Revoil: Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 έως 30.09.2026

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Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 11:25
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  • Σημαντική αύξηση των EBITDA κατά 34,89 % καθώς και των κερδών προ φόρων κατά 151,95 %
  • Κέρδη προ φόρων €5,89 εκ. από €2,34 εκ.
  • Άνοδος των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 9,94%

Ο Όμιλος REVOIL ενημερώνει το επενδυτικό κοινό σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών του μεγεθών που αφορούν στις επιδόσεις του κατά το τρίτο τρίμηνο της χρήσης του 2026 και συνολικά του εννεαμήνου.

Ο Όμιλος συνεχίζει την ανοδική του πορεία που ξεκίνησε από την αρχή του 2026 με τα κέρδη προ φόρων να κλείνουν στα €2,66 εκατ. το τρίτο τρίμηνο και €5,89 εκατ. συνολικά το εννεάμηνο καταγράφοντας μεγάλη αύξηση 135,74% και 151,95% αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2025 συνέπεια :

α) της βελτίωσης της εμπορικής δραστηριότητας της Μητρικής REVOIL με τη σημαντική αύξηση των πωλούμενων όγκων καυσίμων κατά 9,94% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό εννεάμηνο.

β) της συνεισφοράς της “ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΑΒΕΕ” κατά € 1,23 εκατ. η οποία ενσωματώθηκε στον Όμιλο τον Νοέμβριο του 2025 και κατά συνέπεια δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του 9μηνου 2025.

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Ανάλυση Κύκλου Εργασιών & Όγκου Πωλήσεων

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν στα € 798,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2026 από € 614 εκατ. το αντίστοιχο του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 30,07% λόγω της αύξησης των συνολικών πωλούμενων όγκων καυσίμων του Ομίλου καθώς και των υψηλότερων διεθνών τιμών των καυσίμων.

Σε επίπεδο μητρικής οι συνολικές πωλούμενες ποσότητες καυσίμων (βενζίνες, πετρέλαιο κίνησης, θέρμανσης, marine και λοιπά) τους πρώτους εννέα μήνες του 2026 ανήλθαν στα 638,19 εκατ. λίτρα έναντι 580,47 εκατ. λίτρα την αντίστοιχη περσινή περίοδο εμφανίζοντας αύξηση 9,94%.

Η άνοδος των συνολικών πωλούμενων όγκων οφείλεται κυρίως στην αύξηση των motorfuels κατά 9,47% και του marine κατά 35,4%.

Παράλληλα, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε από τις πωλήσεις ηλιακών θερμοσιφώνων της θυγατρικής ΜΑΛΤΕΖΟΣ, η οποία επωφελήθηκε από την υψηλή ζήτηση του κρατικού προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα».

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Επιδόσεις Πυλώνων Ανάπτυξης

Η δυναμική πορεία της μητρικής REVOIL και της ΜΑΛΤΕΖΟΣ αντιστάθμισε την προσωρινή κάμψη του τρίτου πυλώνα ανάπτυξης του Ομίλου, αυτού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η λειτουργική κερδοφορία των Α.Π.Ε. παρουσίασε μείωση κατά 35% (ήτοι κατά €308 χιλ.), λόγω των εκτεταμένων περικοπών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (curtailments) που επιβλήθηκαν από τον Διαχειριστή του Συστήματος κατά το ‘Α εξάμηνο της χρήσης, ως αποτέλεσμα της υπερπροσφοράς ισχύος και των μηδενικών/αρνητικών τιμών στην αγορά.

Στρατηγική και Εκτιμήσεις για το κλείσιμο του έτους

  • REVOIL (Μητρική): Συνεχίζει να έχει συνολικά καλύτερη πορεία από αυτή της Αγοράς, ανεβάζοντας τα μερίδιά της ενώ και η περίοδος θέρμανσης παρά τις συγκριτικά υψηλότερες τιμές εξελίσσεται ενθαρρυντικά.
  • ΜΑΛΤΕΖΟΣ: Οι προοπτικές παραμένουν εξαιρετικά ευνοϊκές, με έμφαση στην περαιτέρω διείσδυση στην εγχώρια αγορά και την υλοποίηση του πλάνου εξωστρέφειας και εξαγωγών.
  • Τομέας Α.Π.Ε.: Ο Όμιλος στοχεύει στην ανάκαμψη των εσόδων με τη σταδιακή αποκλιμάκωση των περικοπών και την πλήρη λειτουργία νέων έργων τους επόμενους μήνες (Αιολικό πάρκο 3 MW και Φωτοβολταϊκό πάρκο 6 MW).
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