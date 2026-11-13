ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χ. Θεοχάρης: Ο Κάθετος Διάδρομος Φυσικού Αερίου ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 16:10
ΣΥΦΩΕΛ: «Ανάσα» χρόνου για τους αγρότες που διαθέτουν σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 15:48
ΥΠΕΝ: Επιταχύνεται η ανάπτυξη της αποθήκευσης ενέργειας – Ανοίγει ο δρόμος για έργα ισχύος 4.700 MW
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
13/11/2026 - 15:28
Κυρ. Μητσοτάκης: Στόχος μας τα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να είναι εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της ΤΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:18
Γιώργος Γεραπετρίτης: Το έργο προχωρά – Δεν θα ανεχθούμε τουρκικές παρεμβάσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 15:05
Η Εθνική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ενισχύουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο του InvestEU
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 15:02
Δίκτυο Ενεργειακής Πολιτικής ΚοιΝΣεπ: Αποδοχή και αναγνώριση των προτάσεών στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμού της αγοράς ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 14:48
Παράταση προθεσμίας για συμμέτοχη στον κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών για τη διαιτησία που οργανώνεται στη ΡΑΑΕΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
13/11/2026 - 12:57
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ-DG COMP στις Βρυξέλλες: Στην ελληνική κυβέρνηση η ευθύνη για λύσεις στην κρίση των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 11:58
Δεξαμενόπλοιο με LNG προσέκρουσε σε νάρκη στο Ορμούζ και σημειώθηκε έκρηξη
ΚΟΣΜΟΣ
13/11/2026 - 11:37
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 10:39
Πρόγραμμα “Απόλλων”: Δυόμισι χρόνια μετά, η 2η φάση για τους Δήμους επανέρχεται ξανά χωρίς τους Δήμους στον σχεδιασμό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:56
Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 09:24
Κυριάκος Μητσοτάκης από το Δουβλίνο: Η μείωση του ενεργειακού κόστους είναι κοινή ανησυχία των χωρών της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 09:00
Σταύρος Παπασταύρου στην COP31: Η Ελλάδα πρωτοπόρος στην Ευρώπη – Το 2027 θα προστατεύει το 35% των θαλασσών της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/11/2026 - 08:31
Γιάννης Τριήρης: «Στο μάτι του κυκλώνα» το Μαξίμου
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
13/11/2026 - 08:23
HELLENiQ ENERGY: Σχέδια για νέες εξαγορές και επενδύσεις – Στο ραντάρ τα Βαλκάνια
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/11/2026 - 08:18
ΙΟΒΕ: Μεγάλο επενδυτικό κενό στην ελληνική βιομηχανία- Στο 13,9% έναντι 22,6% στην ΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 08:15
Γιατί αργούν να στεγνώσουν τα ρούχα στο στεγνωτήριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Παγκόσμια στροφή στα φωτοβολταϊκά στέγης - Πώς απαντούν οι χώρες στην ενεργειακή ακρίβεια
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
13/11/2026 - 06:46
Το λάθος που κάνουμε όλοι: Η ακριβή συσκευή που πρέπει να βγάζουμε από την πρίζα πριν από κάθε καταιγίδα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/11/2026 - 06:46
Προσωρινή διακοπή πρόσβασης στην εφαρμογή Υποβολής Αιτήσεων στο Πρωτόκολλο ΔΑΠΕΕΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 15:41
Η σημασία των ΑΠΕ στην ενεργειακή ανεξαρτησία της χώρας: προϋποθέσεις και δυνατότητες
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 15:07
Διεθνής Διάκριση για την Ελλάδα στη Διάσκεψη του ΟΗΕ COP31, στην Τουρκία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 14:41
Ορμούζ: Δύο δεξαμενόπλοια στις φλόγες, σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης
ΚΟΣΜΟΣ
12/11/2026 - 14:05
Κ. Χατζηδάκης: Με λιγνίτη και χωρίς ΑΠΕ θα πληρώναμε 7 δισ. ευρώ παραπάνω για ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 14:01
Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil

Εγκαινιάστηκε ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός Αγίων Θεοδώρων, δωρεά του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος και της Motor Oil
Newsroom
Παρασκευή, 13/11/2026 - 09:24
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίων Θεοδώρων, παρουσία, μεταξύ άλλων, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένας Σούκουλη-Βιλιάλη, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας Σωτηρίου Μουρίκη, των Δημάρχων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργου Γκιώνη και Κορινθίων Νίκου Σταυρέλη, και του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Παύλου, καθώς και εκπροσώπων του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, της Motor Oil και της τοπικής κοινωνίας.

