Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς» στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» , εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ.

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Λεβαδέων. Η πράξη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς, το οποίο κατασκευάστηκε το 1993 και βρίσκεται επί των οδών Αριστοφάνους και Ορχομενού.

Μέσα από το έργο θα υλοποιηθούν σημαντικές παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του κτιρίου και τη μείωση της ενεργειακής του κατανάλωσης. Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Αντικατάσταση των παλαιών εξωτερικών κουφωμάτων

με νέα ενεργειακά συστήματα αλουμινίου,

Θερμομόνωση της στέγης και των πλακών δώματος,

Εγκατάσταση σύγχρονων αντλιών θερμότητας για ψύξη

και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,

Παρεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος

για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

Με την ολοκλήρωση του έργου, το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λιβαδειάς θα αναβαθμιστεί ενεργειακά στην κατηγορία Β+, ενώ θα βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες άθλησης και φιλοξενίας αθλητικών δραστηριοτήτων σε έναν χώρο συνολικής επιφάνειας 2.054 τ.μ. περίπου.

Μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός δήλωσε: «Συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Λεβαδέων και αξιοποιούμε τους πόρους του ΕΣΠΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς. Ενός χώρου με ιδιαίτερη σημασία για τον αθλητισμό και τη νεολαία της περιοχής.

»Η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μας. Με παρεμβάσεις που μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση, περιορίζουν τα λειτουργικά κόστη και βελτιώνουν τις συνθήκες χρήσης των εγκαταστάσεων, δημιουργούμε καλύτερες υποδομές για τους συμπολίτες μας και πιο βιώσιμες πόλεις για το μέλλον».