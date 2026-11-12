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Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
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Πέμπτη, 12/11/2026 - 12:20
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Καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων και τη διαχείριση κρίσεων



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων και Δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Ιωάννης Κωνσταντάτος, απηύθυνε χαιρετισμό στο IT4EST Replication Roadshow, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2026, στην Πανεπιστημιούπολη Καβάλας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην παρέμβασή του, παρουσίασε τον ρόλο και το έργο του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων, καθώς και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και της ανθεκτικότητας των Δήμων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της αξιοποίησης της τεχνολογίας και της επιστημονικής γνώσης στην πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με την υποστήριξη της MNLT Innovations, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου IT4EST – Interregional Tech for Forest Sustainability. Αντικείμενό της ήταν η παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων που συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των δασών, στην πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, καθώς και στην αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσιάστηκαν σύγχρονες εφαρμογές από εξειδικευμένους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν το BONPET, για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, η πλατφόρμα COncORDE, για την υποστήριξη της διαχείρισης κρίσεων, οι τεχνολογικές λύσεις της Arbonaut, για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών, καθώς και εργαλείο παρακολούθησης της δέσμευσης άνθρακα από τα δασικά οικοσυστήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε και το πρόγραμμα αποκατάστασης δασικών εκτάσεων μετά από καταστροφικά συμβάντα, με χαρακτηριστική μελέτη περίπτωσης τη Θάσο. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με επίδειξη του IT4EST Testbed και διαδραστικό εργαστήριο, δίνοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις εφαρμογές και να διερευνήσουν τις δυνατότητες αξιοποίησής τους στην πράξη.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κωνσταντάτος ανέφερε:

«Ήταν ιδιαίτερη τιμή για μένα να συμμετάσχω στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, έπειτα από την πρόσκληση του καθηγητή κ. Μιχάλη Χάλαρη.

Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων, το έργο και τις προτεραιότητές του σε εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του Δασαρχείου και άλλων φορέων της ευρύτερης περιοχής της Θράκης.

Το Δίκτυο διατηρεί σταθερή συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με κοινό προσανατολισμό την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, την αξιοποίηση της καινοτομίας και την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών προς όφελος των Δήμων.

Οι στόχοι του έργου IT4EST συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των Δήμων προϋποθέτει όχι μόνο επαρκείς υποδομές και ολοκληρωμένο σχεδιασμό πρόληψης και ετοιμότητας, αλλά και πρόσβαση σε σύγχρονα συστήματα έγκαιρης πληροφόρησης, τεχνολογικά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων και αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεργασίας. Η αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης και των νέων τεχνολογιών αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας των Δήμων και την αποτελεσματικότερη προστασία των τοπικών κοινωνιών».

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