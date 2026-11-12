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Κλείνετε τη θέρμανση στα άδεια δωμάτια; Γιατί αυτή η τακτική αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος

Κλείνετε τη θέρμανση στα άδεια δωμάτια; Γιατί αυτή η τακτική αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος
Pexels
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 06:48
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Οι ειδικοί στα συστήματα HVAC προειδοποιούν ότι το κλείσιμο των αεραγωγών στα άδεια δωμάτια όχι μόνο δεν εξοικονομεί ενέργεια, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση, σοβαρές βλάβες στον εξοπλισμό και απώλεια θερμότητας.

Η λογική φαίνεται απλή: λιγότερα τετραγωνικά μέτρα προς θέρμανση σημαίνουν λιγότερη κατανάλωση ενέργειας. Εντούτοις, ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης δεν είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μεμονωμένα ανά δωμάτιο. Όπως εξηγούν πιστοποιημένοι τεχνικοί HVAC, το σφράγισμα ενός αεραγωγού δημιουργεί ανισορροπία στο σύστημα, αναγκάζοντάς το να εργαστεί πιο σκληρά αντί να εξοικονομήσει χρήματα.

Όταν κλείνετε ένα στόμιο, ο θερμός αέρας δεν ανακατευθύνεται αυτόματα στους υπόλοιπους χώρους. Αντίθετα, η κεντρική μονάδα συνεχίζει να διοχετεύει την ίδια ποσότητα αέρα, προκαλώντας επικίνδυνη συσσώρευση πίεσης στο δίκτυο των αεραγωγών.

Η αυξημένη αυτή στατική πίεση επιφέρει δύο βασικά αρνητικά αποτελέσματα:

  • Αύξηση της κατανάλωσης: Ο ανεμιστήρας του συστήματος πιέζεται υπερβολικά για να διατηρήσει τη ροή, καταναλώνοντας περισσότερο ρεύμα.
  • Διαρροές στις σωληνώσεις: Επειδή οι αεραγωγοί στα περισσότερα σπίτια δεν είναι απόλυτα στεγανοποιημένοι, η υψηλή πίεση διοχετεύει μέρος του θερμού αέρα - τον οποίο έχετε ήδη πληρώσει - σε μη θερμαινόμενους χώρους, όπως η σοφίτα, το υπόγειο ή το εσωτερικό των τοίχων.

Παράλληλα, η μειωμένη ροή αέρα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ίδια τη μονάδα θέρμανσης. Όταν δεν απομακρύνεται η απαιτούμενη ποσότητα θερμότητας από το σύστημα, ο εναλλάκτης θερμότητας κινδυνεύει να υπερθερμανθεί και να ραγίσει, επιτρέποντας την εισροή επικίνδυνων αερίων καύσης στον αέρα του σπιτιού.

Η μόνη περίπτωση στην οποία το κλείσιμο δωματίων είναι αποτελεσματικό είναι όταν το σπίτι διαθέτει σύστημα ζωνών, το οποίο διαχειρίζεται ανεξάρτητα τη θερμοκρασία κάθε χώρου.

Για όλα τα υπόλοιπα νοικοκυριά, οι ειδικοί προτείνουν εναλλακτικές μεθόδους εξοικονόμησης:

  • Τακτική συντήρηση του συστήματος από επαγγελματίες.
  • Χρήση έξυπνου θερμοστάτη.
  • Στεγανοποίηση των απωλειών γύρω από παράθυρα και πόρτες.
  • Μείωση της ρύθμισης του θερμοστάτη κατά 2-3 βαθμούς κατά τη διάρκεια του ύπνου ή όταν το σπίτι είναι άδειο.

Αντί για εικασίες και τυχαίες ρυθμίσεις, η συμβουλή ενός πιστοποιημένου τεχνικού παραμένει η ασφαλέστερη οδός για τη σωστή και οικονομική λειτουργία της θέρμανσης.

Πηγή: The Coolist

Τελευταία τροποποίηση στις 12/11/2026 - 06:48
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