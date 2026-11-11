Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ημερίδα 2026 «Climate Justice» Κλιματική Δικαιοσύνη: Δικαιώματα, Υδάτινοι Πόροι και Επισιτιστική Ασφάλεια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:24
METLEN και Όμιλος Τσάκου: Έναρξη εργασιών για ένα από τα μεγαλύτερα υβριδικά έργα ΑΠΕ στην Ελλάδα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 12:23
Το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων στο IT4EST Replication Roadshow του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:20
Γιάννης Τριήρης: Στο περιθώριο και πάλι η ΕΕ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/11/2026 - 12:17
EnEarth: Ζητά επιτάχυνση των διαδικασιών για την αποθήκευση CO₂ στον Πρίνο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 12:14
Επίδομα θέρμανσης: «Βροχή» οι αιτήσεις στο πρώτο διήμερο- Σχεδόν 385.000 νοικοκυριά στην πλατφόρμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 12:11
Revoil: Πορεία αποτελεσμάτων περιόδου 01.01 έως 30.09.2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/11/2026 - 11:25
ΠΑΣΟΚ: Εξασφαλίσαμε πακέτο 33,5 δισ. ευρώ για την Ενέργεια – Μειώσεις στις τιμές ηλεκτρισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 11:13
nvisionist: AI-Native Υπεροχή και Dual-Use Καινοτομία στο Defence Tech Summit 2026
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/11/2026 - 09:55
Ν. Φορισιέ (Γάλλος ΑΝΥΠΕΞ): Η διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 09:36
Ηχηρό μήνυμα από την ΑΝΑΚΕΜ στην Άρτα: Τέλος στην ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων – Ξεκινά η ορθή διαχείριση των ΑΕΚΚ στην Π.Ε. Άρτας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/11/2026 - 09:02
HELLENiQ Renewables: Δυναμική ανάπτυξη στη ΝA Ευρώπη με επενδύσεις άνω του €1 δισ. στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/11/2026 - 08:53
Ν. Τσάφος: Κίνδυνος αύξησης του ρεύματος σε περίπτωση μαζικής υπαγωγής των καταναλωτών στο μπλε τιμολόγιο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/11/2026 - 08:31
Αντιπρόεδρος της GO15 για το 2027 εξελέγη ο Πρόεδρος και CEO Μάνος Μανουσάκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:21
ΑΑΔΕ: 24 ερωτήσεις – απαντήσεις για το Επίδομα Θέρμανσης 2026–2027
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 08:05
Η μία ηλεκτρική συσκευή κουζίνας που δεν πρέπει να αφήνετε ποτέ στην πρίζα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:49
Μπορεί μια αντλία θερμότητας να ζεστάνει αποτελεσματικά ένα σπίτι του 19ου αιώνα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Κλείνετε τη θέρμανση στα άδεια δωμάτια; Γιατί αυτή η τακτική αυξάνει το λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/11/2026 - 06:48
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 13:38
Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 185.000 αιτήσεις την πρώτη ημέρα στην πλατφόρμα myΘέρμανση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 13:33
Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ: Προβληματισμός για την προτεινόμενη αύξηση 35,4% στα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 13:23
Sunlight Group: Στρατηγική επένδυση ύψους €75,6 εκατ. στο Κιλκίς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 12:49
WWF: Το Πλαίσιο Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών της Ναυτιλίας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/11/2026 - 12:44
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για την Δέσμευση Δυναμικότητας Έγχυσης και Αποθήκευσης στον Τόπο Αποθήκευσης CO2 του Πρίνου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/11/2026 - 11:26
ΔΕΗ: Ολοκληρώθηκε η εξαγορά των εταιρειών της ABO Energy στην Ουγγαρία - Χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ έως 1,1 GW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:50
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: Χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/11/2026 - 10:37
Ο Σταύρος Παπασταύρου, στην Αττάλεια της Τουρκίας, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στις εργασίες της COP31
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:13
HELLENiQ ENERGY: Επενδυτικό πλάνο άνω του €1 δισ. σε ΑΠΕ στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/11/2026 - 10:09
Φρ. Παρασύρης: Ασπίδα προστασίας με τροπολογία για το ρεύμα – Δεν θα γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τα Data Centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/11/2026 - 10:07
Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/11/2026 - 09:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης

Tο ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα Ηρακλείου Κρήτης
Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 09:21
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

Η Great Sea Interconnector Α.Ε. και ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνουν ότι το ερευνητικό πλοίο Abeille Marengo απέπλευσε από τον λιμένα του Ηρακλείου Κρήτης, προκειμένου να ξεκινήσει τις προβλεπόμενες δραστηριότητες ερευνών βυθού για την ανάπτυξη και πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.

Το ερευνητικό πλοίο θα πραγματοποιήσει αρχικά εργασίες βαθμονόμησης του εξοπλισμού του και στη συνέχεια θα προχωρήσει στη διεξαγωγή των ερευνών, όπως προβλέπεται στις αγγελίες προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες ελληνικές και κυπριακές αρχές.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα στο πλοίο επιβιβάστηκε πλοηγός, ενώ η έξοδός του από το λιμάνι προς την ανοιχτή θάλασσα έγινε με τη συνδρομή ρυμουλκού, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων χειρισμών απόπλου.

Η αποστολή του αφορά τη λεπτομερή αποτύπωση του θαλάσσιου πυθμένα κατά μήκος της προβλεπόμενης όδευσης του ηλεκτρικού καλωδίου, από την περιοχή της Κορακιάς Ηρακλείου προς την Κύπρο.

Στόχος των ερευνών είναι να καταγραφούν τα γεωλογικά χαρακτηριστικά, οι υποθαλάσσιες κλίσεις και πιθανά φυσικά εμπόδια, προκειμένου να προσδιοριστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την ασφαλή εγκατάσταση και προστασία των καλωδίων συνεχούς ρεύματος.

Ειδικές διαδικασίες ασφαλείας

Ιδιαίτερη βαρύτητα σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, δίνεται στον συντονισμό των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τις αρμόδιες ελληνικές ναυτικές και στρατιωτικές αρχές.

Σύμφωνα με το σχετικό αίτημα, το «Abeille Marengo» οφείλει να ενημερώνει την Υδρογραφική Υπηρεσία, τη Διοίκηση Υποβρυχίων και τη Διοίκηση Αεροπορίας Ναυτικού του Πολεμικού Ναυτικού τουλάχιστον 72 ώρες πριν από την έναρξη των εργασιών, καθώς και καθημερινά κατά τη διάρκειά τους.

Η ενημέρωση θα περιλαμβάνει τις ακριβείς συντεταγμένες των ερευνών, το είδος των εργασιών και τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, προβλέπεται ενημέρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών και των παραπλεόντων πλοίων, τα οποία θα πρέπει να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον ενός ναυτικού μιλίου από τα ερευνητικά σκάφη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αποστολής αναμένεται διακριτική παρουσία πλωτών μέσων του Λιμενικού Σώματος και μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, στο πλαίσιο της επιτήρησης της θαλάσσιας περιοχής.

Για τη χαρτογράφηση του πυθμένα θα χρησιμοποιηθούν προηγμένα συστήματα, μεταξύ των οποίων πολυδεσμικοί ηχοβολιστές, συστήματα πλευρικής σάρωσης, μαγνητόμετρα και υποβρύχιες κάμερες.

Το ερευνητικό πρόγραμμα προβλέπει επίσης γεωτεχνικές δειγματοληψίες, δοκιμές διείσδυσης και γεωτρήσεις, με στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών εγκατάστασης του καλωδίου σε περιοχές με ιδιαίτερα σύνθετη υποθαλάσσια μορφολογία.

Το «Abeille Marengo», μήκους 73,2 μέτρων και ναυπήγησης 2009, διαθέτει εξειδικευμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση υπεράκτιων ερευνητικών εργασιών.

Στ. Παπασταύρου για τον απόπλου του Abeille Marengο: Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου

Το Abeille Mareng μόλις απέπλευσε με άδεια ΝΑVTEX από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου λίγο μετά τις 18.20 το απόγευμα της Τρίτης. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχει η μέγιστη εθνική συνεννόηση και ενότητα στην υλοποίηση ενός εθνικά σημαντικού έργου και ενός ευρωπαϊκά στρατηγικού έργου προκειμένου να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Κυπριακής Δημοκρατίας και γιατί όχι να προχωρήσουμε μετά στην ενεργειακή διασύνδεση με το Ισραήλ. Προχωρούμε με σχέδιο, με αυτοπεποίθηση χωρίς ζητωκραυγές για την υλοποίηση ενός σημαντικά εθνικού έργου, είπε ο υπουργός.

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το iEnergeia στα αγαπημένα σου στη Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ρεύμα: Στις 1,85 TWh οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου- Πώς επηρεάζουν τα τιμολόγια
Ρεύμα: Στις 1,85 TWh οι μη τεχνικές απώλειες του δικτύου- Πώς επηρεάζουν τα τιμολόγια 11 Νοεμβρίου 2026
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης 11 Νοεμβρίου 2026
Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Κύπρου: Στο Ηράκλειο το γαλλικό «Abeille Marengo» για υποθαλάσσιες έρευνες