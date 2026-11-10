Το συχνό λάθος στην τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ στα καλοριφέρ

Η τοποθέτηση ανακλαστικών πάνελ πίσω από τα σώματα θέρμανσης αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης για τα νοικοκυριά.

Όταν ένα σώμα καλοριφέρ βρίσκεται σε εξωτερικό τοίχο, χάνει σημαντικό μέρος της θερμότητάς του. Συγκεκριμένα έως και το 40% της θερμικής ισχύος του απορροφάται από τον τοίχο, ενώ σε μη μονωμένες τοιχοποιίες η θερμότητα αυτή απλώς δραπετεύει στο περιβάλλον.

Ένα ανακλαστικό φύλλο στο κενό μεταξύ τοίχου και σώματος παρεμβάλλεται για να ανακόψει αυτή την απώλεια.

Επιστημονικές δοκιμές επιβεβαιώνουν ότι η απώλεια θερμότητας από τον τοίχο μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερο από 70%, προσφέροντας εξοικονόμηση ενέργειας στο δωμάτιο που φτάνει το 6%.

Ποια είναι η σωστή πλευρά

Ο βασικός κανόνας είναι απλός: η ανακλαστική επιφάνεια πρέπει να «κοιτάζει» προς το σώμα του καλοριφέρ και το εσωτερικό του δωματίου, ποτέ προς τον τοίχο. Η θερμική ακτινοβολία ανακλάται μόνο όταν συναντά την κατάλληλη επιφάνεια. Εάν το πάνελ τοποθετηθεί ανάποδα, λειτουργεί απλώς ως ένα αδιάφορο υπόστρωμα χωρίς καμία ανακλαστική ικανότητα.

Στα κοινά φύλλα αλουμινίου, η γυαλιστερή πλευρά πρέπει να βλέπει προς τα εμπρός (προς το καλοριφέρ), ενώ η πλευρά με εκτυπώσεις, λογότυπα ή κόλλα τοποθετείται προς τον τοίχο. Σε ορισμένα εξειδικευμένα προϊόντα με ματ επίστρωση, οι κατασκευαστές ορίζουν τη ματ πλευρά ως ανακλαστική. Επομένως, ο καθολικός κανόνας επιτάσσει: η πλευρά που ορίζει ο κατασκευαστής ως ανακλαστική κοιτάζει πάντα το σώμα θέρμανσης, ενώ τα λογότυπα κοιτάζουν πάντα τον τοίχο.

Βασικές οδηγίες σωστής εγκατάστασης

Επιλογή τοίχου: Τοποθετήστε πάνελ μόνο σε σώματα που βρίσκονται σε εξωτερικούς, ελλιπώς μονωμένους τοίχους. Σε εσωτερικούς ή καλά μονωμένους τοίχους, το όφελος είναι ελάχιστο.

Διατήρηση κενού μεταξύ πάνελ και τοίχου: Το πάνελ πρέπει να αναρτάται στον αέρα και να μην κολλάται στον τοίχο. Η κυκλοφορία του αέρα εμποδίζει τη συγκέντρωση υγρασίας και τη δημιουργία μούχλας.

Σωστό μέγεθος: Κόψτε το φύλλο ελαφρώς μικρότερο από το σώμα ώστε να μην εμποδίζεται η ροή του αέρα.

Αποφυγή αλουμινόχαρτου κουζίνας: Το οικιακό αλουμινόχαρτο οξειδώνεται γρήγορα και χάνει την ανακλαστικότητά του μέσα σε μία σεζόν.

Ένα σωστά τοποθετημένο ανακλαστικό πάνελ αποσβένει το κόστος αγοράς του εντός της πρώτης περιόδου θέρμανσης, προσφέροντας σταθερή εξοικονόμηση για τα επόμενα χρόνια.

Πηγή: The Coolist