά την καταστροφή: Ύδατα, Καλλιέργειες και Πληθυσμιακές Μετατοπίσεις», ο Νικήτας Μυλόπουλος, διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα εξετάσει τις πολλαπλές συνέπειες των πλημμυρών και την ανάγκη για ανθεκτικό χωρικό σχεδιασμό.

Η δεύτερη θεματική ενότητα, «Νερό υπό Πίεση: Κλιματική Κρίση και Δίκαιη Πρόσβαση», εξετάζει τις προκλήσεις που δημιουργεί η κλιματική κρίση στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, αναδεικνύοντας την ανάγκη για βιώσιμες πολιτικές, αποτελεσματική διακυβέρνηση και ισότιμη πρόσβαση. Συμμετέχουν ο Κωνσταντίνος Νουτσόπουλος, Καθηγητής στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ο Ευθύμιος Λύτρας, αναπληρωτής Διευθυντής Στρατηγικής και Καινοτομίας της ΕΥΔΑΠ, η Παναγιώτα Πετρόγλου, δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω και ο Κωνσταντίνος Κομνηνός, διευθύνων σύμβουλος του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ». Τη συζήτηση συντονίζει ο Άγγελος Αλεξόπουλος (Το Βήμα).

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα κατέχει η παρουσίαση της έρευνας «Κλιματική Κρίση και Σπατάλη Τροφίμων στην Ελλάδα», που πραγματοποίησε η Metron Analysis για λογαριασμό της ΕΕΠΦ. Η έρευνα εξετάζει τις συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών ως προς τη σπατάλη τροφίμων, τους λόγους για τους οποίους τρόφιμα καταλήγουν στα απορρίμματα και τις αλλαγές στις σχετικές συμπεριφορές τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, διερευνά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά στην εξασφάλιση υγιεινής και θρεπτικής τροφής, αναδεικνύοντας τη διάσταση της επισιτιστικής ασφάλειας και της πρόσβασης σε ποιοτική διατροφή.

Η τρίτη θεματική ενότητα, «Επισιτιστική Δικαιοσύνη σε Συνθήκες Κλιματικής Κρίσης», εξετάζει τη σχέση της κλιματικής κρίσης με την παραγωγή, τη διανομή και την κατανάλωση τροφίμων. Στο επίκεντρο βρίσκονται η πρόσβαση όλων σε ποιοτική τροφή, ο περιορισμός της σπατάλης και η μετάβαση σε πιο ανθεκτικά και βιώσιμα αγροδιατροφικά συστήματα. Συμμετέχουν ο Δρ. Στέφανος Φωτίου, Ιδρυτής του FoodDiplomacy Network, Μέλος Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, συνιδρυτής και διευθυντής του οργανισμού «Μπορούμε» και ο Σωτήρης Τσουκαρέλης, πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Τα Ψηλά Βουνά». Τη συζήτηση συντονίζει η Καλλιρόη Πεπονή (CNN Greece).

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Η ημερίδα θα μεταδοθεί και μέσω live-streaming από το κανάλι YouTube της ΕΕΠΦ.

Διεύθυνση: Ωδείον Αθηνών (Αίθουσα Άρης Γαρουφαλής), Ρηγίλλης & Βασ.Γεωργίου Β΄ 17-19, Αθήνα 106 75 | Μετρό: Ευαγγελισμός