Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες

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Χ. Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη
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13/11/2026 - 15:48
ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/11/2026 - 15:28
Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της ΤΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:18
Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:05
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU
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13/11/2026 - 15:02
Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 14:48
Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ
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13/11/2026 - 11:58
Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη
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13/11/2026 - 11:37
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
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13/11/2026 - 10:39
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 09:24
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:00
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13/11/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: «Στο μάτι του κυκλώνα» το Μαξίμου
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Το λάθος που κάνουμε όλοι: Η ακριβή συσκευή που πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν από κάθε καταιγίδα
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Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες

Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 15:07
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Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, από τις 2:30 έως τις 7:30 μ.μ., στο Κεντρικό κτίριο Ακαδημίας Αθηνών (Ανατολική Αίθουσα), Πανεπιστημίου 28, στην Αθήνα

Στόχος της ημερίδας είναι να διερευνηθεί και συζητηθεί η σημερινή κατάσταση και η μέχρι πορεία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα και να εκτιμηθεί πώς αυτές μπορούν να μειώσουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από άλλες πηγές ή χώρες. Ποιες είναι οι τεχνικές, οικονομικές, θεσμικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προϋποθέσεις, και παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν έως το 2030.

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