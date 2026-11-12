Στόχος της ημερίδας είναι να διερευνηθεί και συζητηθεί η σημερινή κατάσταση και η μέχρι πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί πώς αυτές μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από άλλες πηγές ή χώρες. Ποιες είναι οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έως το 2030.
Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες
Πέμπτη, 12/11/2026 - 15:07
Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 2:30 έως τις 7:30 μ.μ., στο Κεντρικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα), Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα