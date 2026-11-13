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Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις

Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 15:05
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Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να ανεχθεί παρεμβάσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου έστειλε από το Ιρακινό Κουρδιστάν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, τονίζοντας ότι το έργο προχωρά και ότι η ελληνική πλευρά έχει ήδη χορηγήσει την άδεια στο πλοίο για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου.

Σε συνέντευξή του στο πλαίσιο του Slemani Strategic Forum στη Σουλεϊμανίγια, ο κ. Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις τουρκικές παρεμβάσεις που είχαν σημειωθεί στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας τον χαρακτήρα του έργου Great Sea Interconnector (GSI).

«Έχουμε καταστήσει σαφές ότι το έργο αυτό είναι ευρωπαϊκής σημασίας και ότι δεν πρόκειται να ανεχθούμε την παρέμβαση στο συγκεκριμένο ζήτημα», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες τουρκικές κινήσεις σε βάρος του πλοίου που συμμετέχει στις εργασίες της ηλεκτρικής διασύνδεσης, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ελλάδα έχει χορηγήσει στο πλοίο την άδεια για τη διεξαγωγή ερευνών και την πόντιση του καλωδίου», προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «το έργο προχωρά».

Ο κ. Ο Γεραπετρίτης επισήμανε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αποτελεί έργο θεμελιώδους σημασίας για την Ευρώπη, καθώς προβλέπεται να συνδέσει την Ελλάδα με την Κύπρο και, στο επόμενο στάδιο, με τη Μέση Ανατολή.

Σημείωσε ότι η υλοποίησή του θα συμβάλει στον περιορισμό της υπερβολικής ενεργειακής εξάρτησης, τονίζοντας ότι η σημασία του εκτείνεται πέρα ​​από την Ελλάδα και την Κύπρο, στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Μεσόγειος διαθέτει ήδη μεγάλο αριθμό ενεργειακών διασυνδέσεων και ότι, παρά τις διεκδικήσεις που προβάλλουν διάφορα κράτη, δεν υπάρχει λόγος αντιπαράθεσης για τέτοιου είδους έργα.

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα - Chevron, Exxon και Κάθετος Διάδρομος

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Εξωτερικών στην ενίσχυση του ενεργειακού ρόλου της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει εξελιχθεί σε ενεργειακό κόμβο μέσω αγωγών, ηλεκτρικών διασυνδέσεων και του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος αναπτύσσεται σε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες.

Αναφέρθηκε επίσης στα έργα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων νοτίως της Κρήτης, με τη συμμετοχή της Chevron και της Exxon, καθώς και στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου, μέσω του έργου GREGY.

Όπως εξηγήθηκε, ο στόχος είναι η μεταφορά πράσινης ενέργειας μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, προκειμένου να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και να περιοριστούν οι εξαρτήσεις από τρίτες χώρες.

Ο κ. Ο Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στην προηγούμενη υπερβολική ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία, τονίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να αναπτύξουν περαιτέρω τις ενεργειακές τους υποδομές και τις μεταξύ τους διασυνδέσεις.

Για τις σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι βρίσκονται στο απόγειό τους, επισημαίνοντας τη στενή συνεργασία των δύο χωρών σε περιφερειακά και διεθνή ζητήματα.

Αναφέρθηκε στην πρόσφατη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στις συνομιλίες που είχαν, οι δύο χαρακτήρισαν ιδιαίτερα εποικοδομητικές και παραγωγικές.

«Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν πρόκειται να επηρεάσουν με κανέναν τρόπο αυτή τη σχέση», υπογράμμισε, τονίζοντας ότι οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί υπερβαίνουν τους εκλογικούς κύκλους.

Επισήμανε ακόμη τον ρόλο της ελληνοαμερικανικής ομογένειας και την παρουσία σημαντικού αριθμού Αμερικανών βουλευτών και γερουσιαστών ελληνικής καταγωγής, ενώ αναφέρθηκε στις αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλάδα και στις προσπάθειες περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας.

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