Ο σταθμός, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του, έχει δυναμικότητα φιλοξενίας 70 παιδιών και διαθέτει σύγχρονους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Το κτίριο είναι ενεργειακής κλάσης Α+ και σχεδιάστηκε με έμφαση στην ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και τις ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών της περιοχής.

Το έργο έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για τη σχέση της οικογένειας Βαρδινογιάννη και της Motor Oil με τους Αγίους Θεοδώρους. Το 1976, ο Βαρδής και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη εγκαινίασαν τη νέα πτέρυγα του Δημοτικού Σχολείου Αγίων Θεοδώρων, στη μνήμη του Νίκου Βαρδινογιάννη. Σήμερα, ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός συνεχίζει αυτή τη διαχρονική παρουσία στην περιοχή.

Ο Αντιπρόεδρος της Motor Oil, κ. Γιώργος Προυσανίδης, δήλωσε:

«Δύο χρόνια μετά την απώλεια του Βαρδή Βαρδινογιάννη, το όραμά του παραμένει ζωντανό μέσα από έργα που ενισχύουν την τοπική κοινωνία και δημιουργούν προοπτική για τις επόμενες γενιές.

Σήμερα, ο Όμιλος Motor Oil εγκαινιάζει τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αγίων Θεοδώρων, αφιερωμένο στη μνήμη του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Ένα έργο που συνδέει το χθες με το αύριο και εκφράζει τη διαχρονική μας δέσμευση να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους και τις οικογένειες του τόπου μας

Η Πρόεδρος του Βαρδινογιάννειου Ιδρύματος, κα. Μ. Θεοδωρουλάκη, ανέφερε:

«Η σημερινή πρωτοβουλία είναι μια επένδυση στο μέλλον. Το Βαρδινογιάννειο Ίδρυμα και η Motor Oil υλοποιούν από κοινού έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα και ενισχύουν τις υποδομές της τοπικής κοινωνίας.

Από το νερό και την Υγεία μέχρι την Πολιτική Προστασία και τη στήριξη των οικογενειών, δημιουργούμε έργα με αξία για τις επόμενες γενιές. Μαζί συνεχίζουμε.»

Ο νέος Βρεφονηπιακός Σταθμός εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα έργων κοινής ωφέλειας και υποδομών ύψους 50 εκατ. ευρώ για τις τοπικές κοινωνίες των Δήμων Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και Κορινθίων.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΙΟΒΕ: Μεγάλο επενδυτικό κενό στην ελληνική βιομηχανία- Στο 13,9% έναντι 22,6% στην ΕΕ
ΙΟΒΕ: Μεγάλο επενδυτικό κενό στην ελληνική βιομηχανία- Στο 13,9% έναντι 22,6% στην ΕΕ 13 Νοεμβρίου 2026
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα 13 Νοεμβρίου 2026
Ελληνικό Περίπτερο ENLIT 2026: Στο επίκεντρο οι διεθνείς ηλεκτρικές διασυνδέσεις και τα υπεράκτια αιολικά πάρκα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το incharge και η Ayvens κάνουν την ηλεκτροκίνηση ακόμα πιο προσιτή: 50% έκπτωση στη φόρτιση για 1 χρόνο με το νέο Toyota C-HR+

Motor Oil: Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil: Απόφαση για τη διανομή προσωρινού μερίσματος

Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Motor Oil και Γιατροί του Κόσμου: Η φροντίδα φτάνει εκεί όπου υπάρχει ανάγκη

Η Motor Oil Στηρίζει τις Δωρεάν Σχολικές Επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&amp;Ε Γουλανδρή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η Motor Oil Στηρίζει τις Δωρεάν Σχολικές Επισκέψεις στο Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Γνωστοποιήθηκε η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της ENACT από θυγατρική της Motor Oil

Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκαινιάζεται σήμερα από τον πρωθυπουργό το νέο έξυπνο κτίριο του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»