Παρουσιάστηκε σε Ημερίδα η πλατφόρμα καταγγελιών MyRAAEY για τα απόβλητα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Κλάδου Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με θέμα την Υπηρεσία αναφορών/καταγγελιών MyRAAEY για θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 8 ης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde.tec

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, τόνισε πως τους τελευταίους μήνες η ΡΑΑΕΥ έχει συμβάλει ουσιαστικά προκειμένου η Πολιτεία να κερδίσει διάφορα στοιχήματα στη διαχείριση των αποβλήτων. Ανέφερε πως πρώτο στοίχημα αποτέλεσε η πιστοποίηση της επάρκειας των ΦοΔΣΑ, -καθώς, μεταξύ άλλων, η Αρχή πιστοποίησε τους 13 από τους 14 Φορείς πανελλαδικά-, και δεύτερο στοίχημα η εξασφάλιση των απαραίτητων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των υποδομών, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των Φορέων και για το έτος 2026. Ο κ. Γραφάκος εξήρε, τέλος, τη συνολική συμβολή της Ρυθμιστικής Αρχής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας MyRAAEY.

Ακολούθησε η εισαγωγική τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΡΑΑΕΥ, Προεδρεύοντα του Κλάδου Αποβλήτων και Καθηγητή ΕΜΠ, Κάτοχο Έδρας UNESCO – Πράσινη Καινοτομία και Κυκλικής Οικονομίας, Κωνσταντίνου Αραβώση ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Όπως τόνισε, η πλατφόρμα MyRAAEY αποτυπώνει στην πράξη τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της άμεσης δράσης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες για ζητήματα όπως η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών μαζί με τα σύμμεικτα, η ανεξέλεγκτη διάθεση, η παράνομη καύση, καθώς και για ζητήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης.

Παράλληλα, ο κ. Αραβώσης γνωστοποίησε ότι το επόμενο βήμα του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ είναι η δημιουργία πλατφόρμας στην οποία θα απεικονίζεται η συνολική κατάσταση σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και θα αποτελεί ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -Δημόσια Διοίκηση, ΦοΔΣΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες και επενδυτές.

Την πλατφόρμα αναφορών/καταγγελιών MyRAAEY παρουσίασαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Γραφείου Αντιπροέδρου του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, Αΐντα Ανθούλη και το Στέλεχος του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, Σίμος Τσιλίκας.

Η κ. Ανθούλη τόνισε ότι η δημιουργία της πλατφόρμας απαντά στην ανάγκη συλλογής, καταγραφής και εποπτείας των παραπόνων των πολιτών διευκρινίζοντας ότι δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιλίκας παρουσίασε αναλυτικά τη λειτουργία της πλατφόρμας MyRAAEY και τα βήματα υποβολής αναφοράς από τους πολίτες.

Τον συντονισμό της Ημερίδας πραγματοποίησε ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας και Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ.

Η πλατφόρμα αναφορών/καταγγελιών της ΡΑΑΕΥ βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.raaey.gr/apovlita/my.raaey.gr/

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις.