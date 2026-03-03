Παρουσιάστηκε σε Ημερίδα η πλατφόρμα καταγγελιών MyRAAEY για τα απόβλητα

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50
Παπασταύρου: Έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα, η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες εάν χρειαστεί – 12 Μαρτίου η ψηφοφορία για τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 11:47

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παρουσιάστηκε σε Ημερίδα η πλατφόρμα καταγγελιών MyRAAEY για τα απόβλητα

Παρουσιάστηκε σε Ημερίδα η πλατφόρμα καταγγελιών MyRAAEY για τα απόβλητα
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 09:18

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα του Κλάδου Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) με θέμα την Υπηρεσία αναφορών/καταγγελιών MyRAAEY για θέματα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 στο πλαίσιο της 8ης Διεθνούς Έκθεσης Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde.tec

Στον χαιρετισμό του ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μανώλης Γραφάκος, τόνισε πως τους τελευταίους μήνες η ΡΑΑΕΥ έχει συμβάλει ουσιαστικά προκειμένου η Πολιτεία να κερδίσει διάφορα στοιχήματα στη διαχείριση των αποβλήτων. Ανέφερε πως πρώτο στοίχημα αποτέλεσε η πιστοποίηση της επάρκειας των ΦοΔΣΑ, -καθώς, μεταξύ άλλων, η Αρχή πιστοποίησε τους 13 από τους 14 Φορείς πανελλαδικά-, και δεύτερο στοίχημα η εξασφάλιση των απαραίτητων Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το σύνολο των υποδομών, γεγονός που, όπως σημείωσε, θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την πιστοποίηση των Φορέων και για το έτος 2026. Ο κ. Γραφάκος εξήρε, τέλος, τη συνολική συμβολή της Ρυθμιστικής Αρχής, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη δημιουργία της πλατφόρμας MyRAAEY.

Ακολούθησε η εισαγωγική τοποθέτηση του Αντιπροέδρου της ΡΑΑΕΥ, Προεδρεύοντα του Κλάδου Αποβλήτων και Καθηγητή ΕΜΠ, Κάτοχο Έδρας UNESCO – Πράσινη Καινοτομία και Κυκλικής Οικονομίας, Κωνσταντίνου Αραβώση ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της συμμετοχικής διακυβέρνησης στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Όπως τόνισε, η πλατφόρμα MyRAAEY αποτυπώνει στην πράξη τις αρχές της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της άμεσης δράσης, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να υποβάλλουν αναφορές και καταγγελίες για ζητήματα όπως η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών μαζί με τα σύμμεικτα, η ανεξέλεγκτη διάθεση, η παράνομη καύση, καθώς και για ζητήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης.

Παράλληλα, ο κ. Αραβώσης γνωστοποίησε ότι το επόμενο βήμα του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ είναι η δημιουργία πλατφόρμας στην οποία θα απεικονίζεται η συνολική κατάσταση σχετικά με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και θα αποτελεί ένα ενιαίο σημείο πληροφόρησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -Δημόσια Διοίκηση, ΦοΔΣΑ, Τοπική Αυτοδιοίκηση, πολίτες και επενδυτές.

RAEEY--VerdeTec-2026_127-1536x1024.jpg

Την πλατφόρμα αναφορών/καταγγελιών MyRAAEY παρουσίασαν η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης του Γραφείου Αντιπροέδρου του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, Αΐντα Ανθούλη και το Στέλεχος του Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ, Σίμος Τσιλίκας.

Η κ. Ανθούλη τόνισε ότι η δημιουργία της πλατφόρμας απαντά στην ανάγκη συλλογής, καταγραφής και εποπτείας των παραπόνων των πολιτών διευκρινίζοντας ότι δεν υποκαθιστά τις υφιστάμενες αρμόδιες υπηρεσίες, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών.

Από την πλευρά του, ο κ. Τσιλίκας παρουσίασε αναλυτικά τη λειτουργία της πλατφόρμας MyRAAEY και τα βήματα υποβολής αναφοράς από τους πολίτες.

RAEEY--VerdeTec-2026_198-1536x1025.jpg

Τον συντονισμό της Ημερίδας πραγματοποίησε ο Δρ. Διονύσιος Παπαχρήστου, Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ, Ειδ. Επιστήμονας και Διευθυντής του Γραφείου Επικοινωνίας της ΡΑΑΕΥ.

Η πλατφόρμα αναφορών/καταγγελιών της ΡΑΑΕΥ βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://www.raaey.gr/apovlita/my.raaey.gr/

Επισυνάπτονται οι παρουσιάσεις.

  1. Συμμετοχική Διακυβέρνηση και Ρυθμιστική Εποπτεία στη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων, Καθ. Κωνσταντίνος Αραβώσης Αντιπρόεδρος ΡΑΑΕΥ, Προεδρεύων Κλάδου Αποβλήτων
  2. «Η πλατφόρμα αναφορών / καταγγελιών ΜyRAAEY που αναπτύχθηκε από τον Κλάδο Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ», Αΐντα Ανθούλη Προϊσταμένη του Γραφείου Αντιπροέδρου του Θεματικού Κλάδου Αποβλήτων της ΡΑΑΕΥ
  3. «Παρουσίαση λειτουργίας της πλατφόρμας MyRAAEY», Σίμος Τσιλίκας, Στέλεχος Κλάδου Αποβλήτων ΡΑΑΕΥ
Τελευταία τροποποίηση στις 03/03/2026 - 09:24

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο
Στ. Παπασταύρου: Θωρακίζουμε έμπρακτα τον θαλάσσιο φυσικό μας πλούτο 02 Μαρτίου 2026
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό 04 Μαρτίου 2026
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 8η Verde.Tec: Σταθερά μπροστά στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η ΕΝΔΙΑΛΕ στην 8η Verde.Tec: Σταθερά μπροστά στην αναγέννηση αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ημερίδα του ΚΑΠΕ με θέμα «Άη Στράτης - Πράσινο Νησί» στα πλαίσια του Verde.tec Forum 2026

ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΥΠΕΝ: Ενημερωτική Ημερίδα για το Ταμείο Καινοτομίας (Innovation Fund)

Με επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα της ΑΝΑΚΕΜ στην Ξάνθη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Με επιτυχία διοργανώθηκε η ημερίδα της ΑΝΑΚΕΜ στην Ξάνθη

ΑΝΑΚΕΜ: Ημερίδα με θέμα «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημόσια έργα στην ΠΕ Ξάνθης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΑΝΑΚΕΜ: Ημερίδα με θέμα «Εναλλακτική Διαχείριση ΑΕΚΚ στα ιδιωτικά και δημόσια έργα στην ΠΕ Ξάνθης

ΣΕΠΑΝ: Προϋποθέσεις και βήματα πριν την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΕΠΑΝ: Προϋποθέσεις και βήματα πριν την ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων