Φρ. Παρασύρης: Ασπίδα προστασίας με τροπολογία για το ρεύμα – Δεν θα γίνει η χώρα ξέφραγο αμπέλι για τα Data Centers

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Newsroom
Τετάρτη, 11/11/2026 - 10:07
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Η τοποθέτηση του Εισηγητή του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Υπεύθυνου του Κοινοβουλευτικού Τομέα Ενέργειας, Φραγκίσκου Παρασύρη, επί του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ο Βουλευτής Ηρακλείου άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για την τακτική της να εισάγει ένα «νομοθετικό μωσαϊκό» ετερόκλητων ρυθμίσεων πίσω από την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας 2024/1711, την ώρα που η ενεργειακή ακρίβεια γονατίζει νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δήμους.

Παράλληλα, τόνισε ότι καμία ενεργειακή επένδυση δεν μεταφράζεται σήμερα σε φθηνότερο ρεύμα και πραγματική ανακούφιση για την κοινωνία, ενώ κατέθεσε συγκεκριμένες τροπολογίες και προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής Οδηγίας, ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε την κυβερνητική καθυστέρηση που οδήγησε σε διαδικασία παράβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και τη διάταξη του άρθρου 6, που επιτρέπει στους παρόχους να διακόπτουν την παροχή ρεύματος μέσα σε 90 ημέρες, ενώ εκκρεμεί διαφορά ενώπιον του Ενεργειακού Διαμεσολαβητή.

Στη συνέχεια, ο κ. Παρασύρης παρουσίασε την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για την οργανωμένη μετάπτωση όσων βρίσκονται σε πράσινα κυμαινόμενα τιμολόγια σε σταθερά μπλε τιμολόγια (διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους), με παράλληλη διατήρηση της απολύτου επιλογής από τον καταναλωτή. Όπως σημείωσε, σύμφωνα με στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, η επιλογή μπλε τιμολογίου εξασφαλίζει μείωση κόστους από 17% έως 22%. Υπολόγισε δε ότι η παραμονή των καταναλωτών στο πράσινο τιμολόγιο επιβάρυνε τα νοικοκυριά πάνω από 1,2 δισ. ευρώ την τριετία 2024-2026, μεταφραζόμενη σε αχρείαστα κέρδη των παρόχων.

Όσον αφορά τις διατάξεις για τα Data Centers, ο Υπεύθυνος Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το κόμμα δεν τάσσεται κατά της τεχνολογικής προόδου, αλλά αντιτίθεται σε ένα μοντέλο που ιδιωτικοποιεί τα κέρδη και κοινωνικοποιεί τις ζημιές. Κατέθεσε τροπολογία με κανόνες χωροθέτησης και κάλεσε την κυβέρνηση να θεσπίσει ένα στιβαρό πλαίσιο αντί για πρόχειρα άρθρα και μυστικά μνημόνια (MoU’s).

Ο Φραγκίσκος Παρασύρης χαρακτήρισε «ψίχουλα» το ανταποδοτικό τέλος των 15.000 ευρώ/MW και πρότεινε οι μεγάλες εγκαταστάσεις (άνω των 200 MW) να επιστρέφουν ουσιαστικό μέρισμα στις τοπικές κοινωνίες μέσω:

  • Αξιοποίησης της απορριπτόμενης θερμότητας για τηλεθερμάνσεις.
  • Ειδικού, μειωμένου τιμολογίου ρεύματος για τους κατοίκους των περιοχών υποδοχής.
  • Έκπτωσης 50% στις υπηρεσίες cloud για τις τοπικές επιχειρήσεις και δωρεάν πρόσβασης για Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Σχετικά με το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, ο κ. Παρασύρης υπενθύμισε ότι τα 25 εκατομμύρια δικαιώματα εκπομπών εξασφαλίστηκαν χάρη στην καίρια παρέμβαση του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2017. Τόνισε την ανάγκη για άμεσο και δεσμευτικό επενδυτικό πλάνο ώστε να μην χαθούν πόροι λόγω διακυμάνσεων στις τιμές των ρύπων.

Επιπλέον, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης μετά τα περιστατικά βλαβών του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου 2026, υπογραμμίζοντας ότι η παράταση του υβριδικού μοντέλου και η επιλογή της «ψυχρής εφεδρείας» εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και τον τουρισμό του νησιού.

Ο Εισηγητής του ΠΑΣΟΚ στηλίτευσε την καθυστερημένη εξαγγελία του Πρωθυπουργού για βιομηχανικό τιμολόγιο στους Δήμους, θυμίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είχε καταθέσει σχετική ερώτηση ήδη από τον Ιανουάριο του 2025, την οποία η κυβέρνηση τότε απέρριπτε προβάλλοντας το πρόγραμμα «Απόλλων» —το οποίο τελικά απεντάχθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούνιο του 2026.

Τέλος, ο κ. Παρασύρης κατήγγειλε ως κοινωνική αναλγησία την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέπει την τακτοποίηση αυθαιρέτων της Κατηγορίας 5 μόνο για το Δημόσιο, τα σχολεία και τις τράπεζες, αφήνοντας τους απλούς πολίτες αντιμέτωπους με εξοντωτικά πρόστιμα, τόνισε δε ότι απαιτείται η επαναφορά της υπαγωγής στην Κατηγορία 5 έως τις 31 Μαρτίου 2028 για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα (για αυθαίρετα προ της 28ης Ιουλίου 2011).

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