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Ν. Φορισιέ (Γάλλος ΑΝΥΠΕΞ): Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 09:36
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Επίσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιεί σήμερα ο Γάλλος αναπληρωτής υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών, αρμόδιος για το Εξωτερικό Εμπόριο και την Ελκυστικότητα, Νικολά Φορισιέ, προκειμένου να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές και επιχειρήσεις τις προοπτικές οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η επίσκεψη αυτή θα εστιάσει κυρίως στον τομέα της ενέργειας, όπως εξηγεί ο κ. Φορισιέ σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, καθώς έχει διπλό στόχο, αφενός μεν την εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα και αφετέρου την εξερεύνηση των δυνατοτήτων εφοδιασμού διυλισμένων προϊόντων από τη χώρα μας.

Επιπλέον, ο Γάλλος υπουργός τονίζει ότι η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Γαλλίας και συνολικά της Ευρώπης, προειδοποιεί ότι οι εξαρτήσεις από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων και πρώτων υλών «υπονομεύουν την κυριαρχία, την οικονομία και την ασφάλειά μας» και, υπεραμύνεται της επιτάχυνσης της ανάπτυξης τοπικά παραγόμενης ενέργειας χαμηλού κόστους, χωρίς εκπομπές άνθρακα. Κάτι που, όπως υπογραμμίζει, προϋποθέτει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και επενδύσεις στην αποθήκευση, στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και σε ελεγχόμενες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, όπως η πυρηνική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμία και η βιομάζα.

Μάλιστα, στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, χαρακτηρίζει την Ελλάδα ως έναν «βασικό εταίρο σε αυτό το σχέδιο» .

«Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέες δυνατότητες συμπράξεων»

«Η επίσκεψή μου στην Αθήνα εντάσσεται τόσο στο πλαίσιο της αποστολής που μου ανέθεσε ο Γάλλος πρωθυπουργός αναφορικά με την εξασφάλιση και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού ανεφοδιασμού της Γαλλίας, όσο και των όσων συμφωνήθηκαν κατά την επίσκεψη του Προέδρου της γαλλικής Δημοκρατίας τον περασμένο Απρίλιο», σημειώνει ο κ. Φορισιέ στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Και αμέσως προσθέτει:

«Ο στόχος μας είναι διπλός: αφενός η εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας με την Ελλάδα, βάσει και της ενισχυμένης στρατηγικής σχέσης που ενώνει τις δύο χώρες, και αφετέρου, η εξερεύνηση των δυνατοτήτων εφοδιασμού διυλισμένων προϊόντων από την Ελλάδα, στη συγκυρία της ενεργειακής κρίσης που βιώνουμε».

«Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα της Γαλλίας και συνολικά της Ευρώπης», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών και, συνεχίζοντας τον συλλογισμό του και αναφερόμενος στο ρευστό παγκόσμιο περιβάλλον, αλλά και στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, προσθέτει: «Οι γεωπολιτικές κρίσεις μας θυμίζουν ότι οι εξαρτήσεις μας από τις εισαγωγές υδρογονανθράκων και πρώτων υλών υπονομεύουν την κυριαρχία, την οικονομία και την ασφάλειά μας».

«Επιπρόσθετα, πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη τοπικά παραγόμενης ενέργειας χαμηλού κόστους, χωρίς εκπομπές άνθρακα. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη των ΑΠΕ, αλλά και επενδύσεις στην αποθήκευση, στα δίκτυα, στις διασυνδέσεις και σε ελεγχόμενες μορφές ηλεκτροπαραγωγής, όπως η πυρηνική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η γεωθερμία και η βιομάζα», αναφέρει στη δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Η Ελλάδα είναι ένας βασικός εταίρος σε αυτό το σχέδιο. Οι γαλλικές εταιρείες επενδύουν πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ανυπομονώ να εξερευνήσω νέες δυνατότητες συμπράξεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου», υπογραμμίζει, καταλήγοντας ο κ. Φορισιέ.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αθήνα, ο Γάλλος υπουργός θα έχει συναντήσεις με μέλη της κυβέρνησης, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα συναντηθεί με στελέχη επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας, θα επισκεφτεί εγκαταστάσεις επιχειρήσεων, και θα συναντηθεί, επίσης, με εκπροσώπους της γαλλικής επιχειρηματικής κοινότητας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, προκειμένου «να συζητήσουν σχετικά με τις δραστηριότητες των γαλλικών επιχειρήσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους στην ελληνική αγορά».

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