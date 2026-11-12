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nvisionist: AI-Native Υπεροχή και Dual-Use Καινοτομία στο Defence Tech Summit 2026

nvisionist: AI-Native Υπεροχή και Dual-Use Καινοτομία στο Defence Tech Summit 2026
Newsroom
Πέμπτη, 12/11/2026 - 09:55
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Δυναμική παρουσία, που προσέλκυσε έντονο ενδιαφέρον, πραγματοποίησε η nvisionist, η διεθνώς πολυβραβευμένη ελληνική AI-native DeepTech scale-up εταιρεία, στο Defence Tech Summit 2026, που διεξήχθη στις 10 Νοεμβρίου 2026 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ως Επίσημος Χορηγός του Συνεδρίου, η nvisionist ανέδειξε τις δυνατότητες αξιοποίησης της πρωτογενούς τεχνολογίας αιχμής τόσο στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, όσο και στην κάλυψη κρίσιμων αναγκών των σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο του Defence Tech Summit 2026, ο Πρόεδρος και CEO της nvisionist, Βασίλης Ορφανός, συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο fireside chat με θέμα «Τεχνολογίες διττής χρήσης: Από την άμυνα στην καθημερινότητα», υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Δημήτρη Μαλλά.

Από την Πράσινη Ενέργεια στην Άμυνα: Η Φυσική Εξέλιξη ενός AI-Native Πυρήνα

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο κ. Ορφανός ανέδειξε ότι η μετάβαση της εταιρείας στον χώρο της άμυνας δεν αποτέλεσε μια συγκυριακή επιλογή, αλλά τη φυσική μετεξέλιξη της τεχνολογικής της υπεροχής: «Ξεκινήσαμε να λύσουμε ένα πολύ μεγάλο, παγκόσμιο πρόβλημα της αιολικής ενέργειας, την πρόσκρουση πτηνών στις ανεμογεννήτριες, δημιουργώντας το nvbird®, το οποίο σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αγορά. Έχοντας αναπτύξει μια ισχυρή σουίτα AI-native προϊόντων που δίνουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα, όπως το nvFirePro® για την αυτόνομη πυρανίχνευση με drones, το nv3Dmap και το nvSmartCheck με κάμερες 360 μοιρών και τρισδιάστατη απεικόνιση LiDAR, η εξέλιξη της εταιρείας ήρθε φυσικά σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε Defense Tech».

Bastion AI: Η Νέα Γενιά Αυτόνομης Επιτήρησης Συνόρων και Κρίσιμων Υποδομών

Παρουσιάζοντας την ωριμότητα των εφαρμογών της nvisionist στην πολιτική προστασία και την άμυνα, ο κ. Ορφανός στάθηκε ιδιαίτερα στο Bastion AI, την προηγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης για την επιτήρηση συνόρων και κρίσιμων υποδομών, που προσφέρει πλήρη κυριαρχία δεδομένων (Full Data Sovereignty) και αυτόνομη λειτουργία Edge AI χωρίς εξάρτηση από cloud. Συνδυάζοντας 3D radar, ηλεκτροοπτικούς/θερμικούς αισθητήρες (EO/IR) και τοπική επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, το Bastion AI επιτηρεί περιμέτρους, σύνορα, λιμάνια και ενεργειακές υποδομές σε ακτίνα έως και 20 χιλιομέτρων, εντοπίζει απειλές C-UAS (anti-drone) και αποστέλλει αυτόνομα drones για άμεση επιβεβαίωση στόχων.

