Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες

Στόχος της ημερίδας είναι να διερευνηθεί και συζητηθεί η σημερινή κατάσταση και η μέχρι πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί πώς αυτές μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από άλλες πηγές ή χώρες. Ποιες είναι οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έως το 2030.

Πρόγραμμα