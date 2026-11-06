ΑΠΕ: Χρεώσεις για τις ανεξέλεγκτες περικοπές- Τι προβλέπει απόφαση της ΡΑΑΕΥ

Νέους κανόνες για τις περικοπές παραγωγής από μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θεσπίζει η ΡΑΑΕΥ, προβλέποντας οικονομικές επιβαρύνσεις για τους παραγωγούς που περιορίζουν απότομα και χωρίς συντονισμό την ισχύ των σταθμών τους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τις συνθήκες της αγοράς

Οι χρεώσεις θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τη νέα μεθοδολογία, η οποία αποσκοπεί στην προστασία της ευστάθειας και της ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρικού συστήματος. Με απόφασή της, η ΡΑΑΕΥ ενέκρινε τη Μεθοδολογία Περιορισμών Μεταβολής της παραγωγής των ΑΠΕ που συνδέονται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθορίζοντας συγκεκριμένους κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο οι παραγωγοί μπορούν να μεταβάλλουν την ισχύ των μονάδων τους.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι η αυξανόμενη παρουσία μονάδων παραγωγής και φορτίων με δυνατότητα ταχείας μεταβολής της ισχύος, ιδιαίτερα σταθμών ΑΠΕ που λειτουργούν με μετατροπείς ισχύος, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη σταθερότητα της συχνότητας του συστήματος. Σύμφωνα με τον Διαχειριστή, τα δύο προηγούμενα χρόνια είχαν καταγραφεί περιπτώσεις κατά τις οποίες παραγωγοί ΑΠΕ περιόριζαν με δική τους πρωτοβουλία την παραγωγή τους, κυρίως όταν οι τιμές στην Αγορά Επόμενης Ημέρας ήταν μηδενικές ή αρνητικές.

Οι περικοπές αυτές πραγματοποιούνταν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, προκαλώντας απότομες μεταβολές στην ισχύ. Όπως είχε επισημάνει ο ΑΔΜΗΕ, τέτοιες μεταβολές μπορούσαν να έχουν αντίστοιχη επίδραση με πολλαπλές βλάβες σε κρίσιμα στοιχεία του συστήματος, οδηγώντας σε απρόβλεπτη απώλεια μεγάλης ποσότητας παραγωγής. Με τη νέα μεθοδολογία, οι παραγωγοί ΑΠΕ και οι εκπρόσωποι ιδιωτικών δικτύων Μέσης Τάσης που συνδέονται στο Σύστημα υποχρεούνται να μεταβάλλουν σταδιακά και γραμμικά την ενεργό ισχύ των σταθμών τους, όταν οι αλλαγές δεν προκύπτουν από εντολή του ΑΔΜΗΕ ή του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) που τους εκπροσωπεί.

Η μεταβολή θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε δέκα λεπτά, ξεκινώντας πέντε λεπτά πριν από την έναρξη κάθε Περιόδου Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, και να παραμένει εντός συγκεκριμένου ορίου ανοχής. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι περιορισμοί παραγωγής που επιβάλλονται με εντολή του ίδιου του ΑΔΜΗΕ. Παράλληλα, θεσπίζονται Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για όσους δεν τηρούν τους νέους κανόνες.

Ο ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους και, εφόσον διαπιστώνει ότι ένας σταθμός μεταβάλλει την παραγωγή του χωρίς σχετική εντολή και παραβιάζει την υποχρέωση γραμμικής μεταβολής, θα μπορεί να επιβάλλει τη σχετική χρέωση. Το ποσό θα υπολογίζεται με βάση την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού ή του ιδιωτικού δικτύου Μέσης Τάσης και τη μοναδιαία Χρέωση Μη Συμμόρφωσης.

Ωστόσο, το ακριβές ύψος της επιβάρυνσης δεν έχει ακόμη καθοριστεί, όπως και το επιτρεπόμενο όριο ανοχής κατά τη μεταβολή της παραγωγής. Τα δύο αυτά μεγέθη θα προσδιοριστούν με νεότερη απόφαση της ΡΑΑΕΥ, ύστερα από εισήγηση του ΑΔΜΗΕ. Για τον λόγο αυτό, η Ρυθμιστική Αρχή υποχρεώνει τον Διαχειριστή να υποβάλει εντός τριών μηνών από την έκδοση της απόφασης τις προτάσεις του τόσο για το όριο ανοχής όσο και για τη μοναδιαία χρέωση. Πρόκειται για το επόμενο βήμα που απαιτείται ώστε η νέα μεθοδολογία να μπορεί να εφαρμοστεί πλήρως.

Με το νέο πλαίσιο, οι απότομες και μη συντονισμένες περικοπές παραγωγής συνδέονται πλέον με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και οικονομικές συνέπειες για τους παραγωγούς. Ο κανόνας της δεκάλεπτης γραμμικής μεταβολής τίθεται σε ισχύ ως βασική υποχρέωση για τις αυτόβουλες αλλαγές στην παραγωγή, ενώ το ύψος των χρεώσεων που θα επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασής του θα καθοριστεί στο επόμενο στάδιο.