Το Πρώτο Ελληνικό Αυτόνομο USV και η Διεθνής Απήχηση

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη στρατηγική βιομηχανική σύμπραξη με την Technohull, η οποία οδήγησε στη δημιουργία του πρώτου ελληνικού αυτόνομου σκάφους επιφανείας (USV): «Συνεργαζόμαστε με την Technohull, μια κορυφαία ελληνική εταιρεία με παγκόσμια ακτινοβολία στη ναυπηγική. Ενσωματώνοντας τη δική μας τεχνογνωσία στο AI, το Edge AI και το Computer Vision, καταφέραμε μέσα σε ενάμιση χρόνο να αναπτύξουμε το πρώτο ελληνικό USV, το οποίο δοκιμάστηκε επιτυχώς στη θάλασσα πολύ πρόσφατα. Λειτουργεί πλήρως αυτόνομα, λαμβάνοντας αποφάσεις τοπικά με Edge AI και πάντα υπό ανθρώπινη επίβλεψη», τόνισε ο κ. Ορφανός, προσθέτοντας ότι η εταιρεία διαθέτει ήδη πολυετή διεθνή εμπειρία στην ενσωμάτωση λογισμικού Edge AI σε μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα (RUAVs) και εκτεταμένες δοκιμές πεδίου. «Μπορείς να κατασκευάσεις ό,τι απαιτούν οι σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις, αρκεί να υπάρχει πρόσβαση σε θεσμοθετημένα πεδία δοκιμών. Η εμπειρία από το μέτωπο της Ουκρανίας ανέδειξε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι στην άμυνα δεν υπάρχει περιθώριο για εξαρτήσεις από τρίτους. Είναι κρίσιμο να εμπιστευτούμε τις ελληνικές εταιρείες, ώστε η τεχνογνωσία, τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας και η προστιθέμενη αξία να παραμένουν στην Ελλάδα», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Ορφανός απηύθυνε ένα ισχυρό κάλεσμα προς το εγχώριο τεχνολογικό οικοσύστημα: «Το Defense Tech δεν χωράει ημιμέτρα ή θεωρητικές υποσχέσεις. Απαιτεί ξεκάθαρη στόχευση στο πρόβλημα που λύνεις, στρατηγικές συνεργασίες με ισχυρούς βιομηχανικούς πυλώνες, αδιαπραγμάτευτα πρότυπα ποιότητας και πάθος. Η ελληνική καινοτομία διαθέτει το εκτόπισμα να αλλάξει τα δεδομένα, αρκεί να της δοθεί η ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη τι μπορεί να πετύχει στο πεδίο. Έτσι θα κρατήσουμε ψηλά την ελληνική σημαία στον διεθνή τεχνολογικό χάρτη».

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Παγκόσμιο Αποτύπωμα, Πιστοποιήσεις και Στρατηγικές Συμμαχίες

Η επιχειρησιακή ετοιμότητα της nvisionist βασίζεται στην εκτεταμένη εμπειρία της σε πραγματικές συνθήκες, με περισσότερες από 2 εκατομμύρια ώρες καταγραφών σε πάνω από 300 εγκαταστάσεις σε 3 ηπείρους, συμπεριλαμβανομένης της απαιτητικής αγοράς της Ιαπωνίας. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος και CEO της nvisionist, Βασίλης Ορφανός, «Η εμπιστοσύνη μιας τεχνολογικά προηγμένης αγοράς, όπως η Ιαπωνία, αποδεικνύει ότι οι λύσεις μας ανταποκρίνονται σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, προσφέροντάς μας πολύτιμη εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί και στον τομέα της άμυνας».

Η αξιοπιστία της εταιρείας επιβεβαιώνεται από τις περισσότερες από 30 διεθνείς διακρίσεις, μεταξύ των οποίων δύο WITSA Global ICT Excellence Awards, Χάλκινο Μετάλλιο στο WITSA World Cup for Tech Scaleups 2024, τέσσερα βραβεία στα AI & Data Awards 2025, αναγνώριση στα ELTI Awards 2023, καθώς και την ανάδειξή της ως η μοναδική ελληνική εταιρεία υποψήφια για το Dual-Use Technology Unicorn Award 2026 της DIGITALEUROPE. Παράλληλα, η δυναμική της πορεία ενισχύεται και από τη συμμετοχή της στο UN Global Compact, τη στήριξη της ΔΕΗ ως στρατηγικού μετόχου και τις μακροχρόνιες συνεργασίες ICT με παγκόσμιους «γίγαντες», όπως οι Lenovo, SAP, CISCO, DELL, Fortinet και IBM. Ταυτόχρονα η nvisionist διαθέτει πλέον συνολικά 10 διεθνείς πιστοποιήσεις ISO, με κορυφαία την ISO/IEC 42001:2023 για Responsible AI, την οποία έλαβε 1η στην Ελλάδα, 2η στην Ευρώπη και 5η παγκοσμίως.

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