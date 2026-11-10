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Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές

Φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι: Πώς θα μειώσετε τον λογαριασμό ρεύματος, οι προδιαγραφές
Pexels
Newsroom
Τρίτη, 10/11/2026 - 06:49
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Ο ΔΕΔΔΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα τις τεχνικές προδιαγραφές, καθορίζοντας τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και την ασφαλή λειτουργία των συστημάτων plug-in.

Τον δρόμο για την ευρεία αξιοποίηση μικρών φωτοβολταϊκών συστημάτων σε μπαλκόνια, ταράτσες και ακάλυπτους χώρους κτιρίων επιχειρεί να ανοίξει το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τα λεγόμενα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν τη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς την ανάγκη περίπλοκης σύνδεσης στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα.

Αποτελούνται από ένα ή περισσότερα πάνελ, έναν μικρο-αντιστροφέα (inverter), καλωδίωση και πιστοποιημένη βάση στήριξης. Ο μικρο-αντιστροφέας μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο, διοχετεύοντάς το απευθείας στο οικιακό δίκτυο.

Τεχνικοί περιορισμοί και προϋποθέσεις

Η μέγιστη συνολική ισχύς των πλαισίων ορίζεται στα 1.000 Watt, ενώ ο μικρο-αντιστροφέας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 800 Watt. Κάθε παροχή κατανάλωσης δικαιούται αυστηρά ένα μόνο τέτοιο σύστημα.

Για την ασφαλή λειτουργία απαιτούνται τα εξής:

  • Απευθείας σύνδεση: Η σύνδεση γίνεται αποκλειστικά σε σταθερή πρίζα τύπου σούκο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση πολύπριζου ή μπαλαντέζας.
  • Προστασία από ηλεκτροπληξία: Απαιτείται η ύπαρξη κατάλληλου ρελέ διαρροής και επαρκούς γείωσης. Τυχόν παρεμβάσεις στον πίνακα πρέπει να γίνονται από αδειούχο ηλεκτρολόγο με έκδοση νέας Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ).
  • Σταθερή στήριξη: Τα πάνελ τοποθετούνται σε μπαλκόνια, προσόψεις ή τοίχους με πιστοποιημένα εξαρτήματα στήριξης που αντέχουν σε ισχυρούς ανέμους. Απαγορεύονται πρόχειρες λύσεις με σχοινιά ή δεματικά.
  • Πιστοποίηση: Ο εξοπλισμός οφείλει να φέρει σήμανση CE και οδηγίες στα ελληνικά.
  • Δυνατότητα προσθήκης μπαταρίας

Το σύστημα μπορεί να συνδυαστεί προαιρετικά με μπαταρία αποθήκευσης, ώστε η ενέργεια που παράγεται κατά τη διάρκεια της ημέρας να αξιοποιείται τις βραδινές ώρες.

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι η μπαταρία δεν λειτουργεί ως εφεδρική παροχή (UPS) σε περίπτωση γενικής διακοπής ρεύματος, καθώς η τροφοδοσία διακόπτεται αυτόματα για λόγους ασφαλείας του δικτύου.

Πώς παράγεται το οικονομικό όφελος

Η εξοικονόμηση στους λογαριασμούς προκύπτει αποκλειστικά από τον ταυτόχρονο συμψηφισμό παραγωγής και κατανάλωσης.

Η ενέργεια που δεν καταναλώνεται τη στιγμή της παραγωγής διοχετεύεται στο δίκτυο χωρίς καμία οικονομική αποζημίωση ή μεταγενέστερο συμψηφισμό. Συνεπώς, ο σωστός προσανατολισμός των πάνελ και η προσαρμογή των καταναλώσεων στις ώρες ηλιοφάνειας καθορίζουν το τελικό οικονομικό όφελος.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/11/2026 - 06:49
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