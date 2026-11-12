Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια στις φλόγες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης

Δύο υπερδεξαμενόπλοια αχρηστεύθηκαν από ισχυρές εκρήξεις, αφού αγνόησαν προειδοποιήσεις να μην χρησιμοποιήσουν μια «μη εγκεκριμένη διαδρομή» στα Στενά του Ορμούζ χθες Τετάρτη το βράδυ, ανακοίνωσε σήμερα το Πολεμικό Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

«Την περασμένη νύκτα δύο παραβατικά πετρελαιοφόρα (...) είχαν ένα ατύχημα ακολουθώντας μια μη εγκεκριμένη οδό στο Στενό του Ορμούζ και ακινητοποιήθηκαν από μια βίαιη έκρηξη», ανέφεραν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους. Δεν έδωσαν πληροφορίες για το όνομα ή τη σημαία των δύο πλοίων.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο μετέδωσε πως η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού, από όπου πριν το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή διερχόταν το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων παγκοσμίως.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν αυξηθεί αυτού του είδους ανακοινώσεις από το Ιράν, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να δηλώνουν ότι πλοία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες αφού προσέκρουσαν σε θαλάσσιες νάρκες, ενώ η Ουάσινγκτον τονίζει ότι έχει αποναρκοθετήσει σε μεγάλο βαθμό το Στενό του Ορμούζ. Σε πολλές περιπτώσεις η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO έχει επισημάνει ότι τάνκερ έχουν πληγεί από άγνωστα βλήματα στο Στενό.

«Αυτά τα δύο υπερδεξαμενόπλοια μετέφεραν περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου», σημείωσαν οι Φρουροί. «Πλέον έχουν τυλιχθεί στις φλόγες εξαιτίας της τυφλής εμπιστοσύνης» στον αμερικανικό στρατό που θα τους προστάτευε, πρόσθεσαν.